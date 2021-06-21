FiberCop und FMC GlobalSat/MTN besiegeln strategische Zusammenarbeit zur Entwicklung hybrider terrestrisch-satellitengestützter Netzwerkarchitekturen in Italien

Die beiden Unternehmen haben eine strategische Partnerschaft unterzeichnet, deren Ziel es ist, in ganz Italien Hochgeschwindigkeitsverbindungen anzubieten und durch die Integration von Satelliten-Backhaul und Glasfaserzugängen in abgelegenen Gebieten leistungsstarke Backhaul- und Last-Mile-Dienste zu ermöglichen.

Rom, Italien und Fort Lauderdale, FL / ACCESS Newswire / 4. November 2025 / FiberCop, das Unternehmen, das Italiens modernste, umfangreichste und flächendeckendste digitale Netzwerkinfrastruktur betreibt, hat eine strategische Partnerschaft mit FMC GlobalSat und dessen 100%iger Tochtergesellschaft MTNSat MTN, einem weltweit führenden Satellitennetzbetreiber, geschlossen, um innovative hybride terrestrisch-satellitengestützte Lösungen zu entwickeln, die eine stabile Konnektivität in abgelegenen Gebieten Italiens gewährleisten.

Diese Vereinbarung stellt eine der ersten Architekturen dieser Art dar, die weltweit über Satellitennetze der Low Earth Orbit (LEO) entwickelt wurden. Insgesamt haben beide Unternehmen erfolgreich Tests mit hybriden Netzwerkarchitekturen abgeschlossen, die LEO-Satellitendienste in terrestrische Infrastrukturen integrieren, insbesondere Glasfaserzugang mit LEO-Satelliten-Backhaul. Eine vollständig integrierte Architektur dieser Art wurde in einer terrestrischen Netzwerkumgebung mit Layer2+PPPoE (einem typischen Protokoll für terrestrische Netzwerke) implementiert.

Alma Fazzolari, Director of Strategic Governance bei FiberCop, sagte: Es war ein außergewöhnlicher Moment, die erste Datenübertragung über eine hybride terrestrisch-satellitengestützte Architektur zu erleben, die Glasfaserzugang mit Satelliten-Backhaul kombiniert. Wir alle wussten, dass wir insgesamt und mit starkem Teamgeist einen historischen Meilenstein für die Zukunft der Telekommunikation erleben. Diese Initiative bestätigt die Rolle von FiberCop als Technologieanbieter für die Entwicklung modernster Konnektivitätslösungen.

Die Integration von Glasfaserzugängen und Satelliten-Backhaul stellt eine strategische Weiterentwicklung unserer Infrastruktur dar, die es uns ermöglicht, die Ultrabreitbandabdeckung auch in logistisch und geografisch komplexen Gebieten auszubauen.

Mit dieser Initiative wird eine robuste Plattform geschaffen, die den Hochgeschwindigkeits-Breitbandzugang in entlegene Städte Italiens ausweiten und beschleunigen kann, insbesondere in Gebieten, in denen es physisch schwierig ist, terrestrische Netze zur Anbindung von Kunden einzurichten.

Emmanuel Cotrel, CEO von FMC GlobalSat/MTN, sagte: Dieses Projekt stellt einen entscheidenden Moment für FiberCop und FMC GlobalSat/MTN dar, und was noch wichtiger ist, für digitale Konnektivität und Zugang in Italien. Dank der Leistungsfähigkeit unserer LEO-Satellitennetze und der führenden Glasfaserinfrastruktur von FiberCop werden Gemeinden im ganzen Land nicht mehr durch die Kosten oder physischen Barrieren der Glasfaserverlegung in abgelegenen Gebieten eingeschränkt.

Die Zusammenarbeit zwischen FiberCop und FMC GlobalSat vereint zwei Branchenführer im Bereich terrestrischer und satellitengestützter Konnektivität.

