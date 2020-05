Feinwaagen von OMEGA Waagen GmbH

Feinwaagen, Präzisionswaagen und Analysewaagen im Labor und in der Qualitätssicherung.

Die präzise Gewichtsermittlung gewinnt an immenser Bedeutung bei der Herstellung hochwertiger Produkte. Selbst geringe Abweichungen können zu einem erheblichen Qualitätsverlust werden. Je früher eine solche erkannt wird, desto geringer fallen die Kosten aus. Ist das Produkt erstmal an einen Kunden ausgeliefert stehen die Folgekosten und der dadurch entstandene Schaden oft in keinem Verhältnis zum erzielten Erlös.

In der Herstellung geht es daher mehr denn je um die Vermeidung aller qualitätsrelevanter Fehler. Bei der Prüfung wird häufig auf Waagen gesetzt. Gewichtsabweichungen zeigen einen Fehler am Produkt an und lassen häufig Rückschlüsse auf den entstandenen Fehler zu. Daher finden Feinwaagen oft Verwendung in der Qualitätssicherung und Produktionskontrolle.

Die Feinwaage FW von OMEGA Waagen GmbH gehört zur exklusiven Klasse der hochauflösenden Präzisionswaagen. Mit Wägebereichen von bis zu 3.200 g und Auflösungen von bis zu 50 mg lassen sich reproduzierbare Werte ermitteln. Der Lieferumfang umfasst neben dem Windschutz auch einen Akku und ein Kalibriergewicht. So ist die Waage auch mobil einsetzbar und zwischen den Wägungen abzugleichen.

Auch die Verwendung als Referenzwaage in einem Zählsystem ist möglich. Über die Feinwaage wird das Stückgewicht ermittelt und anschließend an die Mengenwaage übergeben. Bei der Kommissionierung ist dies eine enorme Arbeitserleichterung und die Möglichkeit zur Vermeidung von Fehlern.

Zur Markteinführung gewährt OMEGA Waagen GmbH auf jede Waage aus der Serie FW und AW einen Einführungsrabatt in Höhe von 10 % bis zum 30.06.2020. Der Rabatt wird automatisch auf alle eingehenden Bestellungen innerhalb des Aktionszeitraums gewährt und vom Kaufpreis abgezogen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

OMEGA Waagen GmbH

Herr Mario Schmidtke

Schnatgang 3

49377 Vechta

Deutschland

fon ..: 04447-969463-1

web ..: https://omega-waagen.de

email : mario.schmidtke@omega-waagen.de

Feinwaagen von OMEGA Waagen GmbH

Pressekontakt:

OMEGA Waagen GmbH

Herr Mario Schmidtke

Schnatgang 3

49377 Vechta

fon ..: 04447-969463-1

web ..: https://omega-waagen.de

email : mario.schmidtke@omega-waagen.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Gold – vielleicht der erfolgreichste Rohstoff 2020