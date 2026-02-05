North American Niobium and Critical Minerals Corp. reicht ATI-Antrag für das Projekt Seigneurie in Québec ein, um den Weg für Diamantbohrungen zu ebnen

Vancouver, British Columbia – 12. Februar 2026 / IRW-Press / North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: KS82.F) (OTCQB: NIOMF) (North American Niobium oder das Unternehmen) freut sich, über den aktuellen Stand des Genehmigungsverfahrens für sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Seigneurie in der Gemeinde Longue-Rive in Québec zu informieren. Das Unternehmen hat einen ersten Antrag auf Erteilung einer Genehmigung für umweltrelevante Explorationsarbeiten (die ATI) beim Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (Rohstoff- und Forstministerium, MRNF) von Québec eingereicht, das für das ATI-Verfahren zuständig ist. Die Erwirkung einer ATI ist in Québec erforderlich, bevor bestimmte umweltrelevante Explorationsarbeiten, darunter Diamantbohrungen, durchgeführt werden dürfen.

Highlights

– Erster ATI-Antrag für das Projekt Seigneurie (Longue-Rive, Québec) beim MRNF eingereicht.

– Der ATI-Rahmen von Québec verlangt von Antragstellern die Identifizierung von Stakeholdern und den Aufbau konstruktiver Beziehungen durch einen formellen Informations- und Einbindungsprozess.

– Das Unternehmen hat die relevanten Parteien in den Gebieten, in denen die geplanten Bohrungen stattfinden könnten, benachrichtigt, darunter den First Nation Council der Innus of Essipit, die Gemeinde Longue-Rive und lokale private Grundeigner.

– Das Unternehmen hat Kommentare zu möglichen Zugangs- und anderen logistischen Erwägungen (einschließlich vorgeschlagener Wege für den Zugang des Bohrgeräts), die es bei der weiteren Planung berücksichtigen wird.

– Nach derzeitigem Kenntnisstand des Unternehmens könnte die Prüfung durch das MRNF etwa drei Monate dauern; angesichts der Anzahl an identifizierten Stakeholdern (insgesamt acht (8)) und der iterativen Art des ATI-Prozesses ist es jedoch schwierig, den Zeitrahmen einzuschätzen.

– Selbst bei Gewährung einer ATI muss das Unternehmen noch alle erforderlichen privaten Zugangs- und Landnutzungsvereinbarungen (sofern zutreffend) abschließen, um Zugang zu Privatgrundstücken zu erhalten, und durch kontinuierliches Engagement, einschließlich der Abstimmung mit den Erwartungen und Protokollen der Gemeinde der Innu of Essipit, weiter auf eine langfristige gesellschaftliche Akzeptanz hinarbeiten.

Aktueller Stand der ATI-Genehmigung in Québec

Die Einreichung des ATI-Antrags ist ein wichtiger Schritt in Richtung der möglichen zukünftigen Durchführung eines Diamantbohrprogramms auf dem Projekt Seigneurie. Gemäß dem ATI-Rahmen von Québec wird im Zuge des MRNF-Prüfungsprozesses verifiziert, ob der erforderliche Informationsaustausch mit den Stakeholdern stattgefunden hat und ob auf die dabei aufgeworfenen Fragen, Kommentare und Anfragen angemessen eingegangen wurden.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass der ATI-Prozess iterativ sein kann und die Zeitpläne je nach Art und Zeitpunkt der eingegangenen Rückmeldungen und des für die Projektlogistik erforderlichen Zeitraums abweichen können. Dementsprechend kann keine Gewähr für den Zeitrahmen der MRNF-Prüfung oder den letztendlichen Erhalt einer ATI übernommen werden.

Einbindung der Stakeholder

Das Unternehmen betrachtet die Einbindung von Stakeholdern als einen wesentlichen Bestandteil einer verantwortungsvollen Exploration in Québec und geht davon aus, dass dies auch weiterhin ein zentraler Bestandteil seiner Aktivitäten bei Seigneurie sowie allen zukünftigen Projekten in der Provinz sein wird. Das Unternehmen hat für die Zwecke des ATI-Prozesses acht (8) Stakeholder identifiziert und setzt seine Gespräche und Bemühungen zum Aufbau von Beziehungen fort. Genaue Details der Vereinbarungen und Gespräche werden zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt gegeben.

