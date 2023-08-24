Fettleber weltweit auf dem Vormarsch: Lancet-Studie warnt vor Milliarden Betroffenen

Neue Forschung zeigt: Umweltbelastungen, Darm-Leber-Achse und Stoffwechsel spielen zentrale Rollen bei der Entstehung einer Fettleber – der Wirkstoff PMA-Zeolith kann den Organismus gezielt entlasten

Eine aktuelle Analyse der renommierten „Global Burden of Disease Study“, veröffentlicht im Fachjournal „The Lancet“, schlägt derzeit Wellen: Bereits heute leiden weltweit mehr als 1,3 Milliarden Menschen an einer sogenannten Fettleber. Bis zum Jahr 2050 könnte diese Zahl auf nahezu 2 Milliarden (!) Betroffene ansteigen.

Damit wird eine Entwicklung sichtbar, die lange unterschätzt wurde und die in Wahrheit nur ein Teil eines viel größeren Problems ist. Denn ähnliche Prävalenzzahlen zeigen sich auch bei anderen Zivilisationserkrankungen wie Diabetes, Adipositas, neurodegenerativen Erkrankungen oder Herz-Kreislauf-Leiden. Die Gemeinsamkeit: Sie entstehen nicht plötzlich, sondern entwickeln sich, meist unbemerkt, über Jahre hinweg und haben viel mit dem Zustand unseres Darms zu tun. Deshalb nimmt der Wirkstoff PMA-Zeolith sowohl in der Wissenschaft als auch in der ärztlichen Praxis einen zunehmend zentralen Platz in den Bereichen Prävention und unterstützende Behandlung ein.

Warum so viele Fettleber-Erkrankungen? Die Ursachen sind vielfältiger als bisher angenommen

Während lange Zeit vor allem Alkohol oder falsche Ernährung als Hauptursachen galten, rücken in der Wissenschaft inzwischen weitere Faktoren in das Blickfeld. Ein dauerhaft erhöhter Blutzuckerspiegel, Bewegungsmangel, hochindustrialisierte Lebensmittel und metabolische Störungen spielen zwar eine zentrale Rolle – doch erst in den vergangenen Jahren zeigt sich, dass auch und gerade Umweltbelastungen erheblich zur Entstehung dieser Erkrankungen beitragen können.

Schwermetalle wie Cadmium, Blei, Quecksilber oder Arsen sowie Pestizide und andere industrielle Schadstoffe wie Mikroplastik und PFAS (sogenannte Ewigkeitschemikalien) gelangen täglich über Nahrung, Wasser und Luft in den menschlichen Organismus. Sie wirken dabei nicht akut, sondern schleichend und können über Jahre hinweg Stoffwechselprozesse stören, Entzündungen fördern und Organe wie die Leber und den Darm belasten.

Darm-Leber-Achse: Ein zentrales System gerät in den Fokus der Forschung

Parallel dazu gewinnt ein weiterer Zusammenhang zunehmend an Bedeutung: die Darm-Leber-Achse. Aktuelle Studien zeigen, dass eine gestörte Darmbarriere, in der unter anderem rund 80 bis 90 Prozent unseres Immunsystems sitzen, dazu führen kann, dass bakterielle Toxine und Schadstoffe ungehindert in den Blutkreislauf gelangen und so direkt die Leber erreichen. Deshalb sind übrigens auch Menschen, die unter einem Leaky-Gut oder einem Reizdarm-Syndrom leiden, besonders gefährdet, eine Fettleber zu entwickeln.

Was im Darm beginnt, setzt sich in der Leber fort und kann dort entzündliche Prozesse und Stoffwechselstörungen auslösen. Dieses Verständnis markiert einen entscheidenden Wandel in der Medizin: Krankheiten werden zunehmend nicht mehr isoliert betrachtet, sondern als Ergebnis komplexer Wechselwirkungen im gesamten Organismus. Was kann man also tun, um Leber und Darm zu entlasten und zu regenerieren? Der Wirkstoff PMA-Zeolith wird hierzu als wichtiger Baustein auch in der schulmedizinischen Praxis zunehmend relevant.

PMA-Zeolith: Ein grundlegender Ansatz zur Entlastung des Systems

Zeolithe, Millionen Jahre alte, vor allem aus Silizium bestehende vulkanische Gesteine, sind in ihrer Form Klinoptilolith-Zeolith (es gibt rund 200 verschiedene Zeolith-Arten) seit langem vor allem in der Naturheilkunde zur Entgiftung des Magen-Darm-Trakts bekannt. Doch erst mit dem speziell aufbereiteten PMA-Zeolith (PMA steht für patentierte Mikro-Aktivierung) hat diese Form des Zeolith den Weg in die Wissenschaft und die moderne Schulmedizin gefunden. Die besondere Struktur dieses Zeolith ermöglicht es, Schadstoffe wie Schwermetalle oder Ammonium bereits im Darm zu binden, noch bevor sie in den Blutkreislauf gelangen.

Der Grund dafür liegt in seinem feinporigen, kristallinen Aufbau, der wie ein molekulares Filtersystem wirkt. In diesen Strukturen können positiv geladene Schadstoffe gezielt gebunden und anschließend ausgeschieden werden. Durch die Mikro-Aktivierung des PMA-Zeolith wird die Oberfläche vergrößert und damit die Bindungskapazität von Schwermetallen und anderen Toxinen deutlich erhöht. Dabei wirkt der PMA-Zeolith ausschließlich im Darm, wird nicht vom Körper aufgenommen und belastet somit weder den Stoffwechsel noch die Leber, sondern entlastet sie vielmehr vorab und mittelbar – ein Ansatz, der zunehmend auch in der medizinischen Praxis Beachtung findet. Das Gute daran: Kuren mit dem PMA-Zeolith, der als Medizinprodukt zugelassen ist, kann man sowohl präventiv als auch als begleitende Maßnahme im Falle zahlreicher Erkrankungen, auch einer Fettleber, ganz einfach zu Hause durchführen.

Umweltbelastungen als wachsendes Forschungsfeld – neue Chancen für die gezielte Prävention

Die aktuellen Entwicklungen zeigen mit zunehmender Deutlichkeit, wie stark sich die Veränderungen unserer Umwelt in den vergangenen Jahrzehnten heute wie ein Bumerang-Effekt auf unsere eigene Gesundheit auswirken. Neue Technologien, industrielle Prozesse, der massive Einsatz von Pestiziden und nicht zuletzt unser verändertes Konsumverhalten bis hin zu hochverarbeiteten Lebensmitteln haben Belastungen geschaffen, deren Konsequenzen wir erst heute in ihrer ganzen Tragweite zu verstehen beginnen und mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen müssen.

Denn was lange als getrennte Einzelphänomene betrachtet wurde, fügt sich zunehmend zu einem Gesamtbild zusammen: Umweltbelastungen, Stoffwechselstörungen und chronische Erkrankungen stehen in einem engen Zusammenhang und sie betreffen immer häufiger auch jüngere Menschen.

Ob Fettleber, Diabetes oder sogar Krebserkrankungen – die steigenden Prävalenzzahlen in allen Altersgruppen sind daher kein Zufall, sondern Resultat eines planetaren Gesamt-Systems, das über Jahre hinweg aus dem Gleichgewicht geraten ist.

Gerade deshalb gewinnen Prävention und Ansätze an den Ursachen an Bedeutung, die nicht erst bei der Behandlung ansetzen, sondern früher mit der Reduktion jener Belastungen, die unseren Körper tagtäglich herausfordern.

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