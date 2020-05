Feinwaage FW – 320 von OMEGA Waagen GmbH im Einsatz

Weiss Juwelen Uhren Opik GmbH & Co. KG erlaubte OMEGA Waagen GmbH einen kleinen Einblick in die hauseigene Goldschmiede.

Wir sind von der überdurchschnittlichen Qualität unserer Produkte überzeugt. Die Übereinstimmung mit unseren Produktlösungen und den Bedürfnissen der Verwender, unserer Kunden, prüfen wir gern und immer wieder in Feldversuchen. Hierdurch erhalten wir Informationen direkt vom Anwender und können unsere Produkte entsprechend den Anforderungen gestalten.

Weiss Juwelen Uhren Optik GmbH & Co. KG ist eine Institution in Vechta. Mit eigener Uhrenwerkstatt und Goldschmiede steht der Juwelier im Dienste seiner Kunden. Ein großzügiger Verkaufsraum bietet eindrucksvolle Exponate in modernem Ambiente. Uhren aller großen und trendigen Marken finden Sie hier. Elegante und extravagante Schmuckstücke für jeden Geschmack und Anlass – bei Juwelier Weiss in Vechta finden Sie das passende Accessoire.

Die Feinwaage FW – 320 stellte sich den interessierten und kritischen Blicken eines Goldschmiedes. Umgehend wurden Vergleiche zur vorhandenen Waage angestellt. Der Akkubetrieb überzeugte, da die Waage so schnell und unkompliziert an verschiedenen Einsatzorten verwendet werden kann. Auch die hohe Auflösung von 50 mg wurde positive bewertet, können Waagen anderer Hersteller in diesem Preissegment doch nur in 100 mg Schritten anzeigen. Eine deutschsprachige Tastatur – sehr ungewöhnlich und sehr gut.

Insgesamt wurde die Verarbeitung als sehr hochwertig beschrieben. Der Windschutz ist an beiden Seiten und oben zu öffnen – bei der vorhandenen Waage nur oben. Der vom Windschutz umschlossene Raum ist auch deutlich größer und lässt das Wägen von großen Exponaten zu. Die Umstellung zwischen mg, g, carat und lbs wurde für diesen Bereich als selbstverständlich angesehen, ist aber nicht bei allen Waagen dieser Preisklasse gegeben.

Unser Resümee aus diesem Test: Die Waage hat bestanden und wir sind stolz auf das geschaffene Produkt. Die Anmerkungen werden wir genauer betrachten und weitere Feldtests durchführen um möglichst viele Kundenmeinungen zusammenzuführen und daraus Verbesserungsmöglichkeiten abzuleiten.

Vielen Dank für die freundliche Unterstützung an Weiss Juwelen Uhren Optik GmbH & Co. KG – der Spezialist in Vechta freut sich auf Ihren Besuch.

