Connova Group: Expertise und Innovation für Composites

Wenn Bauteile leichter, stärker und gleichzeitig zuverlässiger werden müssen, sind Verbundwerkstoffe und Composites oft der Schlüssel. Genau hier setzt die Connova Group an.

Engineering, das Material in Performance übersetzt

Neue Produktgenerationen entstehen heute nicht mehr „nur“ am CAD, sondern im Zusammenspiel aus Materialverständnis, Konstruktion und Fertigungs-Know-how. Bei Connova fliessen aktuelle Erkenntnisse aus der Materialwissenschaft direkt in die Entwicklung ein – häufig auch in Zusammenarbeit mit technischen Hochschulen. So entstehen Composite-Bauteile, die hohe Steifigkeit und Stabilität mit geringem Gewicht vereinen. Das ist besonders relevant für Anwendungen, bei denen jedes Gramm, jede Toleranz und jede Lebensdauer zählt – etwa in der Luftfahrt, im Rennsport oder in der Medizintechnik.

Von der Idee bis zur Lieferung – aus einer Hand

Ein wesentlicher Mehrwert liegt in der durchgängigen Projektbegleitung: von der ersten Skizze über Konstruktion, Prototyping und Fertigung bis zur termingerechten Auslieferung. Ergänzt wird das durch ein breit abgestütztes Partnernetzwerk, das je nach Projektanforderung zusätzliche Kompetenzen und Kapazitäten einbindet. Das Resultat: Lösungen, die technisch passen – und wirtschaftlich Sinn ergeben. Mit einer schlanken Organisation und modernen Produktionsanlagen in der Schweiz bleibt Connova auch bei komplexen Projekten verlässlich in Qualität und Timing.

Synergien, die Serienreife erleichtern

Durch laufende Optimierung der Fertigungstechnologien lassen sich auch anspruchsvolle Geometrien präzise und reproduzierbar umsetzen. Frühzeitige Beratung reduziert dabei Reibungsverluste in späteren Phasen insbesondere, wenn aus einem Prototyp eine Serie wird. Connova versteht sich nicht nur als Produzent, sondern als technischer Partner, der Herausforderungen mitdenkt und Lösungen entlang des gesamten Entwicklungs- und Fertigungsprozesses mitgestaltet. Für Auftraggeber bedeutet das oft: weniger Gewicht, höhere Effizienz und langfristig tiefere Betriebskosten – also ein echter Wettbewerbsvorteil.

Über Connova Group

Die Connova Group ist an zwei Standorten vertreten: in Villmergen (Schweiz) und in der Region Dresden (Deutschland). Gemeinsam decken die Teams das komplette Composite Spektrum ab von Engineering und Prototyping bis zur Serien- und Grossserienproduktion. Modernste Fertigung, klare Prozesse und anwendungsnahes Material-Know-how sorgen dafür, dass kundenspezifische Composite-Komponenten präzise, termintreu und in konstant hoher Qualität umgesetzt werden.

Die Connova Group ein führender Anbieter von kundenspezifischen Composites und massgeschneiderten Dienstleistungen. Die Ingenieure entwickeln innovative Produkte – oft in enger Zusammenarbeit mit führenden technischen Hochschulen und Partnern aus der Privatwirtschaft. Das Netzwerk garantiert stets die umfassendste Lösung mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis und termingerechter Lieferung.

