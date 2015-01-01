Festplattenvernichtung in Mannheim: ProCoReX Europe GmbH führt die zertifizierte Datenträgervernichtung durch

Mit ProCoReX Europe GmbH wird Festplattenvernichtung in Mannheim zur nachhaltig abgesicherten Lösung: zertifizierte Datenträgervernichtung trifft konsequente Rohstoffkreisläufe.

Für immer mehr Unternehmen steht nachhaltiges und sicheres Datenmanagement ganz oben auf der Agenda. Die ProCoReX Europe GmbH sorgt mit ihrer Festplattenvernichtung in Mannheim dafür, dass rechtliche Auflagen und ökologische Ansprüche nahtlos verbunden werden. Zentrale Dienstleistung ist die zertifizierte Datenträgervernichtung in Mannheim, die auf modernsten Zerstörungsverfahren und lückenloser Nachverfolgung basiert.

Im ersten Schritt gibt es eine umfassende Beratung und eine Erhebung aller relevanten Festplatten und Datenträger. Diese werden klar gekennzeichnet, sicher abgeholt und in ProCoReX-Betrieben nach DIN 66399 vernichtet. Die zertifizierte Datenträgervernichtung in Mannheim wird von der DEKRA geprüften Zertifikaten bestätigt. Unternehmen sind damit vollständig auf Prüfungen, Audits und sogar internationale Datenschutzanforderungen vorbereitet.

Neben maximaler Datensicherheit verantwortet ProCoReX Europe GmbH die konsequente Kreislaufführung der entstehenden Wertstoffe: Metalle und Kunststoffe werden in spezialisierte Recyclingwege geleitet, Schadstoffe umweltgerecht entsorgt. Dieses Zusammenspiel aus zertifizierter Festplattenvernichtung, nachhaltigem Materialmanagement und flexibler Beratung macht ProCoReX Europe GmbH zur ersten Adresse für digitale Sicherheit in Mannheim.

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

