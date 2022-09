Pflegeprodukte für jeden Beauty- und Wellnesssalon

Die richtigen Produkte für ein Kosmetikstudio auszuwählen, ist bei der Fülle an Marken eine Herausforderung. Ein guter Kosmetikgroßhändler unterstützt deshalb nicht nur bei der Wahl, sondern vermittel

Viele Unternehmen in der Beauty- und Wellnessbranche setzen auf hochwertige Produkte, um ihren Kundinnen und Kunden das beste Pflege- und Schönheitsprogramm bieten zu können. Darum ist es notwendig, auf einen Kosmetikgroßhandelspartner zu setzen, der sich bewusst ist, welche Bedürfnisse die Kundinnen und Kunden haben und wie wichtig eine nachhaltige Pflege der Haut ist, um die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten und dauerhafte Veränderungen zu ermöglichen.

Darum setzt die MORAVAN Warenhandelsgesellschaft mbH neben Schulungen rund um die Themen Hautpflege, Kosmetik und Wellnessbehandlungen auf ein breites Produktangebot der besten Marken. Durch diese Kombination ist MORAVAN stets nah an den Beauty- und Wellnesssalons und schafft es dadurch, die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden stets im Fokus zu haben.

Darauf kommt es bei Pflege- und Kosmetikprodukten an

Die meisten Beauty-Profis wissen, dass jeder Hauttyp andere Bedürfnisse hat. Für die Behandlung müssen die Produkte eine nachhaltige sowie reichhaltige Pflege abdecken. Darum ist es wichtig, eine Auswahl an Produkten im Studio zur Verfügung zu haben, welche jedem Hauttyp gerecht wird.

Die Pflege- und Kosmetikprodukte sollten mit qualitativ hochwertigen Inhaltsstoffen befüllt sein und klar gekennzeichnete Zusätze aufweisen, um bei Allergikerinnen und Allergikern nicht versehentlich einen allergischen Schock auszulösen. Selbstverständlich sollten die Produkte ebenso die Sinne verwöhnen, denn jeder Besuch in einem Kosmetikstudio bedeutet auch stets, sich und seinem Körper eine Auszeit vom Alltag zu gönnen und sich selbst zu verwöhnen.

Diese Produkte sollte jedes Studio vorrätig haben

Es gibt vier Hauttypen, für die jeweils die passenden Produkte vorrätig sein sollten – trockene, fettige und normale Haut sowie Mischhaut. Selbstverständlich sind hier jeweils noch Unterschiede zu finden und in der notwendigen Pflege für das jeweilige Bedürfnis der Kundinnen und Kunden zu beachten.

Trockene Haut

Für trockene Haut benötigt man feuchtigkeitsspendende und juckreizmindernde Produkte, welche die Haut nicht weiter reizen und ihr Entspannung sowie Nährstoffe zuführen, damit sie sich erholen kann und Feuchtigkeit aufnimmt.

Fettige Haut

Fettige Haut stellt das Gegenteil zur trockenen dar. Sie ist meistens zu feucht, die Poren oft verstopft. Die Pflege sollte hier deshalb die Hautflora wieder in ihr Gleichgewicht führen, sodass die fettigen Poren sich öffnen und reinigen können, damit die Haut wieder atmen kann.

Mischhaut

Die Mischhaut ist etwas komplizierter, da sie meistens eine fettige T-Zone aufweist. Das bedeutet, dass besonders Stirn, Nase und Kinn davon betroffen sind. Oft sind die Poren in dieser Zone vergrößert und es kommt mehrfach zu Unreinheiten. Die Wangen sind dafür meistens normal oder gar trocken. Die Pflegeprodukte sollten darum sowohl pH-hautneutral sein als auch keinen austrocknenden Alkohol enthalten. Im Idealfall werden die unterschiedlichen Stellen im Kosmetikstudio gesondert behandelt.

Normale Haut

Bei normaler Haut ist diese im Gleichgewicht und besitzt einen ausgewogenen Feuchtigkeitsanteil. Hier ist eine milde Pflege notwendig, die nicht zu fettig, reichhaltig oder austrocknend ist, damit der Hauttyp seine Balance behält. Dabei dürfen gerne Produkte Verwendung finden, welche die natürliche Feuchtigkeit in der Haut halten.

Die breite Fülle an Marken

Nicht jede Kosmetikmarke ist so hochwertig, wie es den Anschein macht. Darum ist eine gute Beratung für Studiobesitzende durch einen Großhandel unerlässlich, um die richtige Auswahl zu treffen. Darum bietet die MORAVAN Warenhandelsgesellschaft den Kundinnen und Kunden stets nicht nur Produkte, sondern auch Wissen, News und Trends rund um das Thema Kosmetik. Das Unternehmen mit Sitz am Loferfeld 56 in 81249 München ermöglicht zahlreiche Schulungen zum Thema. Wer Fragen zu den angebotenen Marken und Produkten hat, findet unter der Telefonnummer +49 (0)89-86 49 87-0 oder der E-Mail-Adresse info@moravan.de Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, die sie beantworten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MORAVAN Warenhandelsgesellschaft mbH

Herr Levy Pasch

Am Loferfeld 46

81249 München

Deutschland

fon ..: +49 (0)89-86 49 87-0

fax ..: +49 (0)89-86 49 87 18

web ..: https://www.moravan.de/

email : info@moravan.de

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Alexander Graf

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mit (viel) Geld richtig umgehen – in 3 Schritten