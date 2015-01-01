Shipcloud mit Business Central: Versandprozesse direkt im ERP steuern

Shipcloud und Business Central vereinen Versand und ERP in einem System. Das sorgt für schnelle Abläufe und klare Versandprozesse.

Versand als integrierter Bestandteil der Auftragsabwicklung

Die Anbindung von Shipcloud an Microsoft Dynamics 365 Business Central bringt Versand, Auftragsdaten und Abrechnung in einen durchgängigen Ablauf. Unternehmen steuern ihre Versandprozesse direkt aus Business Central heraus, ohne zwischen Systemen zu wechseln. Das spart Zeit, senkt Fehlerquoten und sorgt für klare Daten.

Zentrale Steuerung aller Versanddienstleister

Shipcloud bündelt zahlreiche Paketdienste in einer Oberfläche. In Business Central bedeutet das: Versandlabels, Trackingnummern und Versandarten lassen sich pro Auftrag auswählen und automatisch erzeugen. Ob national oder international, Standard- oder Expressversand – alles bleibt zentral im ERP abgebildet.

Automatisierte Abläufe vom Auftrag bis zur Zustellung

Nach der Freigabe eines Verkaufsauftrags werden Versanddaten automatisch an Shipcloud übergeben. Labels entstehen mit wenigen Klicks, Trackinginformationen fließen zurück in Shipcloud Business Central . Kunden erhalten Statusupdates, während interne Teams jederzeit den Versandfortschritt sehen. Manuelle Zwischenschritte entfallen.

Transparente Kosten und bessere Kontrolle

Durch die Integration sind Versandkosten je Auftrag sichtbar und auswertbar. Unternehmen erkennen, welche Versandarten wirtschaftlich sind und wo Optimierungspotenzial liegt. Abrechnungen lassen sich einfacher prüfen, da alle Daten im ERP verfügbar sind.

Skalierbar für wachsende Versandvolumen

Ob Start-up oder etabliertes Handelsunternehmen: Die Kombination aus Shipcloud und Business Central wächst mit. Neue Versanddienstleister, Länder oder Volumen können ergänzt werden, ohne bestehende Prozesse neu aufzusetzen. Das schafft Planungssicherheit und Flexibilität.

Mehr Service für Kunden und interne Teams

Kunden profitieren von schnellen Versandinformationen und zuverlässigem Tracking. Intern sorgt die Integration für klare Zuständigkeiten, weniger Rückfragen und einen reibungslosen Ablauf zwischen Vertrieb, Logistik und Buchhaltung.

Starke Basis für effiziente Logistik

Mit Shipcloud in Business Central wird der Versand nicht als externer Schritt gesehen, sondern als fester Teil der Wertschöpfung. Unternehmen schaffen damit eine stabile Grundlage für effiziente Logistik, transparente Prozesse und zufriedene Kunden.

