Finanzierung eines Schüleraustausches – 20 % sind Taschengeld

Die Organisation iE – international EXPERIENCE e. V. lobt ein Stipendium aus, welches die 300,- Euro monatliches Taschengeld umfasst.

Lohmar, 08.08.23. Ein ganzes Schuljahr im Ausland zu verbringen, das ist der Traum von vielen Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. Sie möchten eine Schule besuchen und meistens in einer Gastfamilie ein neues Land kennenlernen, neue Freund:innen finden, andere Schulfächer und Hobbys probieren, und eine spannende Zeit erleben.

Zusätzlich zu den umfangreichen Bewerbungsunterlagen und einer nennenswerten Investition in die Programmgebühren für Beratung, Betreuung, Gastfamilien- und Schulsuche und Organisation fallen noch Kosten für Visum, die (Flug-)reise, Versicherung an. Für eine Austauschzeit von 10 Monaten im Ausland addiert sich dies auf mindestens 9.000,- Euro, je nach Land und Programm. Das begehrteste J1 USA-Programm kostet um die 12.000,- Euro. Rechnet man noch das erforderliche Taschengeld von monatlich 300,- Euro dazu, so addiert sich dies auf 12.-15.000,- Euro.

Um diese Summen aufzubringen, ist oft die gesamte Großfamilie beteiligt, zukünftige Austauschschüler:innen verdienen sich selbst Geld dazu, und es lohnt sich, bei allen Anlässen um einen Zuschuss zum Auslandsjahr zu bitten. Eltern können auch prüfen, ob Auslands-BAföG infrage kommt, das nicht zurückzuzahlen ist.

Die Organisation iE – international EXPERIENCE e. V. lobt ein Stipendium unter ihren Teilnehmenden aus, welches die 300,- Euro monatliches Taschengeld ausgibt, und die Kosten für das Versicherungspaket beinhaltet.

Voraussetzung ist, die eigene Weltoffenheit, aber auch die Bedürftigkeit darzustellen. Bewerber:innen, die charakterlich stark und zielstrebig sind, können sich mit aussagekräftigen Unterlagen dafür bewerben. iE – international EXPERIENCE e. V. hat für das Auslandsjahr, das jetzt im August/September 2023 startet, mehrere Schüler:innen unterstützen können.

Initiator für das iE-Taschengeldstipendium ist Manfred Gillner, einer der ersten Austauschlehrer, der sich vollständig dem internationalen Jugendaustausch gewidmet und die Fulbright-Gesellschaft Köln mitgegründet hat. Heute wird iE – international EXPERIENCE e. V. von seiner Familie weitergeführt, und tritt dafür ein, Jugendlichen eine Chance zu geben, ins Ausland zu gehen.

Das monatliche Taschengeld für einen Austauschschüler ist mit 300,- Euro ebenso hoch wie jene Summe, die Studenten als eine sog. „Studienkostenpauschale“ einer Studienstiftung erhalten können. Die Jugendlichen bestreiten damit Kosten wie z.B.

* Mittagessen an der Schule

* Schulmaterialien wie Bücher, Apps, Arbeitshefte

* Persönliche Hygieneartikel

* Internetkosten

* Ausgaben für soziale Aktivitäten, um das kulturelle und soziale Erlebnis im Ausland voll auszukosten.

Nähere Informationen erhalten interessierte Bewerber:innen hier:

Manfred-Gillner-Memorial-Stipendium – international EXPERIENCE (international-experience.net)

Der Bewerbungszeitraum für einen Schüleraustausch mit Ausreise im Januar oder Sommer 2024 läuft. Interessierte Eltern und Schüler:innen können sich individuell beraten lassen, welcher Zeitraum und welches Land für sie passt.

International Experience e.V. Kurzprofil

International Experience e.V. berät und begleitet Schüler und Familien für ein Auslandsjahr in 14 Ländern. Die Mitarbeiter von iE e.V. besitzen spezifische Erfahrungen. Mit Kollegen vor Ort bzw. langjährigen Partnerorganisationen, intensiver Vorbereitung, durchgehender Erreichbarkeit und einem maßgeschneiderten Onlinetool gewährleisten sie alle Voraussetzungen für ein unvergessliches Auslandsjahr. Überschüsse von iE e.V. werden an ausgewählte bedürftige Teilnehmer weitergegeben.

o Ca. 700 Austauschschüler gehen jedes Jahr mit iE e.V. ins Ausland, und zwar nach USA, Kanada, Neuseeland, Australien, Südafrika, Frankreich, Spanien, Italien, UK, Irland, Chile, Argentinien, Finnland.

o Im zweitägigen Vorbereitungsseminar in Deutschland bereiten sich die Schüler intensiv vor, eine Elternsession schließt sich an.

o Ein eigenes Team in den USA und die dortige Akkreditierung als Advisor beim CSIET Council on Standards for Educational Travel gewährleisten im beliebtesten Zielland eine exzellente Betreuung.

o iE e.V. ist seit 2017 vom Dt. Institut für Servicequalität geprüft sowie Specialist für Kanada, Australien, Neuseeland.

o Gegründet 2000, 260 Mitarbeiter in sechs iE Repräsentanzen weltweit.

