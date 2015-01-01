Locafox POS Connector verbindet stationären Handel und digitale Systeme

Der Locafox POS Connector synchronisiert Kassendaten in Echtzeit. Händler behalten Bestände und Verkäufe jederzeit im Blick.

Der Einzelhandel steht vor der Aufgabe, Warenbestände, Verkäufe und Kundendaten über mehrere Kanäle hinweg sauber zu steuern. Genau hier setzt der Locafox POS Connector an. Die Lösung schafft eine direkte Verbindung zwischen bestehenden Kassensystemen und zentralen Handelsplattformen und sorgt für einen durchgängigen Datenfluss in Echtzeit.

Zentrale Schnittstelle für Kassendaten

Der Locafox POS Connector fungiert als technische Brücke zwischen lokalen POS-Systemen und angebundenen Plattformen. Verkaufsdaten, Lagerbestände und Preisänderungen werden automatisch synchronisiert. Manuelle Exporte oder doppelte Pflege entfallen. Händler behalten so jederzeit den Überblick über ihre Filialen und Verkaufsstellen.

Echtzeit-Bestände für mehr Verfügbarkeit

Ein häufiger Schwachpunkt im Omnichannel-Handel sind ungenaue Bestandsdaten. Mit dem Locafox POS Connector werden Abverkäufe direkt aus der Kasse gemeldet. Online-Verfügbarkeiten spiegeln den realen Lagerstatus wider. Das reduziert Fehlbestände, vermeidet Überverkäufe und verbessert die Kundenerfahrung deutlich.

Schnelle Anbindung bestehender Kassensysteme

Der Connector ist so ausgelegt, dass er sich in bestehende POS-Landschaften integrieren lässt. Händler müssen ihre Kasse nicht austauschen. Stattdessen wird die vorhandene Infrastruktur erweitert. Das spart Zeit, senkt Kosten und ermöglicht einen schnellen Start ohne lange Umstellungsphasen.

Grundlage für Omnichannel-Strategien

Durch die saubere Synchronisation von Daten schafft der Locafox POS Connector die Basis für Click & Collect, lokale Online-Marktplätze und kanalübergreifende Auswertungen. Händler können fundierte Entscheidungen treffen, weil Verkaufszahlen und Bestände aus allen Kanälen zusammenlaufen.

Mehr Transparenz für Steuerung und Reporting

Alle relevanten POS-Daten stehen zentral zur Verfügung. Umsätze lassen sich nach Standort, Zeitraum oder Produktgruppe auswerten. Das vereinfacht Controlling, Planung und Nachbestellung. Gleichzeitig entsteht eine verlässliche Datenbasis für Wachstum und Skalierung.

Stärkung des lokalen Handels durch Technologie

Der Locafox POS Connector zeigt, wie digitale Schnittstellen den stationären Handel stärken können. Statt Insellösungen entsteht ein vernetztes System, das Effizienz erhöht und Händler wettbewerbsfähiger macht – sowohl im Laden als auch im Zusammenspiel mit digitalen Verkaufskanälen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Anna Jacobs

Frau Anna Jacobs

Darmstadter Landstrasse 123

20149 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 6563832

fax ..: 040 6563831

web ..: http://www.annajacobspr.net

email : anna@annajacobspr.net

