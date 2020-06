FEEL GOOD – Beratung erschließt neues Geschäftsfeld und neue Marke

Die Anforderungen der modernen Arbeitswelt betreffen nicht nur Mitarbeitende. Auch Unternehmensinhaber sind gefordert, und haben dabei besondere Herausforderungen zu meistern. Um diesen gerecht zu wer

In der Beratungs- und Seminartätigkeit hat sich gezeigt, dass Unternehmer und Selbständige in der schnelllebigen Arbeitswelt besonderen Anforderungen ausgesetzt sind. Aus diesem Grund hat Marloes Göke ihr 2011 gegründetes Unternehmen erweitert. Seit Mai diesen Jahres hat sie mit ihrer neuen Marke ,Marloes Göke | MITgestalterin‘ ein eigenes Geschäftsfeld erschlossen. Mit dieser Marke und der neuen Webpräsenz www.marloes-goeke.de spricht sie Unternehmensinhaber und Selbständige an, die ihr Unternehmen besser mit ihrem Leben vereinbaren und beides voranbringen wollen.

Unternehmer müssen höchste Leistung bringen und sind voll verantwortlich, Zeit für Erholung bleibt kaum. Mit dem Ratschlag nach mehr Work-Life-Balance kommen sie nicht zum Ziel. Denn das Leben und das Unternehmen sind nicht trennbar! Es braucht andere Lösungen. Diese Erkenntnis brachte Marloes Göke dazu, für den Kundenkreis der Unternehmensinhaber und Selbständigen ein spezifisches Angebot zu erstellen.

In ihrer Beratungspraxis nutzt Marloes Göke Erkenntnissen der Resilienzforschung und Burnoutprävention, der Gehirnforschung, der Kommunikationspsychologie, der Führungsforschung und dem Selbstmanagement, um ihre Kunden dabei zu unterstützen, herausragende Leistungen zu bringen und gleichzeitig Zeit, Raum und Energie für Familie, eigene Interessen oder Freizeit zu finden.

Vereinbaren Sie Ihr Unternehmen mit Ihrem Leben und bringen sIe beides voran!

Endlich die strategischen Themen angehen. Das Tagesgeschäft nebenbei bewältigen, Mikromanagement anderen überlassen. Alle Bälle gleichzeitig in der Luft halten, und trotzdem Zeit für Privates. Wie soll Unternehmensinhabern das gelingen?

Unternehmer müssen höchste Leistung bringen und sind voll verantwortlich, Zeit für Erholung bleibt da kaum. Brauchen sie eine bessere Work-Life-Balance? Dieser Ratschlag meint häufig nur, dem Privatleben mehr Priorität zu geben. Aber das Leben und das Unternehmen sind nicht trennbar!

Ich unterstütze Unternehmer dabei, ihr Unternehmen so zu strukturieren, dass sie Zeit für die wichtigen Themen gewinnen. Dann nehmen Stress und Druck ab, sie schaffen mehr und ihr Team zieht am selben Strang. Und plötzlich bleibt auch mehr Zeit fürs Private!

Denn eines ist klar:

Unternehmerleben und Privatleben lassen sich vereinbaren, und beide profitieren davon!

