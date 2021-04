Filme-Sammler.com eröffnet Webshop

Online-Plattform erweitert Angebot

Neben Reviews zu Sammler-Editionen, Filmkritiken und News können nun unter der Domain shop.filme-sammler.com auch Produkte bestellt werden. Dabei enthält das Sortiment nicht nur Filme & Serien in besonderen Verpackungen, es werden auch Filmmagazine, Bücher, Schutzhüllen, Aufsteller uvm. Angeboten. Dabei folgt man dem Claim: Von Sammlereditionen bis Schutzhüllen: Alles was das Filmfan Herz höherschlagen lässt.

„Mit dem Filme-Sammler Shop wird eine Möglichkeit geboten, Produkte rund um das Thema Film zu beziehen, die es so in dieser Auswahl noch bei keinem anderen Anbieter gibt“, so Mattias Gasser, Inhaber von shop.filme-sammler.com.

Insgesamt werden aktuell rund 30 Produkte angeboten, darunter die SteelShell Schutzhüllen von blu steels oder die neu erschienenen Mediabooks zum Film Driven. Versendet wird nach Deutschland und Österreich.

Der Webshop überzeugt durch seine Nutzerfreundlichkeit. So wird er nicht nur regelmäßig auf den neusten Stand der Technik überführt, sondern Kunden können sich auch über stetig neue Produkte freuen. Kunden können sich auch Artikel in einer Wunschliste anlegen. Die Artikel der Bestellung können zudem als PDF heruntergeladen werden. Bezahlt wird via Kreditkarte, PayPal, Klarna Sofortüberweisung oder Google Pay. Für registrierte Kunden mit mindestens 1 fertiggestellten Bestellung ist auch der Kauf auf Rechnung möglich.

