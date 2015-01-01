Festplattenvernichtung in Karlsruhe: ProCoReX Europe GmbH steigert Datenschutz durch zertifizierte Vernichtung

ProCoReX Europe GmbH bietet Unternehmen in Karlsruhe Festplattenvernichtung und zertifizierte Datenträgervernichtung – inkl. sofortigem Zertifikat und nachhaltigem Wertstoffkreislauf.

Die wachsenden Anforderungen an Datenschutz, Rechtssicherheit und ökologische Verantwortung machen professionelle Festplattenvernichtung in Karlsruhe zum Muss für moderne Unternehmen. Die ProCoReX Europe GmbH liefert hierfür eine Lösung, die auf zertifizierte Datenträgervernichtung in Karlsruhe sowie auf maximale Transparenz setzt. Jeder Auftrag startet mit einer individuellen Auftragsklärung, in der sensible Festplatten und Medien lückenlos katalogisiert werden. Nach fachgerechter Abholung erfolgt die Festplattenvernichtung in Karlsruhe direkt nach DIN 66399 – jeder Datenträger wird nachverfolgt und eindeutig zertifiziert.

Besonderes Merkmal von ProCoReX ist die durchgehende Prozessdokumentation: Unternehmen erhalten unmittelbar nach der zertifizierten Datenträgervernichtung in Karlsruhe ein digitales Zertifikat, das sich für Audits, interne Revision oder externe Nachweispflichten einsetzen lässt. Nach Abschluss kümmert sich ProCoReX zuverlässig um das Recycling aller Wertstoffbestandteile, während Schadstoffe umweltgerecht entfernt werden.

Mit persönlicher Betreuung, klaren Zeitfenstern und flexibler Anpassung an die jeweiligen Unternehmensziele verbindet ProCoReX Europe GmbH Festplattenvernichtung in Karlsruhe und zertifizierte Datenträgervernichtung mit Nachhaltigkeit und Nachweissicherheit – ein echter Erfolgsfaktor für jede Organisation.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de/festplatten-vernichtung-karlsruhe/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

