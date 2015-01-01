-
Wertvolle Hautpflege von Badestrand Kosmetik: Rosenzeit – nicht nur am Valentinstag
Badestrand-Rosenpflegeprodukte mit zartem Duft des ätherischen Rosenöls der Damascener Rose. Dermatologische Tests belegen die Pflegewirkung und Verträglichkeit dieser Badestrand-Rosenblüten-Serie.
Rosenzeit – nicht nur am Valentinstag ist Verwöhnen angesagt
Die Firma Badestrand Kosmetik GmbH setzt bei der Formulierung des Wildrosen-Hautöls, der Rosenblüten-Tagescreme und der Rosenmandel-Nachtcreme ätherisches Rosenblütenöl der Sorte Rosa Damascena ein.
Die Rosenblüten-Tagescreme ist eine schnelleinziehende, leichte Gesichtspflegecreme auf pflanzlicher Basis für die anspruchsvolle, zu Trockenheit neigende Haut. Wesentlich reichhaltiger ist die pflanzenbasierende Gesichtspflege mit der Rosenmandel-Nachtcreme für die erholsamen und regenerativen Nachtstunden. Sowohl zur Pflege des Dekolletés als auch zur Behandlung von Narben, Schwangerschafts- und Dehnungsstreifen bietet sich das hochfeine Wildrosen-Hautöl an. Ein optimales Pflegeergebnis erreichen Sie bei der Anwendung auf der nach dem Duschen oder Baden noch handtuchfeuchten Haut, hier wird zusätzlich Feuchtigkeit gebunden und die Haut vor Austrocknung geschützt, die Hautelastizität unterstützt und der Hauttonus nachhaltig verbessert.
Alle Badestrand-Rosenpflegeprodukte enthalten den zarten und unaufdringlichen Duft des ätherischen Rosenöls der Damascener Rose. Aufwändige dermatologische Tests belegen die hautverbessernde Pflegewirkung und die besonders gute Verträglichkeit der Badestrand-Rosenblüten-Serie.
Die Rosenblüten-Tagescreme und die Rosenmandel-Nachtcreme werden in einem hygienischen 50 ml Pumspender angeboten. Das hochwertige Wildrosen-Hautöl wird zur sparsamen Dosierung in einem 20 ml Braunglas-Pipettenspender bereitgestellt.
Der Ursprung der Damascener Rose ist der Stadt Damascus in Syrien zuzuordnen. Das kostbarste Rosenöl wird in Bulgarien und der Türkei gewonnen.
Schon seit vielen Jahrhunderten wird das ätherische Rosenöl wegen seiner Heilwirkung und zur Schönheitspflege genutzt. Der aromatische Rosenblütenduft wird ebenfalls in der Aromatherapie wegen seiner beruhigenden, harmonisierenden und antidepressiven Wirkung geschätzt.
Der hohe Preis des Rosenblütenöls erklärt sich durch die arbeitsintensive Herstellung der Essenz. Auch heute noch werden die Rosenblüten von Hand geerntet. Wichtig ist hierbei die Erntezeit zwischen beginnendem Sonnenaufgang bis ca. 10/11.00 Uhr. Dies erklärt sich durch die ansteigenden Tagestemperaturen, die der Rose ihren wertvollen Duft rauben und die anschließende Destillation nicht ergiebig ausfallen läßt. Unglaubliche 5.000 kg Rosenblüten werden für die Herstellung von 1 kg Rosenblütenessenz verarbeitet. So schafft ein guter Pflücker ca. 40 – 50 kg Blüten am Tag.
Mehr Info: _www.badestrand-kosmetik.de_
#BadestrandKosmetikGmbH #Valentinstag #WildrosenHautöl #Wildrose #Hautöl #RosenblütenTagescreme #RosenmandelNachtcreme #RosaDamascena #DamacenerRose #Rosenöl #ätherischesRosenöl #Decolletépflege #Entspannung #Auszeit #Wohlfühlzeit #Dehnungsstreifen #Schwangerschaftsstreifen #Decolleté #Aromatherapie #Hauttonus #trockeneHaut #reifeHaut #Altershaut #anspruchvolleHaut #antidepressiveWirkung #RosenblütenPflegeserie #dermatologischeWirknachweise
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Badestrand Kosmetik GmbH
Herr Richard Jung
An der Ahlmühle 11
76831 Ilbesheim
Deutschland
fon ..: 0634134830
fax ..: 06341348323
web ..: https://www.badestrand-kosmetik.de
email : bio@badestrand-kosmetik.de
Die Firma Badestrand Kosmetik beschäftigt sich seit 1987 mit dem Großhandel von naturkosmetischen Kosmetikprodukten. Seit 2019 ist die Firma als GmbH eingetragen. Es werden spezielle, problemlösende Produkte für die Zielgruppe 55 + entwickelt und über Kosmetikinstitute/Versandhäuser verkauft. Alle Artikel werden in Deutschland hergestellt. Geschäftsführer ist seit 1987 Richard Jung.
Pressekontakt:
Badestrand Kosmetik GmbH
Herr Richard Jung
An der Ahlmühle 11
76831 Ilbesheim
fon ..: 0634134830
email : bio@badestrand-kosmetik.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Fachmagazin UGBforum: Longevity – Strategien für gesunde Lebensjahre Klimaschutz ist auch Gesundheitsschutz
Wertvolle Hautpflege von Badestrand Kosmetik: Rosenzeit – nicht nur am Valentinstag
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Innovative Gewürzdosen und -streuer von ADV PAX Lutec: Qualität trifft Funktionalität für Profis und Genießer
- Madagaskar hebt 16-jährige Aussetzung der Erteilung von Bergbaugenehmigungen auf: Ein bedeutender Fortschritt für das Graphitprojekt Ambato Arana von LION
- Kupfer und Gold – das Beste aus zwei Welten
- Der Uranpreis
- Arndtteunissen lädt zum Usability-Testessen – Innovative UX-Praxis trifft auf Austausch und Networking
- Mikrobiom: Darmflora rückt bei der Alzheimer- und Parkinson-Prävention zunehmend in den Fokus
- humera zeigt neues Release auf der Zukunft Personal Nord
- Schaltschranklösungen mit explosionsgeschützten Heizungen in sensiblen Umgebungen
- Wachstum im Handwerk: Betriebe zwischen 10 und 30 Mitarbeitern besonders gefordert
- Loar Holdings Inc. gibt Datum und Uhrzeit für die Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals und des Gesamtjahres 2025 bekannt
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.