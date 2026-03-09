  • Finanzierung für Mililk®-Produktionsanlage in den USA erfolgreich abgeschlossen

    Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

    Ludwigsfelde (IRW-Press/09.03.2026) –
    Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)

    Ludwigsfelde, den 9. März 2026
    – Der Vorstand der
    Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) („Gesellschaft“ oder „Planethic“) (WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ) gibt bekannt, dass seine in Gründung befindliche100%-ige Mililk-Tochtergesellschaft in den USA heute eine SAFE-Finanzierung (Simple Agreement for Future Equity – Vertrag über eine spätere Eigenkapitalbeteiligung) mit einem etablierten nordamerikanischen FoodTech-Investor abgeschlossen hat. Über die Einzelheiten des Vertrages wurde Stillschweigen vereinbart.

    Die Finanzmittel sind für den Aufbau einer Mililk®-Produktionsstätte in Chicago (USA) mit einer geplanten Kapazität von 100 Mio. Litern pro Jahr vorgesehen und sichern Anfangsinvestitionen, Betriebsaufnahme sowie Anlaufverluste komplett ab. Der US-Getränkehersteller Jindilli Beverages hat sich vertraglich zur Abnahme von mindestens 60 Mio. Litern in den ersten zwei Jahren verpflichtet. Die neue Produktionsanlage soll im Sommer 2026 in Betrieb gehen.

    Mililk® hat zusammen mit Vitiprints eine patentierte Technologieplattform für Lebensmittel (US-Patent Nr. 12.433.302) entwickelt, mit der flüssige Lebensmittel – etwa pflanzliche Milchalternativen, Säfte und Saucen – in dünne, ohne Kühlung lange haltbare Blattformate überführt werden.

    Nach Auffassung des Planethic-Managements stellt diese Finanzierung einen wesentlichen Schritt zur Internationalisierung der Mililk®-Technologie sowie zum Markteintritt in Nordamerika dar und hat das Potenzial, den Unternehmenswert der Planethic Group nachhaltig zu steigern.

    Kontakt Unternehmen:

    Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG)
    An den Kiefern 7
    14974 Ludwigsfelde
    Telefon: +49 (0)30 2936378 0
    E-Mail: IR@planethic.de

    Kontakt Investor Relations:Sascha Voigt, CEO
    Telefon: +49 (0) 30 2936378 0
    E-Mail: IR@planethic.de

    (Ende)

    Aussender: Planethic Group AG
    Adresse: An den Kiefern 7, 14974 Ludwigsfelde
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Sascha Voigt
    Tel.: +49 30 2936378-0
    E-Mail: IR@planethic.de
    Website: www.planethic.de

    ISIN(s): DE000A254NF5 (Anleihe), DE000A3E5ED2 (Aktie)
    Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate BSX

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Planethic Group AG
    Karsten Busche
    An den Kiefern 7
    14974 Ludwigsfelde
    Deutschland

    email : ir@planethic.de

    Pressekontakt:

    Planethic Group AG
    Karsten Busche
    An den Kiefern 7
    14974 Ludwigsfelde

    email : ir@planethic.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Mililk Food Tech mit strategischem Markteintritt in Ostafrika – LOI über 120 Mio. Liter Mililk® pro Jahr unterzeichnet
      Ludwigsfelde (IRW-Press/23.09.2025) – Ludwigsfelde, den 23. September 2025 – Die Mililk Food Tech GmbH („Mililk“), eine 100%ige Tochtergesellschaft der Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) („Gesellschaft“ oder „Planethic“) (ISIN:...

    2. Strategischer Partner sichert Markteintritt für Mililk®?-Technologie in Nordamerika und der ANZ-Region
      Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Ludwigsfelde (IRW-Press/14.05.2025) – Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN...

    3. Mililk Food Tech startet US-Export
      Ludwigsfelde (IRW-Press/20.08.2025) – Veganz Group: Mililk Food Tech startet US-Export Produktionsstart in Nordamerika im ersten Halbjahr 2026 Ludwigsfelde, den 20. August 2025 – Die Mililk Food Tech GmbH („Mililk“), eine...

    4. Planethic Group sichert sich Mindestabnahme für US-Produktion durch seinen strategischen Partner Jindilli Beverages
      Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Ludwigsfelde (IRW-Press/08.01.2026) – Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) Ludwigsfelde, den 8. Januar 2026...

    5. Übernahme der CHECK Direkt GmbH
      Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Ludwigsfelde (IRW-Press/17.12.2025) – Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) Ludwigsfelde, den 17. Dezember 2025...

    6. Veganz Group: Neugründung der Mililk FoodTech GmbH in Vorbereitung auf Einstieg strategischer Investoren in Q3/2025
      Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Ludwigsfelde (IRW-Press/30.06.2025) – Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.