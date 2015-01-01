  • Ein Koch, ein Schloss, drei Auszeichnungen: Warum „Stefans im Schlossbauer“ gerade die Gastro-Szene aufmischt

    Hallein / Schloss Altdorf.
    Ein einzelner Koch, ein historisches Schloss und eine klare Haltung – das Restaurant „Stefans im Schlossbauer“ sorgt aktuell für Aufmerksamkeit in der Salzburger Genusslandschaft. Falstaff (2 Gabeln), Schlemmeratlas (2,5 Kochlöffel) und A la Carte (1 Weinflasche) haben das Konzept bereits ausgezeichnet.

    Was daran besonders ist?
    Stefan Buhk kocht allein. Jeden Teller. Jeden Tag.

    Gegen den Trend – und genau deshalb erfolgreich

    Während viele Betriebe auf große Teams und standardisierte Abläufe setzen, geht Buhk bewusst den anderen Weg. In seinem Restaurant steht kein anonymes Küchenteam, sondern eine klare Handschrift.

    „Ich wollte nie ein lautes Restaurant. Ich wollte ein ehrliches“, sagt Buhk.
    „Wenn etwas auf den Teller kommt, dann weiß ich genau, warum.“

    Diese Haltung überzeugt nicht nur Gäste, sondern auch Kritiker.

    Pfälzer Herkunft trifft Salzburger Produkt

    Die Küche verbindet Pfälzer Wurzeln, Einflüsse aus dem Elsass und die Produkte des Salzburger Landes. Klassiker werden modern interpretiert, Gerichte bewusst reduziert – immer mit Fokus auf Geschmack, Handwerk und Herkunft.

    Zusätzlich wurde das Restaurant mit dem „Gut zu wissen“-Zertifikat der Landwirtschaftskammer ausgezeichnet – ein klares Bekenntnis zu Regionalität, Transparenz und Qualität.

    Ein Restaurant mit Charakter – kein Baukasten-Konzept

    „Stefans im Schlossbauer“ ist kein typisches Fine-Dining-Lokal.
    Es ist ein kulinarischer Gegenentwurf:

    wenige Tische

    volle Aufmerksamkeit für den Gast

    ein Koch, der Verantwortung übernimmt – vom Einkauf bis zum letzten Teller

    Das historische Ambiente des Schloss Altdorf bildet dabei den ruhigen, eleganten Rahmen für eine moderne Genusswelt mit Seele.

    Auszeichnungen im Überblick

    ? Falstaff: 2 Gabeln

    ? Schlemmeratlas: 2,5 Kochlöffel

    ? A la Carte: 1 Weinflasche

    ? „Gut zu wissen“-Zertifikat der Landwirtschaftskammer

    Werdegang – Stefan Buhk

    Geboren in der Pfalz, kulinarisch geprägt von seiner Großmutter Klara Maria aus dem Elsass.

    Ausbildung in regionalen und internationalen Spitzenküchen, erste Erfahrungen in renommierten Restaurants.

    Betreiber des früheren Restaurants „Assisi Stuben“ in Großgmain.

    2025 Übernahme von Schloss Altdorf und Gründung von „Stefans im Schlossbauer“.

    Fokus auf moderne Klassiker, Handwerk und regionale Zutaten.

    Weitere Informationen: Wikipedia: Stefan Buhk https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Buhk

    Kernkompetenz: Regionale Gourmetküche, persönlich zubereitet, mehrfach ausgezeichnet

