„Finden wir´s raus“? – der neue Popsong von Michael Heppes

Der Vorbote zum Album

Man könnte meinen, man spricht hier von einem Anachronismus

in der heutigen Zeit.

In deren Schnelllebigkeit man sich eben auch verlieren kann.

Wieviel ist man bereit zu investieren…über sein Schatten zu springen.

Man kann nicht etwas verlieren, was man nicht gehabt hat –

was man aber nicht findet, wenn man es nicht gesucht hat.

Und Finden ist nun einmal schwer.

„Finden wir´s raus“ ist eine Aufforderung an Menschen, die etwas

füreinander empfinden einen gemeinsamen Weg zu suchen –

verlieren kann man dabei nämlich nichts.

Vielleicht aber feststellen, dass es genau das ist, was

man schon immer gesucht hat.

Nach „Heilig´ Nacht“ ist „Finden wir´s raus“ die zweite Vorab-Auskoppelung

aus dem kommenden Album „Echt“ des Singer/Songwriters Michael Heppes.

12 Songs die in diesem Herbst die Farben spielen lassen werden und auch deshalb

gut in diese Zeit passen.

Songs die manchmal auch nachdenklich machen – um in gleicher Weise aber

das Leben dann spürbarer zu machen. Neugier ist unser Antrieb.

Die Songs von Michael Heppes passen so recht in keine Kategorie.

Weder Schlager noch Pop, noch Rock.

Irgendwo dazwischen, mit Geschichten aus dem Leben – des Künstlers

selbst.

Echt.

Vielleicht sind sie ja auch gerne „dazwischen“.

Finden sie´s raus.

Michael Heppes – finden wir’s raus 2:55 Minuten

Copyright by Michael Heppes

EAN: 4068992062945

VÖ-Datum: 26.04.2024

Streamingstart: 26.04.

Musik und Text: Michael Heppes

ISRC-Nr.:

DEZC62413375

Producer: Robin Wiemer und Yannick Behrendt

Label: recordJET / Labelcode: 24625

Mehr Infos zum künsteler gibt es bei www.heppes-musik.de und bei ihn in den sozialen Medienn

Quelle: Büro Michael Heppes

