Fachmagazin UGBforum: Longevity – Strategien für gesunde Lebensjahre
Ratgeber und Influencer versprechen, den Schlüssel für Langlebigkeit zu kennen. Welche Strategien wirklich mit einem Plus an Lebensjahren verknüpft sind, beleuchtet die neueste Ausgabe des UGBforum.
Das Geschäft mit dem langen Leben boomt: von Kältebädern über penibel überwachte Blutwerte und sekundengenau aufgezeichnete Fitnessfunktionen bis hin zur exakt berechneten Nährstoffzufuhr, natürlich über eigens entwickelte Supplemente. Parallel versprechen Ratgeber jeglicher Couleur, den Schlüssel für Langlebigkeit zu kennen, heutzutage Longevity genannt. Welche Strategien nachweislich mit einem Plus an gesunden Lebensjahren verknüpft sind, beleuchtet diese Ausgabe des UGBforum.
Dr. Andreas Michalsen, Professor für klinische Naturheilkunde der Charité Berlin und Chefarzt der Abteilung Naturheilkunde, zeigt den derzeitigen Forschungstand zu Alterungsprozessen verständlich auf. Worauf es bei der Ernährung ankommt und welche besondere Bedeutung der Muskulatur in puncto Langlebigkeit zukommt, verraten renommierte Experten wie der Ernährungswissenschaftler Prof. Claus Leitzmann oder der Sportwissenschaftler Prof. Karsten Krüger. Zugleich wirft das Heft einen kritischen Blick auf den Langlebigkeitstrend: Was würde es für kommende Generationen eigentlich bedeuten, wenn wir immer älter oder gar unsterblich würden? Aufschlussreiche wie auch verblüffende Antworten liefert das anzeigenfreie Magazin.
Eine Leseprobe und Bestellmöglichkeit gibt es unter www.ugb.de/longevity
Preis: 12,90 EUR (Print oder digital)
Oder testen Sie das Probe-Abo: www.ugb.de/probe-abo
Aus dem Inhalt
* Longevity: Mehr gesunde Lebensjahre
* Prof. Leitzmann im Interview: Gesund über 90 werden
* Gesundes Altern: Der Muskel als Schlüsselorgan
* Besser essen – länger leben
* Longevity: Wollen wir unendlich leben?
außerdem
* Arthrose: Schlüsselfaktor Ernährung
* Meeresplastik: Aufräumen im Ozean?
* Sonnenblumen: Kleine Kerne, große Vielfalt
* Wohlfühltees: Die Kunst des Teemischens
* Sauerkraut: Nährstoffreiches Winterkraut
Fachmagazin UGBforum: Longevity – Strategien für gesunde Lebensjahre
