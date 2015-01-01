Wertvolle Hautpflege von Badestrand Kosmetik: Rosenzeit – nicht nur am Valentinstag

Badestrand-Rosenpflegeprodukte mit zartem Duft des ätherischen Rosenöls der Damascener Rose. Dermatologische Tests belegen die Pflegewirkung und Verträglichkeit dieser Badestrand-Rosenblüten-Serie.

Rosenzeit – nicht nur am Valentinstag ist Verwöhnen angesagt

Die Firma Badestrand Kosmetik GmbH setzt bei der Formulierung des Wildrosen-Hautöls, der Rosenblüten-Tagescreme und der Rosenmandel-Nachtcreme ätherisches Rosenblütenöl der Sorte Rosa Damascena ein.

Die Rosenblüten-Tagescreme ist eine schnelleinziehende, leichte Gesichtspflegecreme auf pflanzlicher Basis für die anspruchsvolle, zu Trockenheit neigende Haut. Wesentlich reichhaltiger ist die pflanzenbasierende Gesichtspflege mit der Rosenmandel-Nachtcreme für die erholsamen und regenerativen Nachtstunden. Sowohl zur Pflege des Dekolletés als auch zur Behandlung von Narben, Schwangerschafts- und Dehnungsstreifen bietet sich das hochfeine Wildrosen-Hautöl an. Ein optimales Pflegeergebnis erreichen Sie bei der Anwendung auf der nach dem Duschen oder Baden noch handtuchfeuchten Haut, hier wird zusätzlich Feuchtigkeit gebunden und die Haut vor Austrocknung geschützt, die Hautelastizität unterstützt und der Hauttonus nachhaltig verbessert.

Alle Badestrand-Rosenpflegeprodukte enthalten den zarten und unaufdringlichen Duft des ätherischen Rosenöls der Damascener Rose. Aufwändige dermatologische Tests belegen die hautverbessernde Pflegewirkung und die besonders gute Verträglichkeit der Badestrand-Rosenblüten-Serie.

Die Rosenblüten-Tagescreme und die Rosenmandel-Nachtcreme werden in einem hygienischen 50 ml Pumspender angeboten. Das hochwertige Wildrosen-Hautöl wird zur sparsamen Dosierung in einem 20 ml Braunglas-Pipettenspender bereitgestellt.

Der Ursprung der Damascener Rose ist der Stadt Damascus in Syrien zuzuordnen. Das kostbarste Rosenöl wird in Bulgarien und der Türkei gewonnen.

Schon seit vielen Jahrhunderten wird das ätherische Rosenöl wegen seiner Heilwirkung und zur Schönheitspflege genutzt. Der aromatische Rosenblütenduft wird ebenfalls in der Aromatherapie wegen seiner beruhigenden, harmonisierenden und antidepressiven Wirkung geschätzt.

Der hohe Preis des Rosenblütenöls erklärt sich durch die arbeitsintensive Herstellung der Essenz. Auch heute noch werden die Rosenblüten von Hand geerntet. Wichtig ist hierbei die Erntezeit zwischen beginnendem Sonnenaufgang bis ca. 10/11.00 Uhr. Dies erklärt sich durch die ansteigenden Tagestemperaturen, die der Rose ihren wertvollen Duft rauben und die anschließende Destillation nicht ergiebig ausfallen läßt. Unglaubliche 5.000 kg Rosenblüten werden für die Herstellung von 1 kg Rosenblütenessenz verarbeitet. So schafft ein guter Pflücker ca. 40 – 50 kg Blüten am Tag.

Mehr Info: _www.badestrand-kosmetik.de_

Die Firma Badestrand Kosmetik beschäftigt sich seit 1987 mit dem Großhandel von naturkosmetischen Kosmetikprodukten. Seit 2019 ist die Firma als GmbH eingetragen. Es werden spezielle, problemlösende Produkte für die Zielgruppe 55 + entwickelt und über Kosmetikinstitute/Versandhäuser verkauft. Alle Artikel werden in Deutschland hergestellt. Geschäftsführer ist seit 1987 Richard Jung.



