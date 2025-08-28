„Finca & Bar Celona“ eröffnet am Allersee in Wolfsburg

Kolumbianischer Pavillon nach Umbau und Erweiterung mit neuem Betreiberkonzept

Wolfsburg, 28.08.2025 – Mit mediterranem Flair, großzügiger Terrasse und vielfältigem kulinarischem Angebot hat die „Finca & Bar Celona“ nach einem umfangreichen Umbau und einer Erweiterung im Kolumbianischen Pavillon am Allersee ihre Türen geöffnet. Das neue gastronomische Angebot bereichert den Allerpark und setzt einen weiteren Akzent im Freizeit- und Erholungsbereich Allerpark.

„Die Eröffnung der ,Finca & Bar Celona‘ ist ein großer Gewinn für Wolfsburg und insbesondere für den Allerpark“, betont Jens Hofschöer, Wirtschaftsdezernent und Geschäftsführer der WMG. „Mit den weitreichenden Umbau- und Erweiterungsarbeiten ist es Eigentümerin und Betreiberin eindrucksvoll gelungen, die Qualitäten des Kolumbianischen Pavillons sichtbar zu machen. Das Konzept der ,Finca & Bar Celona‘ stärkt nicht nur die Aufenthaltsqualität für Familien, Touristen, Ausflügler und natürlich für die Menschen in unserer Stadt, sondern setzt auch wirtschaftliche Impulse: Es schafft neue Arbeitsplätze und belebt das Umfeld. Als WMG freuen wir uns nicht nur über die erfolgreiche Ansiedlung, sondern vor allem über einen weiteren starken Partner für die Entwicklung und Aufwertung des Allerparks.“

Für Bican Tam, Betriebsleiter der „Finca & Bar Celona“, ist die Eröffnung in Wolfsburg ein konsequenter Schritt: „Wir betreiben bereits erfolgreich das ,Café & Bar Celona‘ in der Wolfsburger Innenstadt und haben die Stadt als dynamischen, zukunftsorientierten Standort mit hoher Lebensqualität schätzen gelernt. Die Entscheidung, auch im Allerpark präsent zu sein, fiel uns daher leicht. Die Lage ist ideal – naturnah, modern und mit hoher Aufenthaltsqualität. Wir wollen ein Ort sein, an dem Menschen zusammenkommen, genießen und abschalten.“

Eigentümer Oliver Boyke neben den Mitgesellschaftern Jan Schröder und Willi Veil sagt: „Für uns waren der umfangreiche Umbau sowie die notwendigen Erweiterungen sowohl mit einem großen Risiko wie auch mit vielen Herausforderungen verbunden. In den Entwicklungen haben wir mit Freude erleben dürfen, dass die Stadt Wolfsburg das Interesse der ,Celona‘ an dem Standort durch ihre vielfältige Unterstützung wertschätzte. Insbesondere die sehr gute Zusammenarbeit mit der WMG ermöglichte eine reibungslose Umsetzung der mannigfaltigen Anforderungen.“

Auf Innen- und Außenfläche lädt das Lokal Besucherinnen und Besucher ab sofort zum Verweilen in entspannter Atmosphäre ein – direkt am Wasser und in unmittelbarer Nähe zu zahlreichen Freizeitangeboten. Als ein zentraler Bestandteil der Gastronomie im Allerpark ergänzt „Finca & Bar Celona“ bestehende Angebote und trägt dazu bei, das Profil des Parks als lebendigen Freizeitstandort weiter zu schärfen: Mit seinem mediterranen Konzept lädt es Besucherinnen und Besucher dazu ein, Freizeit, Genuss und Natur an einem besonderen Ort miteinander zu verbinden. Damit richtet sich Wolfsburg – und insbesondere der Allerpark – stärker an den Bedürfnissen eines wachsenden, urbanen Publikums aus.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Antonia Müller

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: +49 5361 89994-56

web ..: https://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

