FintechWerx gibt Absichtserklärung hinsichtlich Übernahme von Technologie-Assets von Ruby Loans bekannt

Vancouver, British Columbia – 7. Mai 2026 / IRW-Press / FintechWerx International Software Services Inc. (CSE: WERX) (FintechWerx oder das Unternehmen) hat am 7. Mai 2026 eine vertrauliche, unverbindliche Absichtserklärung (die Absichtserklärung) mit 1431575 B.C. LTD. (der Verkäufer), einem unabhängigen Dritten, hinsichtlich einer geplanten Transaktion unterzeichnet, die den Erwerb von bestimmtem geistigen Eigentum sowie von Technologie-Assets in Zusammenhang mit der proprietären Ruby Loans-Plattform des Verkäufers durch FintechWerx vorsieht. Es kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass die Parteien eine endgültige Vereinbarung unterzeichnen oder dass die geplante Transaktion abgeschlossen wird.

Ruby Loans ist eine Plattformlösung für die Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die sich in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befindet. Sie legt die Initiierung einer Kreditanfrage direkt in die Hände des Kreditnehmers und automatisiert wesentliche Teile des nach wie vor manuellen Prozesses, der mit der Vorbereitung von Unternehmenskrediten und Hypothekenakten für die Kreditprüfung verbunden ist.

Die Technologie wurde konzipiert, um einen stufenbasierten Prozess von der Anfrage des Kreditnehmers über die Dokumentenannahme bis hin zur Finanz- und Risikobewertung zu unterstützen und so einen vollständigeren und entscheidungsreifen Kreditantrag zu erstellen, bevor Mitarbeiter des Kreditrisikomanagements hinzugezogen werden. Die Plattform soll Kreditgeber und Finanzinstitute unterstützen, die die Effizienz ihrer Arbeitsabläufe und die Erfahrung der Kreditnehmer bei der Kreditvergabe an KMU verbessern möchten. Weitere Informationen finden Sie unter RubyLoans.ca (die dort enthaltenen Informationen wurden vom Unternehmen nicht unabhängig überprüft).

Gemäß den Bestimmungen der Absichtserklärung beabsichtigen die Parteien, eine endgültige Vereinbarung auszuverhandeln, der zufolge FintechWerx das geistige Eigentum von Ruby Loans sowie die damit in Zusammenhang stehenden Technologie-Assets erwerben würde. FintechWerx würde die Technologie für eine Gegenleistung erwerben, die aus einer Kombination aus Barmitteln und Stammaktien von FintechWerx besteht, wobei sich der Kaufpreis auf höchstens 550.000 CAD beläuft und die endgültigen Bedingungen im Rahmen einer gegenseitigen Due-Diligence-Prüfung sowie der Ausverhandlung der endgültigen Vertragsunterlagen festgelegt werden.

Die potenzielle Transaktion unterliegt weiterhin den üblichen Bedingungen, einschließlich des Abschlusses der gegenseitigen geschäftlichen und rechtlichen Due-Diligence-Prüfung, der Ausverhandlung und Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zur Zufriedenheit der Parteien sowie des Erhalts aller erforderlichen unternehmensinternen und behördlichen Genehmigungen, einschließlich einer Genehmigung der Canadian Securities Exchange (die CSE).

Die Absichtserklärung begründet für keine der Parteien eine verbindliche Verpflichtung zum Abschluss der geplanten Transaktion, ausgenommen bestimmte übliche verbindliche Bestimmungen.

Die geplante Übernahme soll laut George Hofsink, Mitbegründer und CEO von FintechWerx, die Kompetenzen von FintechWerx im Bereich der Automatisierung digitaler Kreditvergabeprozesse erweitern.

Die Kreditvergabe für die Finanzierung kleiner Unternehmen wird nach wie vor durch manuelle Prozesse und fragmentierte Arbeitsabläufe belastet, sagt Hofsink. Ruby Loans stellt eine praktische Plattformlösung dar, die unserer Strategie entspricht, die Fintech-Infrastruktur durch Lösungen zu modernisieren, die die Effizienz, die Entscheidungsreife und die Interaktion mit Kreditnehmern verbessern.

FintechWerx wird im Einklang mit dem geltenden Wertpapierrecht und den Bestimmungen der CSE weitere Updates bereitstellen, sobald sich wesentliche Entwicklungen ergeben.

