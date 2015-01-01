Finanzberatung mit Weitblick: Honorarfinanz Stuttgart setzt neue Maßstäbe für BestAger

Unabhängige Anlageberatung für BestAger: Honorarfinanz Stuttgart bietet Klarheit durch ganzheitliche Finanzplanung – mit Fokus auf Vermögenssicherung und professionelles Vermögensmanagement.

In einer Zeit, in der Transparenz und Unabhängigkeit in der Finanzberatung zunehmend an Bedeutung gewinnen, bietet Steffen Grebe mit der Honorarfinanz Stuttgart eine echte Alternative zum klassischen Provisionsmodell. Als unabhängiger Honorar-Anlageberater, Betriebswirt (VWA) und Bankfachwirt (IHK) begleitet er insbesondere Menschen ab 50 Jahren – die sogenannten BestAger – auf ihrem Weg zu finanzieller Gelassenheit. „Wirklich unabhängige Finanzberatung finden Sie nur bei einem Honorarberater – und das sind weniger als 1 % aller Finanzdienstleister in Deutschland. Wir gehören zu diesem kleinen Kreis“, betont Steffen Grebe. Wie ein Steuerberater oder Anwalt arbeitet er ausschließlich im Interesse seiner Mandanten und ist gesetzlich verpflichtet, keinerlei Provisionen oder Zahlungen von Dritten anzunehmen. Gerade BestAger machen sich Gedanken um ihre Ruhestandsplanung. In den letzten Jahren vor dem Ruhestand besteht oft die Möglichkeit, die finanzielle Situation nochmals gezielt zu optimieren. Dafür braucht es Klarheit – und diese lässt sich am besten durch eine ganzheitliche Liquiditäts- und Finanzplanung erreichen. Diese private Finanzplanung beinhaltet nicht nur die Ruhestandsplanung, sondern bietet auch Raum für wichtige Themen wie Erben und Schenken. Ziel ist eine langfristige Vermögenssicherung und ein strukturiertes Vermögensmanagement, das den individuellen Bedürfnissen gerecht wird. Diese Unabhängigkeit schafft Vertrauen: Kundinnen und Kunden erhalten eine neutrale Beratung, frei von versteckten Kosten, Kickbacks oder undurchsichtigen Rückvergütungen. Die Beratung basiert auf wissenschaftlich fundierten Strategien, insbesondere dem Weltportfolio mit ETFs, und wird individuell auf die Lebenssituation und Ziele der Mandanten abgestimmt. Die Honorarfinanz Stuttgart steht für unabhängige Anlageberatung, die sich ausschließlich am Kundeninteresse orientiert. Die Honorarfinanz Stuttgart ist Teil eines bundesweiten Netzwerks von rund 50 Partnern, die als Franchise-Nehmer unter dem Dach der Honorarfinanz AG agieren. Steffen Grebe nutzt dabei die zentralen Prozesse, das Marketing und den kollegialen Austausch – bleibt aber der persönliche Ansprechpartner vor Ort. Das Angebot reicht von strategischer Finanzplanung über Vertragsgutachten bis hin zur Begleitung bei der Umsetzung finanziellen Ziele. Die Leistungen sind klar strukturiert und orientieren sich an den Bedürfnissen der Mandanten – ganz ohne Produktverkauf oder Interessenkonflikte. „Unsere Mandanten schätzen die Klarheit, die Einfachheit und die persönliche Begleitung – gerade in einer Lebensphase, in der finanzielle Entscheidungen besonders weitreichend sind“, erklärt Steffen Grebe. Die Beratung erfolgt in Präsenz oder digital, je nach Wunsch und Lebenssituation. Interessierte können über die Website www.honorarfinanz-stuttgart.de ein kostenloses Entdeckungsmeeting vereinbaren, um erste Ansatzpunkte für eine Zusammenarbeit zu besprechen.

Als unabhängiger Honorarberater für BestAger (ab ca. 50) bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für Vermögensaufbau und Ruhestandsplanung. Weniger als 1 % aller Finanzdienstleister in Deutschland arbeiten so unabhängig – wir gehören dazu. Wie Ihr Steuerberater oder Anwalt handeln wir ausschließlich in Ihrem Sinne und nehmen keine Provisionen oder Zahlungen von Dritten an. Ihr Vorteil: Transparente, neutrale Beratung ohne versteckte Kosten – basierend auf wissenschaftlich fundierten ETF-Strategien für Ihre finanzielle Gelassenheit.

