Macht Kosmetik Sinn? Ganzheitliche Beratung in der KOSMETIK-OASE.

Sinnvolle kosmetische Pflege basiert auf einer Hautdiagnose und Analyse des Lebensstils. Mit der passenden Pflege und Ideen für einen gesünderen Alltag erhalten Sie Ihre Haut lange jung und schön.

Wer möchte nicht gerne die Haut lange frisch und strahlend erhalten? Nur wie soll man bei dem großen Angebot an Pflegemitteln das Richtige finden, und was macht überhaupt Sinn?

Bei einem Besuch im Kosmetikstudio sollte am Anfang eine Hautdiagnose stehen. So finden sich die richtigen Produkte für die tägliche Pflege daheim. Daran schließt sich ganz nach Ihren Wünschen die Kosmetikbehandlung zur intensiven Pflege an.

Die Basis der täglichen Pflege ist ohne Zweifel eine schonende, auf den Hauttyp abgestimmte Reinigung. Hier kommen Stimmen auf, die meinen, Wasser genüge vollauf. Das mag in früheren Jahrhunderten so gewesen sein. Heutzutage ist unsere Haut Schadstoffen ausgesetzt, die unbedingt entfernt werden sollten. Dafür genügt Wasser alleine nicht.

Eine milde, hauttypgerechte Reinigung beugt Irritationen und vorzeitiger Hautalterung vor. Ob außer einer Creme, die man nach der Reinigung aufträgt, zusätzliche Pflege benötigt wird, hängt vom Ergebnis der Hautdiagnose ab. Keinesfalls lautet das Motto „viel hilft viel“.

Was wir von außen für die Haut tun, ist allerdings nur einer von mehreren Faktoren, die uns zu gesunder, schöner Haut führen. Bedenken wir, dass unsere Haut nicht nur eine dekorative Hülle ist, sondern eines unserer Körperorgane mit lebenswichtigen Funktionen. Nun wird klar, dass wir unseren gesamten Körper gut behandeln müssen, um auch die Haut gesund und schön zu erhalten.

Die Antwort auf die Frage „macht Kosmetik Sinn?“ ist also ein klares „Ja“! Für diejenigen, denen ihre Haut, sowie Gesundheit und Wohlbefinden wichtig sind, ist die Kosmetik von außen jedoch nur ein Schritt in die richtige Richtung. Nehmen Sie sich Tipps mit heim, wie Sie noch bessere Gewohnheiten in Ihren Alltag integrieren können. Und lernen Sie in der KOSMETIK-OASE einfach umzusetzende Konzepte kennen, die auch im Leben viel beschäftigter Menschen Platz haben.

Auch wer lästige Haare loswerden möchte, ist in der KOSMETIK-OASE richtig. Mit Zuckerpaste (Sugaring) lassen sich diese auf natürliche Art sanft entfernen. Bei regelmäßiger Anwendung reduziert sich sogar der Haarwuchs.

Vereinbaren Sie Ihren Termin in der KOSMETIK-OASE in Stuttgart Bad Cannstatt. Telefon: 0711 / 56 26 85, Email: bettina.eupper@kosmetik-oase.org

Alles was Sie brauchen um lange jung, fit und schön zu bleiben. Genießen Sie in der KOSMETIK-OASE in Stuttgart Bad Cannstatt eine entspannende Pause vom Alltag.

