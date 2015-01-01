PflegePur Navigator erweitert: Vier spezialisierte Module für Angehörige, Pflegekräfte und Betreuungskräfte

Die Web-App PflegePur Navigator bietet jetzt vier spezialisierte Module: für Angehörige, Pflegekräfte, Betreuungskräfte (§43b) und Pflegedienste. Mit Pflegegradrechner und 100+ Aktivierungsideen.

Hameln, Januar 2026 – Die Web-App PflegePur Navigator aus Hameln hat ihr Angebot deutlich erweitert. Was im Dezember 2025 als digitale Lösung für pflegende Angehörige startete, ist nun eine umfassende Plattform für alle Menschen im Pflegebereich. Die Anwendung richtet sich an vier Zielgruppen mit jeweils spezialisierten Funktionen und eigenen Bereichen.

„Mit dem Update sprechen wir erstmals auch die Menschen an, die beruflich pflegen und betreuen“, erklärt Melanie Zick, Gründerin von PflegePur. „Pflegekräfte leisten jeden Tag Enormes – und verdienen eigene Tools, die ihnen bei Karriere, Rechten und Selbstfürsorge helfen. Gleiches gilt für Betreuungskräfte, die Menschen im Alltag begleiten und aktivieren.“

VIER MODULE FÜR VIER ZIELGRUPPEN

1. Für pflegende Angehörige

Der bewährte Kernbereich für Familien wurde weiter ausgebaut. Im Zentrum steht der NBA-Pflegegradrechner, der alle 6 Module und 64 Kriterien des Neuen Begutachtungsassessments abbildet – inklusive speziellem Kindermodul für die Begutachtung von Kindern unter 11 Jahren. Die Ergebnisse lassen sich als PDF exportieren und dienen als optimale Vorbereitung auf den Termin mit dem Medizinischen Dienst.

Der PflegeManager hilft bei der täglichen Organisation: Medikamentenpläne mit Erinnerungen, Arzttermine, wichtige Kontakte und ein digitales Pflegetagebuch, das Einträge automatisch den NBA-Modulen zuordnet. Neu hinzugekommen sind:

* Widerspruchsassistent – für abgelehnte Pflegegrade mit Frist-Überwachung

* Pflegekreis – zur Koordination von Familie und Helfern

* Notfall-QR – lebensrettende Informationen für den Rettungsdienst

Darüber hinaus stehen über 15 rechtssichere Vorlagen für Vollmachten, Anträge und Widersprüche zum Download bereit.

2. Für Pflegekräfte (NEU)

Der neue Pflegekraft-Modus bietet 15 spezialisierte Tools für den Berufsalltag:

Karriere & Gehalt:

* Karriere-Kompass – Weiterbildungen finden, Karrierewege planen, Gehaltsprognosen

* Gehaltsrechner – TVöD, AVR, private Träger mit allen Zulagen und Marktvergleich

* Zuschläge-Rechner – Nacht-, Sonntags- und Feiertagszuschläge, steuerfreie Anteile

* Gehaltsverhandlung – Vorbereitung, Argumente, Gesprächsleitfaden

Bewerbung & Arbeitsrecht:

* Bewerbungs-Tracker – Status-Tracking und Unterlagen-Checkliste

* Kündigungs-Countdown – Fristen nach §622 BGB, Checkliste, Zeugnis-Anfrage

* Arbeitsrecht-FAQ – Arbeitszeit, Überstunden, Urlaub, Kündigung erklärt

* Schichtplaner – Schichten erfassen, Überstunden tracken

* Mobbing-Dokumentation – rechtssicher dokumentieren, exportierbar für Anwalt

Fachwissen & Prüfung:

* Prüfungs-Quiz – über 350 Fragen in 9 Kategorien für die Examensvorbereitung

* Notfallprotokolle – Vorlagen für Sturz, Medikamentenfehler, Aggression

* Übergabe-Protokoll – Schichtübergaben nach SBAR-Methode

Selbstfürsorge:

Der Selbstfürsorge-Assistent umfasst einen täglichen Energie-Check, ein Burnout-Frühwarnsystem mit Trendanalyse, Mikropausen-Übungen für den Stationsalltag und geführte Achtsamkeits-Sessions. Denn wer andere pflegt, muss auch auf sich selbst achten.

3. Für Betreuungskräfte nach §43b (NEU)

Alltagsbegleiter und Betreuungskräfte erhalten erstmals eine eigene digitale Toolsammlung:

* 100+ Beschäftigungsideen – Filter nach Kategorie, Mobilität, Gruppengröße

* 10-Minuten-Aktivierung – 16 fertige Einheiten mit Timer, biografieorientiert

* Sprichwörter-Quiz – über 35 Sprichwörter für Gedächtnistraining

* Demenz-Wissensdatenbank – Validation, Kommunikation, herausforderndes Verhalten

* Digitale Biografiearbeit – strukturierter Bogen mit PDF-Export

* Betreuungsprotokoll – §43b-konforme Dokumentation

* Fachwissen-Quiz – Wissen zu Demenz, §43b und Kommunikation testen

* Fortbildungstracker – 16 Pflichtstunden nach §53b im Blick

Alle personenbezogenen Daten sind Ende-zu-Ende verschlüsselt – selbst wir als PflegePur können Ihre Daten nicht einsehen.

