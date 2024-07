Ja, ja die Emmentaler Zenzi – der neue Partyhit von Dirk Dorian

Ein Hit für jede Party

Publikumsliebling Dirk Dorian verbreitet mit seinem neuen Song wieder viel gute Laune. Seine Stimme, sein Charme begeistern sein Publikum immer wieder aufs Neue.

Sein erster Hit „Ham Se nicht ne Braut für mich“ wurde vor gut 10 Jahren veröffentlicht und wird immer noch gern von vielen Sendern gespielt.

Dank seiner charismatischen Präsenz und seinem Talent schafft er es eine erstaunliche Dynamik in seinen Auftritten zu performen, dies nimmt das Publikum stets mit großer Begeisterung auf.

Mit dem neuen Hit „Ja, ja die Emmentaler Zenzi“ bringt der König der Festzelte Dirk Dorian, in den Festzelten, auf Mallorca und auf den diversen Oktoberfesten wieder Stimmung in die Bude.

Begleitend dazu erscheint dieses tolle Lied auch auf einer Single-CD.

Text + Musik: Sigrid Wallborn

Label: Doriola LC 100737

Produzent : Fritz Rach

Verlag : Ingenious Edition

EAN : 9508483328761

ISRC : DELK 52429001

VÖ-Datum: 28. Juni 2024

Bookinganfragen und CD-Bestellung email: info@dirkchittka.@gmx.de

Ab sofort überall erhältlich

Quelle: Büro Dirk Dorian

Presse- und Promotionagentur:

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. An den folgenden Samstagen wird die Show dann wiederholt.