Über FintechWerx

FintechWerx ist ein kanadisches Finanztechnologieunternehmen, das Onboarding-, Zahlungs-, Identitätsverifizierungs-, Betrugspräventions- und Datendienste für Händler, unabhängige Vertriebsorganisationen und Zahlungsdienstleister bereitstellt und eine Alternative zur Nutzung einer Vielzahl unterschiedlicher Anbieter bietet. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.sedarplus.ca oder auf der Website des Unternehmens unter www.FintechWerx.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Francisco Carasquero, Mitbegründer und CFO von FintechWerx

FintechWerx International Software Services Inc.

Tel: (236) 761-WERX (9379)

E-Mail: info@FintechWerx.com

Website: www.FintechWerx.com

Twitter: www.X.com/fintechwerx

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich im Allgemeinen auf zukünftige Ereignisse oder die künftige finanzielle oder operative Entwicklung von FintechWerx. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie kann, könnte, wird, würde, sollte, erwartet, plant, antizipiert, beabsichtigt, strebt an, projiziert, erwägt, glaubt, schätzt, prognostiziert, sagt voraus, Potenzial oder fortsetzen oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die sich auf die Erwartungen, Strategie, Pläne oder Absichten von FintechWerx beziehen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu folgenden Punkten: die erwarteten Strategien und Geschäftspläne von FintechWerx, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die geplante Übernahme und Vermarktung der Ruby Loans-Technologie, die im Rahmen der Absichtserklärung mit dem Verkäufer geplante Transaktion zum Erwerb von Vermögenswerten, die erwarteten Verhandlungen und den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung, den Abschluss der gegenseitigen geschäftlichen und rechtlichen Due-Diligence-Prüfung sowie die Erwartungen von FintechWerx hinsichtlich des künftigen Nutzens und der Leistung der erworbenen Technologie-Assets.

Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen künftiger Ereignisse verlassen. Obwohl FintechWerx der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind und die Erwartungen hinsichtlich künftiger Entwicklungen sowie andere Faktoren widerspiegeln, die das Management für angemessen und relevant hält, kann FintechWerx keine Gewähr dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Bei der Abgabe der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ist FintechWerx von mehreren wesentlichen Annahmen ausgegangen, darunter unter anderem, dass die Parteien der Absichtserklärung ihre jeweiligen Due-Diligence-Prüfungen erfolgreich abschließen werden, dass eine endgültige Vereinbarung zu für die Parteien zufriedenstellenden Bedingungen ausgehandelt und unterzeichnet wird, dass die Marktgrundlagen die Kommerzialisierung der erworbenen Technologie unterstützen werden, die Verfügbarkeit der Finanzmittel und des Fachwissens, die FintechWerx zur Durchführung seiner geplanten zukünftigen Aktivitäten benötigt, die erfolgreiche Übertragung und Aufrechterhaltung der erworbenen Technologie und des damit verbundenen geistigen Eigentums, die Verfügbarkeit sowie die Fähigkeit, qualifiziertes Personal zu halten und zu gewinnen, und die Fähigkeit, seine strategischen Partnerschaften in der Branche aufrechtzuerhalten und zu stärken.

Der Ausgang der in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ereignisse unterliegt bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von FintechWerx wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, darunter unter anderem: das Risiko, dass die in der Absichtserklärung vorgesehene Transaktion nicht wie geplant oder gar nicht zustande kommt; das Risiko, dass keine endgültige Vereinbarung geschlossen wird; die Auswirkungen makroökonomischer Unsicherheiten und Marktvolatilität; die finanzielle Performance von FintechWerx, einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der Geschäftsergebnisse und der diesen Erwartungen zugrunde liegenden Annahmen sowie der Fähigkeit, Rentabilität zu erzielen und aufrechtzuerhalten; die Fähigkeit von FintechWerx, Kunden zu gewinnen und zu binden; die Fähigkeit von FintechWerx, sich in einem hart umkämpften Markt erfolgreich zu behaupten; die Abhängigkeit von FintechWerx von externen Technologieanbietern; die Fähigkeit von FintechWerx, geänderte oder neue Branchenstandards, Gesetze und Vorschriften, die für das Geschäft gelten, einzuhalten, sowie erhöhte Kosten im Zusammenhang mit der Einhaltung von Vorschriften.

Zukunftsgerichtete Aussagen geben die Einschätzungen und Annahmen des Managements von FintechWerx ausschließlich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder. FintechWerx übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen bzw. das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die Canadian Securities Exchange noch die Canadian Investment Regulatory Organization hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt noch abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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