Der Aufbau konstruktiver, positiver Beziehungen zu den Stakeholdern ist nun eine Voraussetzung für die Erteilung einer ATI-Genehmigung in Québec und braucht Zeit, so Murray Nye, Chief Executive Officer von North American Niobium. Dies ist unserer Ansicht nach die neue Realität in Québec, und zwar eine, die zu nachhaltigen positiven Veränderungen in der Bergbauindustrie führen wird. Unseren bisherigen Erfahrungen nach schätzen es die Menschen, konsultiert zu werden, und viele, wenn nicht gar alle, möchten, dass verantwortungsvolle Projekte erfolgreich sind, wenn sie mit Transparenz und Achtung umgesetzt werden.

Nächste Schritte

Das Unternehmen wird den Austausch mit den Stakeholdern fortsetzen, auf Rückmeldungen eingehen und den MRNF-Prüfungsprozess nach Bedarf unterstützen. Die Durchführung sämtlicher zukünftiger Explorationsarbeiten mit Auswirkungen, einschließlich Diamantbohrungen bei Seigneurie, stehen weiterhin unter dem Vorbehalt des Erhalts der erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der ATI, sowie der laufenden Planung und Einbindung der Stakeholder.

Sonstige Unternehmensupdates

North American Niobium gibt ferner bekannt, dass Kelvin Lee als Chief Financial Officer, Corporate Secretary und Direktor des Unternehmens zurückgetreten ist. Das Unternehmen möchte Herrn Lee für seine Beiträge und seine Verdienste danken. Steven Nguyen wurde mit sofortiger Wirkung zu seinem Nachfolger als Chief Financial Officer, Corporate Secretary und Direktor ernannt.

ÜBER NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca (British Columbia) und ein vor kurzem erworbenes Konzessionspaket in der Provinz Grenville (Québec). Die Konzessionsgebiete in Québec eröffnen Zugang zu Seltenen Erden (REE), Niob (Nb) und Nickel-Kupfer-Vorkommen (Ni-Cu) und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

1055 West Georgia Street, Suite 1500

Vancouver, BC V6E 0B6

Canada

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Murray Nye, CEO

E-Mail: info@northamericanniobium.com

Tel.: +1 (647) 984-4204

CSE: NIOB

OTCQB: NIOMF

FWB: KS82.F

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Resultate oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet, vorhersieht oder beabsichtigt, oder die anderweitig die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern und Ausdrücken wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell, Chance, Strategie, Ziel, Prognose und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden, würden, können, könnten oder sollten.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: (i) Aussagen zu den Konzessionsgebieten und deren Mineralvorkommen; (ii) die geplanten Explorations-, Erschließungs- und Bewertungsaktivitäten des Unternehmens auf den Konzessionsgebieten; (iii) das Potenzial der Provinz Grenville, bedeutende Vorkommen an Seltenerdelementen, Niob, Nickel-Kupfer oder anderen kritischen Mineralien zu beherbergen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Plänen, Absichten, Erwartungen und Überzeugungen des Unternehmens und unterliegen bestimmten Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass die Explorationsergebnisse weiterhin das Potenzial der Konzessionsgebiete bestätigen werden.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: der Zeitpunkt und der Erhalt der erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen; Änderungen der Rohstoffpreise und Marktbedingungen; die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen; allgemeine wirtschaftliche, geschäftliche und politische Bedingungen; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralien verbunden sind, einschließlich operativer Risiken, geologischer Unsicherheiten, Umweltrisiken und Unfällen; Änderungen der staatlichen Vorschriften oder Politik; sowie der spekulative Charakter der Exploration und Erschließung von Mineralien. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, finden Sie in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen und dass man sich nicht übermäßig auf sie verlassen sollte. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung getroffen und basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen sowie den Einschätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zu diesem Zeitpunkt. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt. Clyde McMillan, P.Geo., Berater des Unternehmens und der qualifizierte Sachverständige gemäß NI 43-101, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

