Fenster online kaufen und konfigurieren bei Luxury Fenster. Nicht nur Fenster können konfiguriert werden, sondern Terrassentüren, Hauseingangstüren und Rollladen.

Luxury Fenster ihr Fensterbauer aus Berlin. Ein junges Unternehmen, welches sich auf den Handel und die Montage von Fenstern, Terrassentüren, Hauseingangstüren und Rollladen spezialisiert. Mit unserem eigenem Montageteam sind wir in ganz Deutschland unterwegs. Sie können sich vor Ort, per Mail, per Telefon oder online beraten lassen. Wir schlagen unsere Homepage vor, da wir einen Ratgeber sowie einen Konfigurator haben, der Ihnen den Preis der individuellen Fenster ausrechnet. Auf unserem Youtube-Kanal können Sie einige Anleitungen zur Montage oder Beratungen zur Fenster-Auswahl finden. Wir vertreiben ausschließlich Produkte der Firma Drutex. Drutex ist der größte Fensterhersteller Europas. Bei einer 10 Stück Bestellung liefert das Werk direkt zu ihnen vor die Haustür. Dieser Versand ist für Sie kostenlos. Sie haben viel Auswahlmöglichkeiten mit der Firma Luxury Fenster. Unser Konfigurator schlägt ihnen alle Konfigurationen vor. Probieren Sie sich selber aus und klicken Sie hier unter https://www.fenster-onlineverkauf.de/shop/fenster

Unsere Stärke ist sehr gute Qualität zu sehr günstigen Preisen. Wir sind sicher. Schnell. Sehr preiswert. Absolut zuverlässig. Und wir kennen mindestens 50.000 Menschen, die das genauso sehen. Wer an Bauprojekten arbeitet braucht Partner, auf die man sich verlassen kann. Leute, die wissen was sie tun. Leute, die einem tausend Fragen beantworten und da sind, wenn man sie braucht. Auf Luxury Fenster können Sie sich in jeder Hinsicht verlassen.

Vorteile:

– Wir bieten ihnen Fenster an, die bis zu 40% gefördert werden können.

– Wir haben zu all unseren Fenster UW-Werte und Rosenheim Zertifikate.

– Denkmalschutz ist für uns kein Problem. Wir können ihnen ein Gutachten erstellen und die passenden Fenster, Fensterzargen, Fensterfarben und Fensterverglasung liefern.

Im Drutex Werk werden täglich bis zu 7.000 Fenster hergestellt. Sie haben 3 Hallen. Eine Halle ist für Holz, eine für PVC und eine für Aluminium. Jede Halle hat seine eigene Spezifikationen, welches die Fenster einzigartig machen. Es werden kaputte Glasscheiben wiederverwendet, die Lackiererei hat eine Technik zur Wiederverwendung von Lackfarbe und weiteres. Neuheiten sind zum Beispiel sandgestrahlte Gläser, Hauseingangstüren mit bedruckten Grafiken oder Fenster mit Touchscreen und Android Software.