4. Für Profis – Pflegedienste und Berater

Die Business-Lösung richtet sich an ambulante Pflegedienste, Pflegeberater und Betreuungsdienste:

* Klientenverwaltung – alle Klienten an einem Ort mit individuellen Profilen

* Team-Accounts – mehrere Mitarbeiter mit Rollen und Berechtigungen

* §37.3 Beratungsprotokoll – digitale Dokumentation mit Unterschrift direkt auf Tablet oder Smartphone

* Organisations-Dashboard – Aktivitäten, Statistiken, Team-Auslastung

* White-Label-Option – eigenes Logo und Branding

Die Business-Pakete starten bei 29 Euro/Monat (bis 20 Klienten) und reichen bis zur Pro-Version für 69 Euro/Monat (bis 100 Klienten).

KOSTENLOSE TOOLS – OHNE ANMELDUNG

Zahlreiche Rechner bleiben dauerhaft kostenlos nutzbar:

* NBA-Pflegegradrechner mit Kindermodul und PDF-Export

* Leistungsrechner für Pflegegeld, Sachleistungen, Kombinationsleistung

* Entlastungsbetrag-Planer (131 Euro monatlich)

* Pflegehilfsmittel-Rechner (42-Euro-Pauschale)

* Wohnraumanpassungs-Rechner (bis 4.180 Euro Zuschuss)

* Eigenanteilsrechner für Pflegeheim-Kosten

* Verhinderungspflege-Rechner

* Pflegegrad-Schnellcheck (2 Minuten)

* Über 15 Vorlagen für Vollmachten, Anträge, Widersprüche

PREMIUM-ABO UND BUSINESS-LÖSUNGEN

Die spezialisierten Module sind Teil des Premium-Abos:

* 9,99 Euro/Monat oder 99 Euro/Jahr (2 Monate gratis)

* 14 Tage kostenlos testen – ohne Kreditkarte

Für Unternehmen über das Partner-Portal:

* Navigator B2B ab 29 Euro/Monat

* Verbands-Partnerschaften mit Sonderkonditionen

* Pflege-Webseiten ab 99 Euro/Monat

* Regionalportale ab 249 Euro/Monat

DATENSCHUTZ UND SICHERHEIT

* Ende-zu-Ende-Verschlüsselung – selbst PflegePur kann Gesundheitsdaten nicht einsehen

* Server in Deutschland

* DSGVO-konform

* DiPA-Zulassung für Ende 2026 geplant

VERFÜGBARKEIT

Der PflegePur Navigator ist als Progressive Web App (PWA) unter pflegepur.com erreichbar. Die App kann direkt aus dem Browser auf dem Homescreen installiert werden – ohne App Store. Sie funktioniert auf Smartphone, Tablet und Computer gleichermaßen und fühlt sich an wie eine native App.

LINKS

* Navigator App: https://pflegepur.com

* Partner-Portal: https://partner.pflegepur.de

Die spezialisierten Bereiche für Pflegekräfte, Betreuungskräfte und Profis sind über die Navigation auf pflegepur.com erreichbar.

ÜBER PFLEGEPUR

PflegePur ist ein 2025 gegründetes HealthTech-Startup aus Hameln in Niedersachsen. Die Plattform umfasst drei Bereiche: pflegepur.com (Navigator-App), pflegepur.de (kostenlose Tools und Ratgeber) und partner.pflegepur.de (B2B-Lösungen für Unternehmen).

Ziel ist es, allen Menschen im Pflegebereich den Alltag zu erleichtern – ob pflegende Angehörige, die sich im Dschungel aus Anträgen und Leistungen zurechtfinden müssen, Pflegekräfte, die neben der Arbeit am Menschen auch an ihre eigene Karriere und Gesundheit denken sollten, Betreuungskräfte, die täglich für Aktivierung und Lebensqualität sorgen, oder Pflegedienste, die ihre Prozesse digitalisieren möchten.

„Rund 5 Millionen Menschen in Deutschland sind pflegebedürftig, die meisten werden zu Hause versorgt“, so Gründerin Melanie Zick. „Aber auch die über eine Million Beschäftigten in der Pflege verdienen digitale Werkzeuge, die ihren Arbeitsalltag erleichtern. Mit dem erweiterten Navigator wollen wir für alle da sein.“

Pressekontakt:

PflegePur

Frau Melanie Zick

Mühlenfeld 10a

Hameln 31789

fon ..: 051517909862

email : presse@pflegepur.de

