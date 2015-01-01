-
Ein Koch, ein Schloss, drei Auszeichnungen: Warum „Stefans im Schlossbauer“ gerade die Gastro-Szene aufmischt
Zwei Gabeln, 2,5 Kochlöffel, eine Weinflasche und ein Koch, Stefan Buhk, der derzeit für Gesprächsstoff sorgt
Hallein / Schloss Altdorf.
Ein einzelner Koch, ein historisches Schloss und eine klare Haltung – das Restaurant „Stefans im Schlossbauer“ sorgt aktuell für Aufmerksamkeit in der Salzburger Genusslandschaft. Falstaff (2 Gabeln), Schlemmeratlas (2,5 Kochlöffel) und A la Carte (1 Weinflasche) haben das Konzept bereits ausgezeichnet.
Was daran besonders ist?
Stefan Buhk kocht allein. Jeden Teller. Jeden Tag.
Gegen den Trend – und genau deshalb erfolgreich
Während viele Betriebe auf große Teams und standardisierte Abläufe setzen, geht Buhk bewusst den anderen Weg. In seinem Restaurant steht kein anonymes Küchenteam, sondern eine klare Handschrift.
„Ich wollte nie ein lautes Restaurant. Ich wollte ein ehrliches“, sagt Buhk.
„Wenn etwas auf den Teller kommt, dann weiß ich genau, warum.“
Diese Haltung überzeugt nicht nur Gäste, sondern auch Kritiker.
Pfälzer Herkunft trifft Salzburger Produkt
Die Küche verbindet Pfälzer Wurzeln, Einflüsse aus dem Elsass und die Produkte des Salzburger Landes. Klassiker werden modern interpretiert, Gerichte bewusst reduziert – immer mit Fokus auf Geschmack, Handwerk und Herkunft.
Zusätzlich wurde das Restaurant mit dem „Gut zu wissen“-Zertifikat der Landwirtschaftskammer ausgezeichnet – ein klares Bekenntnis zu Regionalität, Transparenz und Qualität.
Ein Restaurant mit Charakter – kein Baukasten-Konzept
„Stefans im Schlossbauer“ ist kein typisches Fine-Dining-Lokal.
Es ist ein kulinarischer Gegenentwurf:
wenige Tische
volle Aufmerksamkeit für den Gast
ein Koch, der Verantwortung übernimmt – vom Einkauf bis zum letzten Teller
Das historische Ambiente des Schloss Altdorf bildet dabei den ruhigen, eleganten Rahmen für eine moderne Genusswelt mit Seele.
Auszeichnungen im Überblick
? Falstaff: 2 Gabeln
? Schlemmeratlas: 2,5 Kochlöffel
? A la Carte: 1 Weinflasche
? „Gut zu wissen“-Zertifikat der Landwirtschaftskammer
Firmenportrait / Vorstellung für openPR
Unternehmen / Restaurant: Stefans im Schlossbauer
Inhaber & Küchenchef: Stefan Buhk
Standort: Schloss Altdorf, Hallein (Tennengau), Salzburg
Branche: Gastronomie / Fine Dining / Moderne regionale Küche
Vorstellung
„Stefans im Schlossbauer“ ist ein exklusives, inhabergeführtes Restaurant, das moderne Gourmetküche mit regionalen und pfälzischen Wurzeln verbindet. Das Restaurant befindet sich in Schloss Altdorf, einem historischen Gebäude im Tennengau, und bietet Gästen eine intime, elegante Atmosphäre, in der Qualität, Handwerk und Geschmack im Mittelpunkt stehen.
Unternehmensbeschreibung
Alleinbetrieb: Küchenchef Stefan Buhk bereitet alle Gerichte persönlich zu – vom Einkauf bis zum letzten Teller.
Küchenstil: Moderne Gourmetküche mit Einflüssen aus der Pfälzer Heimat, dem Elsass und den Produkten des Salzburger Landes.
Philosophie: Reduktion auf das Wesentliche, kompromisslose Qualität, authentischer Geschmack und persönlicher Bezug zu jedem Gast.
Auszeichnungen:
Falstaff: 2 Gabeln
Schlemmeratlas: 2,5 Kochlöffel
A la Carte: 1 Weinflasche
Landwirtschaftskammer: „Gut zu wissen“-Zertifikat für Regionalität und Transparenz
Das Restaurant richtet sich an Genießer, Paare, kleine Feiern und Gäste, die Wert auf authentische, hochwertige Küche in einem historischen Ambiente legen.
Werdegang – Stefan Buhk
Geboren in der Pfalz, kulinarisch geprägt von seiner Großmutter Klara Maria aus dem Elsass.
Ausbildung in regionalen und internationalen Spitzenküchen, erste Erfahrungen in renommierten Restaurants.
Betreiber des früheren Restaurants „Assisi Stuben“ in Großgmain.
2025 Übernahme von Schloss Altdorf und Gründung von „Stefans im Schlossbauer“.
Fokus auf moderne Klassiker, Handwerk und regionale Zutaten.
Weitere Informationen: Wikipedia: Stefan Buhk https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Buhk
Kurzprofil / Kontakt
Adresse: Schloss Altdorf, 5400 Hallein
Web: www.stefans-restaurant.com
E-Mail: gast@stefans-restaurant.com
Telefon: 0664 9152241
Kernkompetenz: Regionale Gourmetküche, persönlich zubereitet, mehrfach ausgezeichnet
