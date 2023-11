Meine Zeit mit Dir – der neue Sprechsong von Dirk Chittka

Eine Sprechballade mit Gefühl:

Nach dem großen Erfolg mit „Desiderata“ ( Dirk Chittka hat die Goldene Schallplatte dafür erhalten) hat Dirk Chittka mit dem Titel: „Meine Zeit mit Dir“ einen großen Wurf gelandet. Der Text hat viel Tiefgang, ist zeitlos und wird daher sicher auch noch in 50 oder 60 Jahren gerne von den Hörern gehört werden.

Dirk Chittka, bekannter Hörbuch-Autor- und Hörbuch-Sprecher, gibt auch diesem Song, genau wie vorher bei „Desiderata“, eine unvergleichbare Note.

Seine sonore Stimme verleiht diesem Werk zu einem Chanson, das seinesgleichen sucht. Von Dirk Chittka werden wir sicher noch viel hören.

Die CD kann unter www.dirkchittka.de bestellt werden.

Im nächsten Jahr erscheint sein 1. Album.

Es wird im November 2024 erscheinen und ein wunderschönes Weihnachtsalbum, mit einem Kinderchor, und den schönsten bekannten Weihnachtsliedern.

Es werden u.a. Noite feliz (Stille Nacht, heilige Nacht auf Portugiesisch), Eine Muh, eine Mäh, A Weihnacht wie s früher war u.v.a. darauf sein

Er hat eine große Anzahl Fans und es werden täglich mehr.

Dirk Chittka – Meine Zeit mit Dir

Komponist : Rolf Soja, Texter: Peter Zentner, Horst Frank

Label und Labelcode: Doriola LC100737

ISRC: DELK 52332003

VÖ-Datum: 20.10.2023

Mehr Infos zum Künstler gibt es im Internet unter www.dirkchittka.de und bei ihm in den sozialen Medien

Info- und Bildquelle: Büro Dirk Chittka

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik die in andere Sprachen gesungen wird.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die folgenden Samstage wird die Show dann wiederholt.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mehr Umsatz durch Hörbücher mit Hörbuchsprecher Sören Martens Lübecker Unternehmen launcht Campingfreunde