BADESTRAND Kosmetik GmbH – Lohnhersteller für dermatologisch geprüfte Pflegeprodukte

Die BADESTRAND Kosmetik GmbH ist der Lohnhersteller für hochwertige, natürliche und dermatologisch getestete Pflegestoffe – hergestellt in Deutschland.

Die Anforderungen an die Kosmetikherstellung sind in den letzten Jahren immer weiter angestiegen. Besonders die Qualität und Wirksamkeit von Naturkosmetik unterliegen bestimmten EU-weiten Vorgaben. Als Lohnhersteller für kosmetische Pflegeprodukte von Kopf bis Fuß bietet die BADESTRAND Kosmetik GmbH in Deutschland hergestellte Produktlinien nach hohem Qualitätsstandard. Ob Gesichts-, Hand- oder Körperpflege: Hier finden gewerbliche Einkäufer die passenden Produkte für ihr Sortiment, um die eigenen Kunden bestmöglich zu versorgen.

Kosmetik mit natürlichen Inhaltsstoffen

Die Kraft der Natur mit neusten dermatologischen Kenntnissen verbinden und sinnvoll für die Hautpflege einsetzen – das ist die Idee der Pflegeprodukte des Unternehmens. Da jede Haut anders ist, werden alle Rezepturen auf ihre individuelle Wirksamkeit und dermatologische Verträglichkeit getestet. Bei der Entwicklung und Herstellung der Pflegeprodukte kommen ausschließlich pflanzliche Öle und natürliche Wirkstoffe zum Einsatz. Umstrittene PEG’s (Polyethylenglykole) sowie Mineral- und Silikonöle finden keine Verwendung. Zusätzliche interne Keimbelastungstests sichern die maximale Anwendungssicherheit der Kosmetika.

Der Private-Label-Partner für die eigene Kosmetiklinie

Die BADESTRAND Kosmetik GmbH tritt als Lohnhersteller und Partner an die Seite von gewerblichen Einkäufern, die klassische Naturkosmetik sowie hochwertige Produkte zur Schönheitspflege anbieten. Darunter fallen verschiedene Branchen:

– Großhandel

– Kosmetikstudios

– Hautarztpraxen

– Wellnesszentren

– Versandhandel

– Fußpflegeinstitute

– Werbemittelfirmen

Ab einer Stückzahl von 1.000 können Firmen ihre eigene Kosmetiklinie in Zusammenarbeit mit BADESTRAND Kosmetik entwickeln. Dank des zertifizierten Qualitätsmanagements können die Produkte nicht nur individuell an die jeweiligen Kundenbedürfnisse angepasst, sondern im Zuge der Produktentwicklung auch umfangreich getestet und an den geltenden EU-Standard angepasst werden.

BADESTRAND Kosmetik GmbH: deutschlandweiter Partner aus Rheinland-Pfalz

Ob Kosmetikstudio, Hautarztpraxis, Drogeriemarkt oder Onlinehandel: Die BADESTRAND Kosmetik GmbH unterstützt bereits zahlreiche Kunden beim Aufbau einer eigenen Produktlinie. Vom Firmensitz in Ilbesheim aus beliefert der Lohnhersteller Kunden in ganz Deutschland mit EU-konformen, dermatologisch geprüften Rezepturen im Luxus-Segment. Für ein Beratungsgespräch oder eine Anfrage ist das Unternehmen von Montag bis Freitag zwischen 8 und 13 Uhr unter 06341 – 34 83 0 zu erreichen.

