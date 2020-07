Wunde_r in Farbe – Versöhnung mit meinem ungewollten Kaiserschnitt

In ihrem autobiographischen Ratgeber „Wunde_r in Farbe“ erzählt Nadine Link die Geschichte der Kaiserschnittgeburt ihres Kindes, die für die Autorin eine traumatische Erfahrung darstellte.

In unserer Gesellschaft fällt nach einer Geburt häufig der Satz „Hauptsache, das Kind ist gesund.“ Grundsätzlich ist das natürlich richtig, doch die Aussage stellt die Geburt selbst ein Stück weit in den Schatten. Zu Unrecht, denn Frauen bringen ein Kind nicht nebensächlich zur Welt.

Die Autorin Nadine Link erzählt in ihrem neuen Buch von ihrer Erfahrung mit dem Thema. Denn bei ihr musste ungewollt ein Kaiserschnitt durchgeführt werden. Dabei hat der Eingriff eine Wunde hinterlassen, sowohl eine körperlich sichtbare als auch eine seelische. Nur langsam konnte diese Wunde heilen. Ein Teil dieses Prozesses war das Schreiben ihres Buches, in dem sie von der als traumatisch erlebten Geburtserfahrung schreibt.

Zudem wird, nach Ansicht der Autorin, in Deutschland häufiger ein Kaiserschnitt durchgeführt, als es eigentlich nötig wäre. Aus diesem Grund ergänzt sie ihre individuelle Geschichte mit Empfehlungen zur Selbsthilfe und Ideen zur kreativen Gestaltung. Entstanden ist eine Sammlung von Geschichten, Gedichten und Bildern für andere Betroffene und Schwangere.

Hauptberuflich ist die Autorin als Kunsttherapeutin sowie als Heilpraktikerin mit dem Schwerpunkt Psychotherapie tätig.

