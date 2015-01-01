Ein Koch, ein Schloss, drei Auszeichnungen: Warum „Stefans im Schlossbauer“ gerade die Gastro-Szene aufmischt

Zwei Gabeln, 2,5 Kochlöffel, eine Weinflasche und ein Koch, Stefan Buhk, der derzeit für Gesprächsstoff sorgt

**Zwei Gabeln, 2,5 Kochlöffel, eine Weinflasche –

und ein Koch, der alles selbst macht:

Warum „Stefans im Schlossbauer“ derzeit für Gesprächsstoff sorgt**

Hallein / Schloss Altdorf.

Ein einzelner Koch, ein historisches Schloss und eine klare Haltung – das Restaurant „Stefans im Schlossbauer“ sorgt aktuell für Aufmerksamkeit in der Salzburger Genusslandschaft. Falstaff (2 Gabeln), Schlemmeratlas (2,5 Kochlöffel) und A la Carte (1 Weinflasche) haben das Konzept bereits ausgezeichnet.

Was daran besonders ist?

Stefan Buhk kocht allein. Jeden Teller. Jeden Tag.

Gegen den Trend – und genau deshalb erfolgreich

Während viele Betriebe auf große Teams und standardisierte Abläufe setzen, geht Buhk bewusst den anderen Weg. In seinem Restaurant steht kein anonymes Küchenteam, sondern eine klare Handschrift.

„Ich wollte nie ein lautes Restaurant. Ich wollte ein ehrliches“, sagt Buhk.

„Wenn etwas auf den Teller kommt, dann weiß ich genau, warum.“

Diese Haltung überzeugt nicht nur Gäste, sondern auch Kritiker.

Pfälzer Herkunft trifft Salzburger Produkt

Die Küche verbindet Pfälzer Wurzeln, Einflüsse aus dem Elsass und die Produkte des Salzburger Landes. Klassiker werden modern interpretiert, Gerichte bewusst reduziert – immer mit Fokus auf Geschmack, Handwerk und Herkunft.

Zusätzlich wurde das Restaurant mit dem „Gut zu wissen“-Zertifikat der Landwirtschaftskammer ausgezeichnet – ein klares Bekenntnis zu Regionalität, Transparenz und Qualität.

Ein Restaurant mit Charakter – kein Baukasten-Konzept

„Stefans im Schlossbauer“ ist kein typisches Fine-Dining-Lokal.

Es ist ein kulinarischer Gegenentwurf:

wenige Tische

volle Aufmerksamkeit für den Gast

ein Koch, der Verantwortung übernimmt – vom Einkauf bis zum letzten Teller

Das historische Ambiente des Schloss Altdorf bildet dabei den ruhigen, eleganten Rahmen für eine moderne Genusswelt mit Seele.

Auszeichnungen im Überblick

? Falstaff: 2 Gabeln

? Schlemmeratlas: 2,5 Kochlöffel

? A la Carte: 1 Weinflasche

? „Gut zu wissen“-Zertifikat der Landwirtschaftskammer

Kurzinfo für Redaktionen

Restaurant: Stefans im Schlossbauer

Inhaber & Küchenchef: Stefan Buhk

Ort: Schloss Altdorf, Hallein (Tennengau)

Küche: Moderne Gourmetküche mit Pfälzer & regionalen Wurzeln

Besonderheit: Allein kochender Küchenchef

Web: www.stefans-restaurant.com

Kontakt: gast@stefans-restaurant.com | Tel. 0664 9152241

Pressekontakt

Stefan Buhk

Stefans im Schlossbauer

E-Mail: gast@stefans-restaurant.com

Telefon: 0664 9152241

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Stefan’s im Schlossbauer

Herr Stefan Buhk

Altendorffstr. 2

5400 Hallein

Österreich

fon ..: +43 664 9152241

web ..: https://www.stefans-restaurant.com

email : gast@stefans-restaurant.com

Firmenportrait / Vorstellung für openPR

Unternehmen / Restaurant: Stefans im Schlossbauer

Inhaber & Küchenchef: Stefan Buhk

Standort: Schloss Altdorf, Hallein (Tennengau), Salzburg

Branche: Gastronomie / Fine Dining / Moderne regionale Küche

Vorstellung

„Stefans im Schlossbauer“ ist ein exklusives, inhabergeführtes Restaurant, das moderne Gourmetküche mit regionalen und pfälzischen Wurzeln verbindet. Das Restaurant befindet sich in Schloss Altdorf, einem historischen Gebäude im Tennengau, und bietet Gästen eine intime, elegante Atmosphäre, in der Qualität, Handwerk und Geschmack im Mittelpunkt stehen.

Unternehmensbeschreibung

Alleinbetrieb: Küchenchef Stefan Buhk bereitet alle Gerichte persönlich zu – vom Einkauf bis zum letzten Teller.

Küchenstil: Moderne Gourmetküche mit Einflüssen aus der Pfälzer Heimat, dem Elsass und den Produkten des Salzburger Landes.

Philosophie: Reduktion auf das Wesentliche, kompromisslose Qualität, authentischer Geschmack und persönlicher Bezug zu jedem Gast.

Auszeichnungen:

Falstaff: 2 Gabeln

Schlemmeratlas: 2,5 Kochlöffel

A la Carte: 1 Weinflasche

Landwirtschaftskammer: „Gut zu wissen“-Zertifikat für Regionalität und Transparenz

Das Restaurant richtet sich an Genießer, Paare, kleine Feiern und Gäste, die Wert auf authentische, hochwertige Küche in einem historischen Ambiente legen.

Werdegang – Stefan Buhk

Geboren in der Pfalz, kulinarisch geprägt von seiner Großmutter Klara Maria aus dem Elsass.

Ausbildung in regionalen und internationalen Spitzenküchen, erste Erfahrungen in renommierten Restaurants.

Betreiber des früheren Restaurants „Assisi Stuben“ in Großgmain.

2025 Übernahme von Schloss Altdorf und Gründung von „Stefans im Schlossbauer“.

Fokus auf moderne Klassiker, Handwerk und regionale Zutaten.

Weitere Informationen: Wikipedia: Stefan Buhk https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Buhk

Kurzprofil / Kontakt

Adresse: Schloss Altdorf, 5400 Hallein

Web: www.stefans-restaurant.com

E-Mail: gast@stefans-restaurant.com

Telefon: 0664 9152241

Kernkompetenz: Regionale Gourmetküche, persönlich zubereitet, mehrfach ausgezeichnet

Pressekontakt:

Stefan’s im Schlossbauer

Herr Stefan Buhk

Altendorffstr. 2

5400 Hallein

fon ..: +43 664 9152241

email : gast@stefans-restaurant.com

