  • Badestrand Kosmetik – Gesichtspflege für die Winterzeit

    Badestrand Kosmetik Honig-Propolis-Universalcreme als optimale Gesichtspflege, gerade (aber nicht nur) in der Winterzeit

    BildGesichtspflege für die Winterzeit – Honig-Propolis-Universalcreme 50 ml

    Ende Oktober bis Anfang April haben wir Winterzeit. Jetzt ist Ihre Haut hohen Belastungen ausgesetzt. Die Heizperiode beginnt und in den Wohnräumen wird die Luft trockener. Im Freien ist es kalt und windig. Hinzu kommt der Wechsel von warmen Innenräumen und kalten Außenbereichen. Dies alles wirkt belastend auf den Hautzustand. Rötungen, gefühlte Trockenheit, und auch Schuppungen können hier die Folge sein.

    Speziell für die hautbelastende Winterzeit bietet die Fa. Badestrand Kosmetik GmbH mit der Honig-Propolis-Universal-Creme eine hautschützende und natürlich pflegende Alternative entwickelt.

    Zugesetzte Bienenwachsanteile schützen Ihre Haut auf natürliche und traditionelle Weise vor Austrocknung und vermitteln zusammen mit glättendem, hochwertigem Olivenöl ein sofortiges Pflegegefühl. Das Bienenwachs wird aus den Waben von Honigbienen gewonnen. Die Waben werden geschmolzen, das Wachs wird gereinigt und in einem aufwendigen Prozess in die Creme eingearbeitet.

    Honiganteile unterstützen das Feuchthaltevermögen, steigern die Hautelastizität und wirken zellschützend. Bereits in der Antike und im Mittelalter wurde Honig wegen seiner antibakteriellen und heilungsfördernden Wirkung zur Hautpflege bei Verletzungen und zur Schönheitspflege eingesetzt.

    Propolis, das Kittharz der Bienen, wirkt Irritationen entgegen und unterstützt die Regeneration. Propolis wird von Bienenvölkern hergestellt und hat eine harzartige Konsistenz. Propolis schützt die Bienen und Ihre Waben vor Keim- und Pilzbefall, ist stark desinfizierend und hat eine antibiotische Wirkung. Bereits in der Antike findet man Unterlagen zur kosmetischen und medizinischen Verwendung.

    Die Honig Propolis Universalcreme ist für jeden Hauttyp geeignet. Sie ist die ideale Schutz- und Pflegecreme in der herausfordernden, kalten Jahreszeit für Jung und Alt. Aufgrund des hohen, natürlichen Wirkstoffanteils ist die Creme nicht weiß sondern leicht getönt. Eine Parfümierung ist nicht notwendig; die Creme duftet angenehm nach Propolis und Honig.

    Dermatologische Untersuchungen bestätigen die sehr gute Verträglichkeit und

    die hautverbessernde Wirkung.

    Erhältlich ist die Creme im umweltfreundlichen 50 ml Braunglastiegel.

    Die Firma Badestrand Kosmetik beschäftigt sich seit 1987 mit dem Großhandel von naturkosmetischen Kosmetikprodukten. Seit 2019 ist die Firma als GmbH eingetragen. Es werden spezielle, problemlösende Produkte für die Zielgruppe 55 + entwickelt und über Kosmetikinstitute/Versandhäuser verkauft. Alle Artikel werden in Deutschland hergestellt. Geschäftsführer ist seit 1987 Richard Jung.

