Feinstaubbelastung: Spezialist für Fensterreinigung Ludwigshafen setzt auf Osmose-Reinwassertechnik

Rheingönheim, Maudach und Businesspark: Schnelle Reaktionszeiten in allen Stadtteilen

LUDWIGSHAFEN – Chemische Industrieemissionen, Feinstaub aus Hafenanlagen und Kfz-Abgase setzen Fensterglas in Ludwigshafen ganzjährig unter Druck. Unbehandelte Ablagerungen ätzen sich bei wechselnder Luftfeuchtigkeit in die Glasoberfläche ein und hinterlassen Mikroschäden, die mit herkömmlichen Hausmitteln weder erkennbar noch behebbar sind. Viele Immobilienbesitzer greifen daher zu immer aggressiveren Reinigern, mit dem Effekt, dass die Glassubstanz langfristig weiter leidet. Objekt28 Group bietet als regionaler Fachbetrieb professionelle Fensterreinigung Ludwigshafen an und setzt dabei auf Osmose-Reinwassertechnik, die industrielle Ablagerungen schonend und dauerhaft entfernt. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Glasreinigung, intensive Rahmenpflege, Schaufensterreinigung und Wintergartenreinigung für Privathaushalte, Praxen, Ladenlokale und Gewerbeimmobilien.

Osmose-Reinwassersystem entfernt Industrieschmutz ohne Chemie

Kern der Reinigungsmethode bei Objekt28 Group ist ein mobiles Osmose-Reinwassersystem, das Leitungswasser auf unter 10 ppm Mineraliengehalt aufbereitet. Das ionenfreie Wasser trocknet ohne Rückstände ab und hinterlässt weder Kalkflecken noch Schlieren, die bei hartem Leitungswasser in der Rhein-Neckar-Region typischerweise entstehen. Mithilfe von Teleskopstangen lassen sich Glasflächen bis 20 Meter Höhe sicher vom Boden aus reinigen, was Gerüstkosten und Leiterarbeit vollständig überflüssig macht. Falze und Dichtungsprofile werden bei jeder Reinigung intensiv gesäubert, da sich dort Ruß und Feinstaub besonders hartnäckig einlagern. „Bei fast jedem Ersttermin in Ludwigshafen sehen wir, dass Feinstaubschichten in den Fensterfalzen regelrecht eingebrannt sind. Das löst normales Spülwasser schlicht nicht“, sagt Sandro Stutz, Inhaber der Objekt28 Group.

Rheingönheim, Maudach und Businesspark: Schnelle Reaktionszeiten in allen Stadtteilen

Objekt28 Group ist in allen Stadtteilen Ludwigshafens tätig und kennt die lokalen Gegebenheiten genau. Regelmäßige Einsätze führt der Betrieb in Rheingönheim, Maudach und der Gartenstadt durch, ebenso in der Innenstadt rund um die Bismarckstraße sowie in Gewerbeimmobilien im Businesspark Ludwigshafen. Angebote liegen innerhalb von 24 Stunden vor, Termine werden von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr flexibel abgestimmt. Das festangestellte Personal ist polizeilich geprüft, was besonders bei Innenreinigungen in Wohnräumen und Büros das nötige Vertrauen schafft. Für Hausverwaltungen und Gewerbekunden bietet der Betrieb individuelle Dauerpflegeverträge mit transparenten Festpreisen ohne versteckte Kosten.

Fotodokumentation und kostenlose Erstbesichtigung

Auf Wunsch erstellt Objekt28 Group eine Fotodokumentation vor und nach der Reinigung, die als Nachweis für Hausverwaltungen und gewerbliche Auftraggeber dient. Als zertifizierter Fachbetrieb und Mitglied der Innung unterliegt das Unternehmen verbindlichen Qualitätsstandards, die regelmäßige Qualitätskontrolle und Mitarbeiterschulung einschließen. Interessierte Immobilienbesitzer und Gewerbekunden erhalten eine kostenlose Erstbesichtigung sowie ein präzises Festpreisangebot ohne Kostenüberraschungen. Anfragen nimmt das Team per Telefon, E-Mail oder über das Kontaktformular auf fensterreinigungludwigshafen.de entgegen, eine Rückmeldung erfolgt innerhalb von 24 Stunden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Objekt28 Group

Herr Sandro Stutz

In der Kühweid 17

76661 Philippsburg

Deutschland

fon ..: +4972569379875

web ..: http://fensterreinigungludwigshafen.de

email : s.stutz@objekt28-solutions.de

Objekt28 Group ist ein regionaler Fachbetrieb für Fensterreinigung mit Sitz in Philippsburg bei Ludwigshafen am Rhein. Das Unternehmen reinigt Glasflächen, Rahmen, Schaufenster und Wintergärten für Privathaushalte und Gewerbekunden mit Osmose-Reinwassertechnik. Als zertifizierter Innungsbetrieb steht Objekt28 Group für polizeilich geprüfte Teams, transparente Festpreise und streifenfreie Ergebnisse ohne Chemie.

Pressekontakt:

Objekt28 Group

Herr Sandro Stutz

In der Kühweid 17

76661 Philippsburg

fon ..: +4972569379875

email : s.stutz@objekt28-solutions.de

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