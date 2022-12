Filemail wird von Capterra als Top File Sharing Software bewertet

Filemail erhält mehrere Auszeichnungen von Capterra in verschiedenen Kategorien.

Oslo, Norwegen – Filemail, eine innovative File-Sharing-Plattform mit Sitz in Norwegen, freut sich, bekannt zu geben, dass sie von Capterra, einem kostenlosen Online-Dienst, der Unternehmen hilft, die richtige Software zu finden, zur besten File-Sharing-Plattform gekürt wurde. Filemail hat sich aus einer Vielzahl von konkurrierenden Plattformen, die ähnliche Dienste anbieten, als erste Wahl herauskristallisiert. Die Auszeichnung ist eine Anerkennung für die außergewöhnlichen Funktionen, die das Unternehmen auf seiner File-Sharing-Plattform anbietet.

Filemail hat von Capterra die folgenden Auszeichnungen erhalten:

* Capterra Shortlist 2022 in File Sharing

* Get App Category Leader in File Sharing für 2022

* Software Advice Front Runner in File Sharing für 2022

Njål Gjermundshaug, Gründer und CEO von Filemail, sagte zu diesem Anlass: „Wir sind begeistert, als eine der besten File-Sharing-Plattformen ausgezeichnet worden zu sein. Wir sind stolz darauf, dass wir konkurrenzlos sind, wenn es um die Möglichkeit geht, Dateien jeder Größe mit UDP-Geschwindigkeit zu einem kostengünstigen Preis zu versenden. Um relevant zu bleiben und Filemail weiterzuentwickeln, haben wir das Wachstum unseres Funktionsumfangs, unserer Hardware und des Teams hinter unserem Service kontrolliert. Wir sind schon seit mehreren Jahren in dieser Nische tätig. Das ist etwas, das wir bis zur Kunst verfeinert haben.“

Capterra Shortlist ist eine unabhängige Bewertung, die Nutzerbewertungen und Online-Suchaktivitäten auswertet, um eine Liste der Marktführer im Bereich File Sharing zu erstellen, die die beliebtesten Lösungen anbieten.

Der Report zur File Sharing Shortlist ist unter https://www.capterra.com/file-sharing-software/#shortlist verfügbar.

Filemail ist das Geistesprodukt der beiden Unternehmer Njål Gjermundshaug und Stian Fauske. Die beiden Gründer verfügen über einen ausgeprägten technischen Hintergrund, der es ihnen leicht macht, die inhärenten Probleme bestehender Filesharing-Anwendungen zu verstehen und anzugehen. Sie wollten eine umfassende File-Sharing-Software anbieten, die die Lücken und fehlenden Funktionen anderer auf dem Markt angebotener Lösungen überwindet.

Filemail ist vollgepackt mit Funktionen, die Integration, Anpassung und eine Desktop-basierte UDP-App für schnellere Übertragungen umfassen. Zu den weiteren hoch bewerteten Funktionen gehören automatischer Dateidownload, APIs, Dateiverfolgung, Linkfreigabe, benutzerdefinierte Subdomain, vollständiger Prüfpfad und Governance, usw.

Filemail hat mehrere weltweit verteilte Datenzentren eingerichtet, damit Ihre Daten so schnell wie möglich gesendet werden und das Unternehmen verschiedene globale und regionale Vorschriften einhalten kann. In allen Phasen hat Filemail versucht, Funktionen anzubieten, die sich auf die Bereitstellung einer herausragenden Übertragungslösung konzentrieren.

Filemail konkurriert in einem Segment mit Hunderten von ähnlichen File-Sharing-Tools, die den Markt übersättigen. Um sich von der Masse abzuheben, hat das Unternehmen dafür gesorgt, dass es mehr als nur eine gewöhnliche File-Sharing-Anwendung bietet. Die Plattform wurde mit einem auf Mobilgeräte ausgerichteten Ansatz entwickelt und ist mit allen Geräten kompatibel. Sie verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche und ist auch für technisch nicht versierte Benutzer einfach zu bedienen.

Filemail ist bestrebt, die beste Benutzererfahrung zu bieten, indem es seine File-Sharing-Plattform auf der Grundlage neuer Trends und des Feedbacks der Benutzer ständig aktualisiert und verbessert.

Über Filemail

Filemail/de ist eine Dateifreigabeplattform der nächsten Generation, die eine Reihe innovativer Funktionen bietet, die sie zu einer Spitzenanwendung in ihrer Kategorie machen. Das Unternehmen wurde von den erfahrenen Unternehmern Njål Gjermundshaug und Stian Fauske gegründet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Oslo, Norwegen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.filemail.com/de

Filemail – Senden Sie Dateien und Ordner direkt von Ihrem Desktop oder integrieren Sie es in Ihre Anwendungen. Windows, Mac, Linux und Unix!

