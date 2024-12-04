  • Fachmagazin UGBforum: Longevity – Strategien für gesunde Lebensjahre

    Ratgeber und Influencer versprechen, den Schlüssel für Langlebigkeit zu kennen. Welche Strategien wirklich mit einem Plus an Lebensjahren verknüpft sind, beleuchtet die neueste Ausgabe des UGBforum.

    BildDas Geschäft mit dem langen Leben boomt: von Kältebädern über penibel überwachte Blutwerte und sekundengenau aufgezeichnete Fitnessfunktionen bis hin zur exakt berechneten Nährstoffzufuhr, natürlich über eigens entwickelte Supplemente. Parallel versprechen Ratgeber jeglicher Couleur, den Schlüssel für Langlebigkeit zu kennen, heutzutage Longevity genannt. Welche Strategien nachweislich mit einem Plus an gesunden Lebensjahren verknüpft sind, beleuchtet diese Ausgabe des UGBforum.

    Dr. Andreas Michalsen, Professor für klinische Naturheilkunde der Charité Berlin und Chefarzt der Abteilung Naturheilkunde, zeigt den derzeitigen Forschungstand zu Alterungsprozessen verständlich auf. Worauf es bei der Ernährung ankommt und welche besondere Bedeutung der Muskulatur in puncto Langlebigkeit zukommt, verraten renommierte Experten wie der Ernährungswissenschaftler Prof. Claus Leitzmann oder der Sportwissenschaftler Prof. Karsten Krüger. Zugleich wirft das Heft einen kritischen Blick auf den Langlebigkeitstrend: Was würde es für kommende Generationen eigentlich bedeuten, wenn wir immer älter oder gar unsterblich würden? Aufschlussreiche wie auch verblüffende Antworten liefert das anzeigenfreie Magazin.

    Eine Leseprobe und Bestellmöglichkeit gibt es unter www.ugb.de/longevity

    Preis: 12,90 EUR (Print oder digital)
    Oder testen Sie das Probe-Abo: www.ugb.de/probe-abo

    Nur für Journalisten
    Ein kostenloses Rezensionsexemplar (Print oder PDF) sowie eine druckfähige Bild-Datei des Titels können per E-Mail (presse@ugb.de) angefordert werden. Bitte geben Sie auch das Medium an, in dem die Rezension erscheinen soll. Das Handbuch „Küchenpraxis leicht gemacht“ ist als Print und digital ausschließlich im UGB-Medien-Shop erhältlich: www.ugb-verlag.de

    Aus dem Inhalt

    * Longevity: Mehr gesunde Lebensjahre
    * Prof. Leitzmann im Interview: Gesund über 90 werden
    * Gesundes Altern: Der Muskel als Schlüsselorgan
    * Besser essen – länger leben
    * Longevity: Wollen wir unendlich leben?

    außerdem

    * Arthrose: Schlüsselfaktor Ernährung
    * Meeresplastik: Aufräumen im Ozean?
    * Sonnenblumen: Kleine Kerne, große Vielfalt
    * Wohlfühltees: Die Kunst des Teemischens
    * Sauerkraut: Nährstoffreiches Winterkraut

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Verband für Unabhängige Gesundheitsberatung e. V. UGB
    Herr Stefan Weigt
    Friedrich-List-Str. 21
    35398 Gießen
    Deutschland

    fon ..: 0641-808960
    fax ..: 0641-8089650
    web ..: https://www.ugb.de
    email : stefan.weigt@ugb.de

    UGB – Kompetenz für unabhängige Ernährungs- und Gesundheitsberatung
    Der Verband für Unabhängige Gesundheitsberatung e. V. – UGB engagiert sich seit 1981 für Gesundheit, Lebensqualität und eine nachhaltige Ernährungsweise. Unabhängig von wirtschaftlichen Interessen informiert der UGB wissenschaftlich fundiert und praxisnah zu Ernährung, Gesundheit und Prävention. Mit Kongressen, Fachtagungen, Seminaren sowie Aus- und Weiterbildungen über die UGB-Akademie stärkt der Verband Fachkompetenz und Eigenverantwortung. Mit umfangreichen Informationsangeboten wie dem Fachmagazin UGB-Forum und dem Webportal www.ugb.de macht der Verein Fachkräften und Verbrauchern gesundheitsrelevantes Wissen zugänglich.

    Key Facts
    o Gemeinnütziger Verein | Gegründet: 1981
    o UGB-Akademie: Seminare, Tagungen, Symposien
    o Fachmagazin UGBforum (anzeigenfrei)
    o Webportal: www.ugb.de
    o Schwerpunkte: nachhaltige Ernährung, Prävention, Gesundheit,
    o Besonderheit: unabhängig, neutral, wissenschaftlich fundiert

    Pressekontakt:

    Verband für Unabhängige Gesundheitsberatung e. V. UGB
    Herr Stefan Weigt
    Friedrich-List-Str. 21
    35398 Gießen

    fon ..: 0641-808960
    email : stefan.weigt@ugb.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Fachmagazin UGBforum: Potenzial entdecken – persönlich wachsen
      Fragen Sie sich auch manchmal, wer Sie eigentlich sind? Was macht Ihre Persönlichkeit aus und würden Sie gerne etwas verändern?...

    2. „Gesunde Lebensjahre“-Studie zeigt: FPZ RückenTherapie ermöglicht 15,73 zusätzliche gesunde Lebensjahre
      15,73 zusätzliche gesunde Lebensjahre durch die Teilnahme an der FPZ RückenTherapie. Eine aktuelle Studie zeigt nun, dass der Verlust an gesunden Lebensjahren durch Rückenschmerzen reversibel ist....

    3. „Longevity Hackers“: Dokumentation über die Wissenschaft, das Altern zu besiegen
      "Longevity Hackers" zeigt, wie die Wissenschaft dabei ist, unsere Lebensspanne zu verlängern und altersbedingte Krankheiten zu eliminieren - zu sehen ab dem 4. Dezember 2024 auf Amazon und AppleTV!...

    4. Der Zusammenhang zwischen moderner Wirbelsäulen Chirurgie und dem Thema „longevity“
      Die Apex-Spine Wirbelsäulenklinik zeigt, wie moderne, minimalinvasive Behandlungsmethoden nicht nur Rückenprobleme lindern, sondern auch die Lebensqualität und Langlebigkeit verbessern können....

    5. Telomere messen und verlängern: Zellgesundheit für mehr Langlebigkeit / Longevity und Anti-Aging
      Telomere gelten als Schlüsselmarker für das biologische Alter. Wer seine Telomere misst, erhält wertvolle Hinweise zur Zellgesundheit und kann durch gezielte Maßnahmen sogar seine Telomere verlängern....

    6. Kurzes Fasten = langes Leben? Longevity-Experte Marcus Lauk enthüllt die Geheimnisse der Blue Zones
      Fastenzeit als Schlüssel zur Langlebigkeit? Entdecken Sie, wie Fasten die Gesundheit fördert und das Leben verlängern kann....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.