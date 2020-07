Fehler muss man sehen – LRS und visuelle Wahrnehmungsstörungen erkennen und behandeln.

Die Autorin Dr. med. Heike Schuhmacher hat mit „Fehler muss man sehen“ einen Ratgeber für Eltern und Lehrer geschrieben und informiert über die Zusammenhänge zwischen Sehen und Lernen.

Viele Kinder leiden an einer unerkannten visuellen Wahrnehmungsstörung. Die Folge sind Lern- und Konzentrationsprobleme. Häufig wird dies fehlinterpretiert und führt zu schlechten Noten. Viele Kinder scheitern daher bereits in der Grundschule an Aufgaben, die visuelle Informationsverarbeitung erfordern, obwohl ihnen der Augenarzt hundertprozentige Sehschärfe bescheinigt und sie über eine ganz normale Intelligenz verfügen.

Zum Glück können visuelle Wahrnehmungsstörungen aber gut therapiert werden, sobald sie erkannt wurden. Durch Training lässt sich die visuelle Grundfunktion des Gehirns trainieren. Diese Zusammenhänge beschreibt die Autorin in der Neuauflage ihres Buches ausführlich und leicht verständlich. Zudem schildert sie typische Symptome visueller Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen, um eine Diagnose sowohl für betroffene Eltern als auch für Lehrer zu erleichtern.

Die Autorin Dr. med. Heike Schuhmacher ist Fachärztin für Allgemeinmedizin und leitet eine privatärztliche Praxis in Bad Homburg. Dort bietet sie Familien mit Kindern, die an Lern- und Konzentrationsstörungen leiden, Hilfe bei der Bewältigung der emotionalen und psychosomatischen Folgen an. Dazu gehören auch die Diagnostik sowie die Therapie von Wahrnehmungsstörungen.

„Fehler muss man sehen – NEUAUFLAGE" von Dr.med.Heike Schuhmacher ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-07503-0 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

