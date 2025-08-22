Öffentliche Stadtführungen im September und Oktober

Abwechslungsreiche Wolfsburg-Erlebnisse zum Ende der Stadtführungssaison

Wolfsburg, 22.08.2025 – Ob Erholung in der Natur, Architekturbegeisterung, Bewegung auf dem Fahrrad oder Spaß mit der ganzen Familie – die öffentlichen Stadtführungen der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) im September und Oktober bieten zum diesjährigen Abschluss der Stadtführungssaison noch einmal vielseitige Perspektiven auf Wolfsburgs Geschichte, Entwicklung und Freizeitmöglichkeiten. Die Führungen sind online unter www.wolfsburg-erleben.deoder im Wolfsburg Store inkl. Tourist-Information buchbar.

„Die Erlebnis-Touren im Spätsommer und Herbst zeigen noch einmal die ganze Bandbreite Wolfsburgs – von familienfreundlichen Entdeckungen bis hin zu architektonischen Highlights. Die Kombination aus Information und Erlebnis macht sie zu einem attraktiven Angebot für Gäste und Einheimische gleichermaßen“, sagt Christoph Kaufmann, Leiter Wolfsburg Store und Tourist-Information der WMG.

Den Auftakt zu den Stadtführungen im September bildet die neue Familienführung „Krimiwanderung: Das Geheimnis des Stadtwalds“ am 7. September 2025 um 14 Uhr. Als Ermittler-Team begeben sich die Teilnehmenden während der geführten Tour auf Spurensuche durch den Stadtwald, entschlüsseln geheimnisvolle Hinweise und decken längst vergessene Legenden auf. Gemeinsames Erleben und Rätselspaß für die ganze Familie stehen im Mittelpunkt. Die zweieinhalbstündige Führung ist für Kinder ab acht Jahren in Begleitung einer Aufsichtsperson geeignet.

Die Architekturführung „Meisterwerk phaeno: Zaha Hadids Vision entdecken“ am 14. September 2025 um 10 Uhr widmet sich dem Schaffen der Stararchitektin Zaha Hadid. Gemeinsam werfen die Teilnehmenden eineinhalb Stunden lang einen Blick auf das Meisterwerk phaeno und die Geheimnisse dieser einzigartigen Konstruktion.

Am 19. September 2025 ermöglicht die rund eineinhalbstündige „WerkTour: Volkswagen hautnah erleben“ um 13:45 Uhr einen einzigartigen Einblick in die Fahrzeugproduktion im VW-Stammwerk. Dabei wird nicht nur das Zusammenspiel von Menschen und Maschinen deutlich, sondern auch wie Volkswagen die Entwicklung Wolfsburgs bis heute maßgeblich mitgestaltet.

Mit der „Fossilienjagd: Spurensuche auf dem Geopfad“ geht es am 21. September um 15 Uhr zur zweiten interaktiven Familienführung des Monats. Bei der Rallye rund um den Geopfad am Klieversberg werden die Spuren längst vergangener Erdzeitalter erforscht. Neben faszinierenden Geschichten über Urzeittiere und Pflanzen bietet die zweistündige Führung auch die Möglichkeit, selbst Fossilien zu entdecken. Die Teilnahme ist für Kinder ab acht Jahren in Begleitung einer Aufsichtsperson geeignet.

Am 4. Oktober 2025 um 10 Uhr führt die zweieinhalbstündige Fahrradtour „Sieben Berge: Über Berg und Tal durch die Stadt“ abseits der üblichen Wege durch Stadt und Natur. Mit einer Mischung aus Aktivität, geschichtlichen Infos, Anekdoten sowie Aussichtspunkten und Fotospots eignet sich die Tour für alle, die gerne mit dem Fahrrad oder E-Bike unterwegs sind und viel von Wolfsburg sehen und erleben möchten. Eins der Highlights ist unter anderem der Panoramablick über Wolfsburg vom Klieversberg.

Darüber hinaus besteht jeden Samstag und Sonntag um 11 Uhr die Möglichkeit, Wolfsburg im Rahmen der Stadtführung „Innenstadt: Wolfsburgs Zentrum zu Fuß erleben“ zu erkunden. Die kompakten Rundgänge durch die Innenstadt vermitteln in eineinhalb Stunden auf anschauliche Weise Wissenswertes über Wolfsburgs Entwicklung, Architektur und grüne Oasen inmitten des Stadtzentrums. Es geht beispielsweise zu den sogenannten Höfen, dem Kunstmuseum Wolfsburg, dem Alvar-Aalto-Kulturhaus und dem historischen Stadtteil Alt Heßlingen. Durch die kurzfristige Anmeldung bis 15 Minuten vor Tourbeginn eignen sich diese Führungen besonders für Kurzentschlossene.

Eine detaillierte Übersicht aller öffentlichen Führungen ist online unter www.wolfsburg-erleben.de/oeffentliche-stadtfuehrungen-in-wolfsburg zu finden. Tickets sind für Erwachsene ab 7 Euro erhältlich.

Kinder können abhängig vom Alter und der jeweiligen Führung zu einem vergünstigten Preis oder kostenfrei teilnehmen. Für Familien gibt es attraktive Sonderkonditionen in Form von Familientickets.

Alle Führungen sind auch exklusiv und individuell für Gruppen zu einem anderen Termin buchbar.

Reguläre Öffnungszeiten des Wolfsburg Store inkl. Tourist-Information (Willy-Brandt-Platz 4, gegenüber dem Hauptbahnhof):

Montag bis Samstag: 10:00 bis 18:00 Uhr

Sonntag: 10:00 bis 13:00 Uhr

Feiertag: geschlossen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WMG Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH

Frau Antonia Müller

Porschestraße 26

38440 Wolfsburg

Deutschland

fon ..: +49 5361 89994-56

web ..: https://www.wmg-wolfsburg.de

email : presse@wmg-wolfsburg.de

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

