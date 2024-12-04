Fachmagazin UGBforum: Longevity – Strategien für gesunde Lebensjahre

Ratgeber und Influencer versprechen, den Schlüssel für Langlebigkeit zu kennen. Welche Strategien wirklich mit einem Plus an Lebensjahren verknüpft sind, beleuchtet die neueste Ausgabe des UGBforum.

Das Geschäft mit dem langen Leben boomt: von Kältebädern über penibel überwachte Blutwerte und sekundengenau aufgezeichnete Fitnessfunktionen bis hin zur exakt berechneten Nährstoffzufuhr, natürlich über eigens entwickelte Supplemente. Parallel versprechen Ratgeber jeglicher Couleur, den Schlüssel für Langlebigkeit zu kennen, heutzutage Longevity genannt. Welche Strategien nachweislich mit einem Plus an gesunden Lebensjahren verknüpft sind, beleuchtet diese Ausgabe des UGBforum.

Dr. Andreas Michalsen, Professor für klinische Naturheilkunde der Charité Berlin und Chefarzt der Abteilung Naturheilkunde, zeigt den derzeitigen Forschungstand zu Alterungsprozessen verständlich auf. Worauf es bei der Ernährung ankommt und welche besondere Bedeutung der Muskulatur in puncto Langlebigkeit zukommt, verraten renommierte Experten wie der Ernährungswissenschaftler Prof. Claus Leitzmann oder der Sportwissenschaftler Prof. Karsten Krüger. Zugleich wirft das Heft einen kritischen Blick auf den Langlebigkeitstrend: Was würde es für kommende Generationen eigentlich bedeuten, wenn wir immer älter oder gar unsterblich würden? Aufschlussreiche wie auch verblüffende Antworten liefert das anzeigenfreie Magazin.

Aus dem Inhalt

* Longevity: Mehr gesunde Lebensjahre

* Prof. Leitzmann im Interview: Gesund über 90 werden

* Gesundes Altern: Der Muskel als Schlüsselorgan

* Besser essen – länger leben

* Longevity: Wollen wir unendlich leben?

außerdem

* Arthrose: Schlüsselfaktor Ernährung

* Meeresplastik: Aufräumen im Ozean?

* Sonnenblumen: Kleine Kerne, große Vielfalt

* Wohlfühltees: Die Kunst des Teemischens

* Sauerkraut: Nährstoffreiches Winterkraut

UGB – Kompetenz für unabhängige Ernährungs- und Gesundheitsberatung

Der Verband für Unabhängige Gesundheitsberatung e. V. – UGB engagiert sich seit 1981 für Gesundheit, Lebensqualität und eine nachhaltige Ernährungsweise. Unabhängig von wirtschaftlichen Interessen informiert der UGB wissenschaftlich fundiert und praxisnah zu Ernährung, Gesundheit und Prävention. Mit Kongressen, Fachtagungen, Seminaren sowie Aus- und Weiterbildungen über die UGB-Akademie stärkt der Verband Fachkompetenz und Eigenverantwortung. Mit umfangreichen Informationsangeboten wie dem Fachmagazin UGB-Forum und dem Webportal www.ugb.de macht der Verein Fachkräften und Verbrauchern gesundheitsrelevantes Wissen zugänglich.

Key Facts

o Gemeinnütziger Verein | Gegründet: 1981

o UGB-Akademie: Seminare, Tagungen, Symposien

o Fachmagazin UGBforum (anzeigenfrei)

o Webportal: www.ugb.de

o Schwerpunkte: nachhaltige Ernährung, Prävention, Gesundheit,

o Besonderheit: unabhängig, neutral, wissenschaftlich fundiert