FiberCop betreibt Italiens modernste, umfangreichste und flächendeckendste digitale

Netzwerkinfrastruktur. Mit bereits 26 Millionen Kilometern verlegtem Glasfaserkabel – eine Strecke, die mehr als dem 600-fachen Erdumfang entspricht – und einer Ultrabreitbandabdeckung von über 96 % der aktiven Leitungen bietet das Unternehmen leistungsstarke Konnektivität.

Das FTTH-Netz (Fibre To The Home) erreicht etwa 40 % der Haushalte im Land und gewährleistet Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit für Privathaushalte und Unternehmen. Mit 14 Millionen aktiven Leitungen (Stand Juli 2025) ist FiberCop Italiens führendes Unternehmen im Bereich Festnetz-Breitbandzugang und bietet Betreibern zuverlässige und innovative Lösungen, die auf einem hochmodernen Netz basieren, das sich ständig weiterentwickelt.

FMC GlobalSat/MTN ist ein weltweit führender Netzwerkbetreiber mit über 40 Jahren Erfahrung, der globale Abläufe mit der Geschwindigkeit, der Sicherheit und dem Vertrauen verbindet, die Voraussetzung für Erfolg sind. Die Multi-Netzwerk-Architektur bietet zuverlässige, vollständig verwaltete Konnektivität für kritische Systeme und Remote-Teams in den Bereichen Schifffahrt, Energie, Behörden und Unternehmen. Mit Hauptsitz in Florida und Niederlassungen in ganz Europa, im Nahen Osten und Südamerika hat das Unternehmen durch Partnerschaften mit Unternehmen wie SpaceX-Starlink und OneWeb Pionierarbeit bei der Bereitstellung von konvergenten Konnektivitätslösungen auf globaler Ebene geleistet.

Über FiberCop

FiberCop betreibt Italiens fortschrittlichste, umfangreichste und umfassendste digitale Netzwerkinfrastruktur. Mit bereits verlegten 26 Millionen Kilometern Glasfaserkabel, 10.500 Vermittlungsstellen, über 160.000 Straßenverteilerkästen und mehr als 114,3 Millionen Kilometern Kupfernetz.

Diese Infrastruktur wird von mehr als 18.300 Fachleuten in ganz Italien unterstützt, die sich für den Aufbau des Netzes der Zukunft im Einklang mit den Zielen der Europäischen Digitalen Agenda einsetzen:

1-Gbit/s-Anschluss für die gesamte Bevölkerung bis 2030: 1-Gbit/s-Verbindung für die gesamte Bevölkerung bis 2030. Aktionäre von FiberCop sind der US-Fonds KKR Infrastructure, der kanadische Pensionsfonds CPP Investments, der Abu Dhabi Fonds Adia, das italienische Ministerium für Wirtschaft und Finanzen (MEF) und der italienische Infrastrukturfonds F2.i.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.fibercop.com.

Über FMC GlobalSat/MTN

FMC GlobalSat, die Muttergesellschaft von MTNSat (MTN), ist ein zuverlässiger Netzwerkbetreiber von Weltklasse, der globale Geschäftsabläufe mit der Geschwindigkeit, der Sicherheit und dem Vertrauen verbindet, die Voraussetzung für Erfolg sind. Unsere Multi-Netzwerk-Architektur bietet ausfallsichere, vollständig verwaltete Konnektivität für kritische Systeme und Remote-Teams in den Bereichen Schifffahrt, Energie, Behörden und Unternehmen. Mit Hauptsitz in Florida und Niederlassungen in Europa, dem Nahen Osten und Südamerika ermöglicht MTN schnelle Bereitstellungen und White-Glove-Service weltweit. Das Unternehmen hat Pionierarbeit bei der Bereitstellung konvergierter Konnektivitätslösungen auf globaler Ebene geleistet, indem es Partnerschaften mit großen Mobilfunkanbietern und Satellitenkommunikationsanbietern schließt, die 5G/LTE- und HTS-Netzwerke (High-Throughput-Satelliten) sowie modernste Low Earth Orbit (LEO)-Konstellationen wie Starlink und OneWeb integrieren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.fmcglobalsat.com oder www.mtnsat.com

