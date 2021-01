FFP2 Masken inkl. Zertifikat, EN Nummer und CE Kennzeichnung

Die Pandemie hat Deutschland und Europa weiter fest im Griff. So hat Bayern als erstes Bundesland die Maskenpflicht verschärft.

Durch die Verschärfung soll das Infektionsrisiko für sich und Ihre Mitmenschen reduziert werden und für ein Plus an Sicherheit sorgen.

Somit hat die Firma www.maskenteufel.de und unser Hygienebeauftragter Jens Mehring bieten FFP2 Gesichtsmasken inkl. Zertifikat, EN Nummer und CE Kennung an, die ab sofort verfügbar sind.

Die FFP2 (filtering face piece) Maske vom Maskenteufel ist eine atmungsaktive, mehrschichtige Schutzmaske die Viren und Schadstoffe abhalten und gelten als Gegenstand einer persönlichen Schutzausrüstung.

Diese FFP2-Gesichtmasken sind hochwertig produziert, sehr hautfreundlich und haben das Ziel, den Träger der Maske zuverlässig vor Partikeln, Tröpfchen und Aerosolen zu schützen. Die Masken sind bewusst ohne Ausatemventil hergestellt und filtern sowohl die eingeatmete als auch die ausgeatmete Luft und bieten daher einen Eigen und Fremdschutz.

Es handelt sich bei diese FFP2 Maske um einen Hygieneartikel, der aus Gründen des Gesundheitsschutzes und der Hygiene versiegelt ist und nach dem Öffnen der Versiegelung nicht mehr zur Rückgabe geeignet ist.

Die Bestandteile der FFP2 Masken setzen sich zusammen aus hochwertiger, fünflagigen Vliesstoff 50 g/qm weißer Vliesstoff (äußere Lage) – 50 g/qm Heißluft Baumwolle – 25 g/qm Meltblown Filter Vliesstoff – 25 g/qm Meltblown Filter Vliesstoff – 25 g/qm Vliesstoff (innere Lage)

Besonderheiten der Masken sind hohe Filtereffizienz gegen Aerosole – Geprüft nach EN 149:2001+A1:2009 – Flüssigkeitsbeständig 120 mm Hg – Entflammbarkeitsklasse 1 – anpassbarer Nasenclip – CE Kennzeichnung – hautfreundliche und elastische Ohrschlaufe für den optimalen Tragekomfort.

Bleiben Sie gesund und besuchen Sie uns online.

mach-mit Musikverlag und Label wurde duch Jens Mehring im Jahr 2009 ins Leben gerufen. Durch die Erfahrung als Livemusiker konnte Jens Mehring durch seine Band „JOJOS“ schon große Erfolge aufweisen.

Der mach-mit Musikverlag ist ein neu gegründeter Musikverlag in Bramsche, der sich auf den Bereich Kindermusik, akkustische Markenführung und Kinderanimation spezialisiert hat.

15 Wochen in den deutschen Singlecharts mit dem Top-10 Hit „Ohne Holland fahrn wir zur WM“

Platz 33 in den österreichischen Singlecharts „Der Rotwein wird mein Tod sein“

Platz 38 in den österreichischen Singlecharts „Canary Dance“

Weiterhin sammelte er Erfahrungen im Bereich Bemusterungen in Österreich, Schweiz, Mallorca und Deutschland.

Der mach-mit Musikverlag ist ein neu gegründeter Musikverlag in Bramsche, der sich auf den Bereich Kindermusik, akkustische Markenführung und Kinderanimation spezialisiert hat.

Beteiligte Kooperationsfirmen sind z.B. Monsterslush (www.slush.de), Erlebnispark Schloss Thurn (www.schloss-thurn.de), die Piratenkugel (www.piratenkugel.de), Spielparadies Bullermekc (www.bullermeck-alfsee.de), Bäckerei Brinkhege (www.brinki.de), Babyeinkaufsmesse in Hannover (www.infalino.de)

Tumultus Fun Park (www.tumultus-spielpark.de) uvm.

