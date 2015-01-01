  • Fiori als moderner Standard für nutzerfreundliche SAP-Oberflächen

    SAP Fiori vereinfacht die Arbeit in SAP deutlich. Richtig umgesetzt, etwa mit TTS, steigert es Effizienz und Nutzerakzeptanz.

    SAP-Systeme sind das Rückgrat vieler Unternehmen. Doch gerade im Arbeitsalltag zeigt sich oft, dass klassische Oberflächen komplex wirken und Akzeptanz kosten. SAP Fiori setzt genau hier an. Der Ansatz stellt den Menschen in den Mittelpunkt und sorgt für klare, rollenbasierte Anwendungen, die sich an realen Aufgaben orientieren. Unternehmen erhalten damit eine Oberfläche, die nicht nur funktional, sondern auch leicht verständlich ist.

    Warum Fiori im Tagesgeschäft überzeugt

    Fiori-Apps sind so aufgebaut, dass Nutzer sofort erkennen, was zu tun ist. Weniger Klicks, klare Strukturen und ein einheitliches Design führen zu kürzeren Einarbeitungszeiten. Mitarbeitende arbeiten schneller und sicherer, weil sie nur die Informationen sehen, die sie für ihre Rolle brauchen. Das senkt Fehlerquoten und steigert die Produktivität messbar.

    Mobile Nutzung und flexible Arbeitsmodelle

    Ein zentraler Vorteil von Fiori ist die Geräteunabhängigkeit. Anwendungen passen sich automatisch an Desktop, Tablet oder Smartphone an. Genehmigungen, Auswertungen oder Stammdatenpflege lassen sich so auch unterwegs erledigen. Gerade in Zeiten flexibler Arbeitsmodelle wird das zum echten Mehrwert für Fachabteilungen und Management.

    Technische Basis und Zukunftssicherheit

    Fiori ist eng mit modernen SAP-Architekturen wie S/4HANA verknüpft. Die klare Trennung von Frontend und Backend sorgt für stabile Prozesse und erleichtert Erweiterungen. Unternehmen investieren damit nicht nur in eine neue Oberfläche, sondern in eine Plattform, die langfristig mitwächst und Updates ohne große Umbrüche ermöglicht.

    Umsetzung von Fiori mit TTS

    Sie können Fiori mit tts umsetzen, um sowohl technische Qualität als auch fachliche Passgenauigkeit sicherzustellen. TTS begleitet Unternehmen von der Analyse der Geschäftsprozesse über das UX-Design bis zur Entwicklung und Integration der Fiori-Apps. Dabei stehen nicht Standardlösungen im Fokus, sondern Anwendungen, die exakt auf die Arbeitsweise der Nutzer abgestimmt sind.

    Individuelle Apps statt starrer Standardmasken

    Viele Unternehmen starten mit Standard-Fiori-Apps und stoßen schnell an Grenzen. Individuelle Prozesse lassen sich damit oft nur eingeschränkt abbilden. Mit einer maßgeschneiderten Entwicklung entstehen Apps, die exakt die benötigten Funktionen enthalten. Das reduziert Komplexität und erhöht die Akzeptanz in den Fachbereichen deutlich.

    Mehr Transparenz für Management und Fachbereiche

    Fiori-Dashboards liefern Kennzahlen in Echtzeit. Entscheider sehen auf einen Blick, wo Handlungsbedarf besteht. Statt langer Berichte reichen wenige Kacheln mit klaren Aussagen. Das unterstützt schnelle Entscheidungen und verbessert die Steuerung von Prozessen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

    Sicherheit und Governance im Fokus

    Moderne Oberflächen dürfen nicht zulasten der Sicherheit gehen. Fiori integriert sich nahtlos in bestehende Berechtigungs- und Rollenmodelle. Sensible Daten bleiben geschützt, während Nutzer nur Zugriff auf die für sie relevanten Funktionen erhalten. Das schafft Vertrauen bei IT, Fachabteilungen und Management.

    Fiori als Treiber für echte Prozessverbesserung

    Der Umstieg auf Fiori ist mehr als ein optisches Update. Er zwingt Unternehmen dazu, Prozesse zu hinterfragen und zu vereinfachen. Genau hier liegt der größte Nutzen. Schlanke Abläufe, klare Verantwortlichkeiten und eine intuitive Nutzung führen zu nachhaltigen Verbesserungen im Arbeitsalltag.

    Strategischer Mehrwert durch eine klare UX-Vision

    Unternehmen, die Fiori strategisch einsetzen, schaffen eine einheitliche Nutzererfahrung über alle SAP-Anwendungen hinweg. Das stärkt interne Abläufe und wirkt sich positiv auf die Wahrnehmung der IT aus. Mit einem erfahrenen Partner wie TTS wird Fiori so zu einem festen Bestandteil einer modernen, zukunftsfähigen SAP-Strategie.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Anna Jacobs
    Frau Anna Jacobs
    Darmstadter Landstrasse 123
    20149 Hamburg
    Deutschland

    fon ..: 040 6563832
    fax ..: 040 6563831
    web ..: http://www.annajacobspr.net
    email : anna@annajacobspr.net

    Pressekontakt:

    Anna Jacobs
    Anna Jacobs
    Darmstadter Landstrasse 123
    20149 Hamburg

    fon ..: 040 6563832
    web ..: http://www.annajacobspr.net
    email : anna@annajacobspr.net


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Fiori Apps: Effizienz neu gedacht
      Mit Fiori Apps gestaltet SAP die Arbeitswelt neu: intuitiv, mobil und exakt auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnitten - für mehr Produktivität und weniger Komplexität im Geschäftsalltag....

    2. SAP Fiori: Eine neue Ära der Benutzererfahrung in Unternehmenssoftware
      Mit SAP Fiori wird die Benutzererfahrung vereinfacht, die Produktivität erhöht und die digitale Transformation in Unternehmen beschleunigt....

    3. SAP Fiori: Moderne UX
      SAP Fiori bietet moderne, intuitive Oberflächen für effizientere Geschäftsprozesse. Weniger Komplexität, mehr Nutzerfreundlichkeit....

    4. SAP Fiori: Die Zukunft der Benutzererfahrung in SAP-Systemen
      SAP Fiori revolutioniert die SAP-Nutzung mit einer intuitiven, rollenbasierten Oberfläche für mehr Effizienz. Unternehmen profitieren von einfacher Bedienung, Mobilität und optimierten Workflows....

    5. SAP Fiori: Die Benutzererfahrung revolutionieren
      Mit SAP Fiori wird die Benutzererfahrung von SAP-Systemen vereinfacht und die Produktivität gesteigert. Die moderne Oberfläche ermöglicht eine effiziente und mobile Nutzung auf verschiedenen Geräten....

    6. SAP Fiori: Neue Maßstäbe für Unternehmenssoftware
      SAP Fiori bietet intuitive Bedienung und geräteübergreifende Nutzung für mehr Effizienz und Produktivität....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.