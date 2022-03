FinXP und Trust Payments schließen Partnerschaft mit Culpa Inkasso für innovative Online-Inkassolösung

Das deutsche Inkassounternehmen Culpa Inkasso hat in Zusammenarbeit mit FinXP und Trust Payments, zwei führenden Fintechs, eine innovative Online-Inkassolösung eingeführt.

FinXP, ein preisgekröntes Fintech-Unternehmen für den Zahlungsverkehr, freut sich, in Zusammenarbeit mit Trust Payments, einem führenden Fintech-Unternehmen, das sich auf reibungslose Zahlungen und Mehrwertdienste für Online- und Offline-Händler spezialisiert hat, eine neue Partnerschaft mit dem deutschen Inkassounternehmen Culpa Inkasso bekanntgeben zu dürfen.

Durch die Partnerschaft haben die beiden Fintech-Unternehmen eine neuartige und benutzerfreundliche Lösung entwickelt, die es Tausenden von Verbrauchern ermöglicht, überfällige Rechnungen einfach online zu bezahlen. Diese Lösung wurde für Kunden entwickelt, die mit ihren Zahlungen an Firmenkunden von Culpa Inkasso in Verzug sind.

Die betroffenen Kunden erhalten ein Schreiben, in dem der geschuldete Betrag aufgeführt ist und das einen QR-Code enthält, der die Empfänger zu einer sicheren Website führt, auf der sie ihre Schulden begleichen können. Der Kunde hat die Möglichkeit, mit einer Reihe von Online-Zahlungsmethoden zu bezahlen, darunter SOFORT, Giropay, Kredit- und Debitkarten sowie Banküberweisungen. Die direkte Abwicklung zwischen FinXP/Trust Payments und Culpa Inkasso ermöglicht eine schnelle und sichere Auszahlung an die Gläubiger, die Culpa Inkasso beauftragt haben.

Diese einzigartige Lösung wurde in Zusammenarbeit mit der Commonpay GmbH entwickelt, einem innovativen Technologieunternehmen, das eine breite Palette von Integrationslösungen für die Finanzdienstleistungsbranche anbietet.

Dirk Schaarschmidt, Head of Business Development and Projects bei FinXP, kommentierte diese Neuentwicklung wie folgt: „Wir sind stolz darauf, an der Umsetzung dieser neuartigen Lösung mitgewirkt zu haben, die das gesamte Zahlungserlebnis nahtloser gestalten wird und damit Schuldnern, Händlern und auch unseren Partnern zugutekommt. Dies steht im Einklang mit unserer Vision, dass Zahlungen immer so benutzerfreundlich wie möglich sein sollten.“

Jonathan O’Connor, Chief Commercial Officer bei Trust Payments, ergänzt: „Trust Payments steht dafür, Zahlungen einfach zu machen, und wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit FinXP und Culpa Inkasso, um innovative Wege zu finden, die es den Verbrauchern erleichtern, überfällige Rechnungen so einfach wie möglich zu begleichen. Direkte Abrechnungsansätze wie dieser sind der Schlüssel dazu, dass sich Zahlungen nahtlos und effektiv anfühlen.“

„FinXP und Trust Payments bieten genau das, wonach wir auf unserem innovativen Weg gesucht haben: zugängliche, sichere und bequeme Zahlungsmöglichkeiten in alle Richtungen. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit noch mehr Komfort für unsere Kunden“, so Karin Löbl, Geschäftsführerin von Culpa Inkasso.

Über FinXP

FinXP Ltd. wurde 2014 gegründet und ist ein E-Money-Institut mit Sitz in Malta, das von der maltesischen Finanzaufsichtsbehörde lizenziert wurde. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden die Möglichkeit zu geben, schnell und einfach Zahlungen in der für sie am besten geeigneten Form zu tätigen und zu empfangen. Das Unternehmen ist beim European Payments Council und bei SWIFT registriert und ist ein Hauptmitglied von Mastercard. FinXP bietet IBAN-Konten, Kartenausgabe, ein Omnichannel-Zahlungsgateway mit mehr als 300 Zahlungsmethoden, einzigartige Auszahlungslösungen, SEPA-Lastschriftdienste und Clearingdienste. Das Unternehmen ist ein schnell wachsender Akteur in der europäischen PayTech-Branche. Weitere Informationen finden Sie unter www.finxp.com.

Über Trust Payments

Trust Payments ist ein führendes Fintech-Unternehmen, das sich auf reibungslose Zahlungen und Mehrwertdienste für Online- und Offline-Händler spezialisiert hat. Wir bieten On-Demand-Zahlungen und Banking-as-a-Service-Dienste an, die Unternehmen dabei helfen, online, im Geschäft und mobil zu wachsen und zu skalieren. Trust Payments ist sowohl von der maltesischen Finanzdienstleistungsbehörde als auch von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority) lizenziert und verfügt über Lizenzen in 7 US-Bundesstaaten zur Durchführung von regulierten Zahlungen im Glücksspielbereich. Weitere Informationen finden Sie unter www.trustpayments.com.

Über Culpa Inkasso

2003 in Stuttgart gegründet, hat sich Culpa Inkasso zu einem der erfolgreichsten Inkassounternehmen in Deutschland entwickelt – mit bis zu 25 % höheren Erfolgsquoten als die Konkurrenz. Ob Mahnwesen, Debitorenmanagement, Inkasso, Zwangsvollstreckung, Telefon- oder Außendienst: auf die Leistungsfähigkeit von Culpa Inkasso können Sie sich zu 100 % verlassen.



