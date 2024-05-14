  • EÖDL feiert 30 Jahre im Dienste legasthener Menschen

    Österreichischer Dachverband blickt auf drei Jahrzehnte erfolgreiche Spezialistenausbildung zurück – über 17.000 Trainer weltweit ausgebildet

    BildKlagenfurt, Januar 2026 – Der Erste Österreichische Dachverband Legasthenie (EÖDL) feiert im Jahr 2026 sein 30-jähriges Bestehen. Seit der Gründung 1996 hat sich die Organisation zu einem international anerkannten Ausbildungszentrum für Legasthenie- und Dyskalkulietrainer entwickelt.

    Vom österreichischen Pionier zum globalen Kompetenzzentrum

    Was vor drei Jahrzehnten mit einer Vision begann, ist heute ein weltweit etabliertes Ausbildungssystem: Der EÖDL bildet Spezialisten in 64 Ländern auf allen Kontinenten aus. Mehr als 17.000 diplomierte Legasthenie- und Dyskalkulietrainer haben ihre Ausbildung beim Verband absolviert und unterstützen seither Menschen mit Lese-, Schreib- oder Rechenschwierigkeiten.

    Qualität mehrfach bestätigt

    Die Qualität der Ausbildungen wird durch unabhängige Zertifizierungen belegt: Der EÖDL ist ISO 9001:2015 zertifiziert und trägt das Quality Austria Gütezeichen als österreichischer Musterbetrieb. FOCUS-BUSINESS zeichnete den Verband zum sechsten Mal in Folge (2021-2026) als „Top Anbieter für Weiterbildung“ aus.

    Bewährte Methodik als Grundlage

    Im Zentrum der Ausbildungen steht die AFS-Methode – ein pädagogisch-didaktischer Förderansatz, der auf den drei Säulen Aufmerksamkeit, Funktion und Symptom basiert. Ergänzt wird dieser durch das standardisierte AFS-Testverfahren zur Feststellung von Legasthenie und Dyskalkulie sowie praxiserprobte Trainingsmethoden.

    Über den EÖDL

    Der Erste Österreichische Dachverband Legasthenie (EÖDL) wurde 1996 gegründet und ist eine der führenden Organisationen im deutschsprachigen Raum für die Ausbildung von Legasthenie- und Dyskalkulietrainern. Der Verband bietet Fernstudien für Pädagogen, Therapeuten, Eltern und Quereinsteiger an, die Menschen mit Lese-, Schreib- oder Rechenproblemen professionell unterstützen möchten.

