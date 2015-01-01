Fiori als moderner Standard für nutzerfreundliche SAP-Oberflächen

SAP Fiori vereinfacht die Arbeit in SAP deutlich. Richtig umgesetzt, etwa mit TTS, steigert es Effizienz und Nutzerakzeptanz.

SAP-Systeme sind das Rückgrat vieler Unternehmen. Doch gerade im Arbeitsalltag zeigt sich oft, dass klassische Oberflächen komplex wirken und Akzeptanz kosten. SAP Fiori setzt genau hier an. Der Ansatz stellt den Menschen in den Mittelpunkt und sorgt für klare, rollenbasierte Anwendungen, die sich an realen Aufgaben orientieren. Unternehmen erhalten damit eine Oberfläche, die nicht nur funktional, sondern auch leicht verständlich ist.

Warum Fiori im Tagesgeschäft überzeugt

Fiori-Apps sind so aufgebaut, dass Nutzer sofort erkennen, was zu tun ist. Weniger Klicks, klare Strukturen und ein einheitliches Design führen zu kürzeren Einarbeitungszeiten. Mitarbeitende arbeiten schneller und sicherer, weil sie nur die Informationen sehen, die sie für ihre Rolle brauchen. Das senkt Fehlerquoten und steigert die Produktivität messbar.

Mobile Nutzung und flexible Arbeitsmodelle

Ein zentraler Vorteil von Fiori ist die Geräteunabhängigkeit. Anwendungen passen sich automatisch an Desktop, Tablet oder Smartphone an. Genehmigungen, Auswertungen oder Stammdatenpflege lassen sich so auch unterwegs erledigen. Gerade in Zeiten flexibler Arbeitsmodelle wird das zum echten Mehrwert für Fachabteilungen und Management.

Technische Basis und Zukunftssicherheit

Fiori ist eng mit modernen SAP-Architekturen wie S/4HANA verknüpft. Die klare Trennung von Frontend und Backend sorgt für stabile Prozesse und erleichtert Erweiterungen. Unternehmen investieren damit nicht nur in eine neue Oberfläche, sondern in eine Plattform, die langfristig mitwächst und Updates ohne große Umbrüche ermöglicht.

Umsetzung von Fiori mit TTS

Sie können Fiori mit tts umsetzen, um sowohl technische Qualität als auch fachliche Passgenauigkeit sicherzustellen. TTS begleitet Unternehmen von der Analyse der Geschäftsprozesse über das UX-Design bis zur Entwicklung und Integration der Fiori-Apps. Dabei stehen nicht Standardlösungen im Fokus, sondern Anwendungen, die exakt auf die Arbeitsweise der Nutzer abgestimmt sind.

Individuelle Apps statt starrer Standardmasken

Viele Unternehmen starten mit Standard-Fiori-Apps und stoßen schnell an Grenzen. Individuelle Prozesse lassen sich damit oft nur eingeschränkt abbilden. Mit einer maßgeschneiderten Entwicklung entstehen Apps, die exakt die benötigten Funktionen enthalten. Das reduziert Komplexität und erhöht die Akzeptanz in den Fachbereichen deutlich.

Mehr Transparenz für Management und Fachbereiche

Fiori-Dashboards liefern Kennzahlen in Echtzeit. Entscheider sehen auf einen Blick, wo Handlungsbedarf besteht. Statt langer Berichte reichen wenige Kacheln mit klaren Aussagen. Das unterstützt schnelle Entscheidungen und verbessert die Steuerung von Prozessen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Sicherheit und Governance im Fokus

Moderne Oberflächen dürfen nicht zulasten der Sicherheit gehen. Fiori integriert sich nahtlos in bestehende Berechtigungs- und Rollenmodelle. Sensible Daten bleiben geschützt, während Nutzer nur Zugriff auf die für sie relevanten Funktionen erhalten. Das schafft Vertrauen bei IT, Fachabteilungen und Management.

Fiori als Treiber für echte Prozessverbesserung

Der Umstieg auf Fiori ist mehr als ein optisches Update. Er zwingt Unternehmen dazu, Prozesse zu hinterfragen und zu vereinfachen. Genau hier liegt der größte Nutzen. Schlanke Abläufe, klare Verantwortlichkeiten und eine intuitive Nutzung führen zu nachhaltigen Verbesserungen im Arbeitsalltag.

Strategischer Mehrwert durch eine klare UX-Vision

Unternehmen, die Fiori strategisch einsetzen, schaffen eine einheitliche Nutzererfahrung über alle SAP-Anwendungen hinweg. Das stärkt interne Abläufe und wirkt sich positiv auf die Wahrnehmung der IT aus. Mit einem erfahrenen Partner wie TTS wird Fiori so zu einem festen Bestandteil einer modernen, zukunftsfähigen SAP-Strategie.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Anna Jacobs

Frau Anna Jacobs

Darmstadter Landstrasse 123

20149 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 6563832

fax ..: 040 6563831

web ..: http://www.annajacobspr.net

email : anna@annajacobspr.net

Pressekontakt:

Anna Jacobs

Anna Jacobs

Darmstadter Landstrasse 123

20149 Hamburg

fon ..: 040 6563832

web ..: http://www.annajacobspr.net

email : anna@annajacobspr.net

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Silber explodiert weiter! Das lässt hier bald die Kasse klingeln! Deal-Fieber! Dieses High-Grade-Projekt passt perfekt ins Beuteschema!