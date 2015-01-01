  • Handel ohne Reibungsverluste: Wie ein moderner Connector Kasse und Shop zuverlässig verbindet

    Dieser Connector sorgt dafür, dass Kasse und Shop ständig dieselben Daten nutzen. Bestände, Preise und Artikelinfos bleiben dadurch zuverlässig aktuell, ohne dass jemand manuell nacharbeiten muss.

    Neuer Standard für den Datenaustausch zwischen Kasse und Shop

    Der Locafox POS Connector sorgt dafür, dass Warenbestand, Preise und Bestellungen zwischen Kassensystem und Shop ohne Zeitverlust übertragen werden. Händler müssen nicht mehr prüfen, ob Daten in beiden Systemen übereinstimmen, weil der Austausch automatisch läuft und den Alltag spürbar erleichtert.

    Automatische Synchronisation ohne Mehraufwand

    Viele Händler arbeiten parallel mit Ladenkasse und Shop. Das führt oft zu doppelter Pflege und kleinen Fehlern, wenn Daten nicht zeitnah aktualisiert werden. Der Connector gleicht Bestände in kurzen Abständen ab, aktualisiert Produktinfos und sorgt dafür, dass neue Artikel im Shop auftauchen, sobald sie im Kassensystem angelegt wurden.

    Stabilität auch bei großen Datenmengen

    Die Lösung ist darauf ausgelegt, große Sortimente reibungslos zu verarbeiten. Import- und Exportprozesse laufen im Hintergrund, ohne bei höherem Aufkommen ins Stocken zu geraten. Selbst an umsatzstarken Tagen bleiben Bestände verlässlich auf dem neuesten Stand.

    Einfache Einbindung in bestehende Abläufe

    Der Connector lässt sich ohne größere Umbauten in vorhandene Strukturen einfügen. Die Einrichtung bleibt übersichtlich. Nach der Grundkonfiguration arbeitet das System selbstständig weiter. Feinjustierungen wie die Auswahl bestimmter Warengruppen oder Felder lassen sich später ergänzen.

    Unterstützung beim täglichen Geschäft

    Durch die automatische Pflege sinkt das Risiko von Fehlbeständen und überholten Preisinformationen. Mitarbeitende müssen seltener eingreifen und können sich stärker auf den Verkauf konzentrieren. Gleichzeitig steigt die Zuverlässigkeit im Hintergrund.

    Zukunftssichere Basis für Omnichannel-Modelle

    Immer mehr Händler verbinden stationären Verkauf, Shop und Marktplätze. Eine stabile Schnittstelle bildet dafür das Rückgrat. Der Connector schafft diese Verbindung und hält den Verwaltungsaufwand überschaubar, selbst wenn neue Kanäle hinzukommen.

    Technischer Aufbau mit Blick auf Dauerbetrieb

    Das System ist für hohe Lasten ausgelegt. Große Artikelmengen, häufige Preisänderungen und viele Transaktionen werden sauber verarbeitet. Der Datenfluss bleibt aktiv, auch wenn viel Bewegung im Sortiment steckt.

    Transparenz für Mitarbeitende

    Ein aktueller Datenstand macht die Arbeit im Team leichter. Fragen zu Verfügbarkeit oder Varianten lassen sich sofort beantworten. Das stärkt das Vertrauen im Verkauf und sorgt dafür, dass Entscheidungen auf belastbaren Informationen beruhen.

    Vorbereitung auf künftige Erweiterungen

    Viele Händler denken über zusätzliche Module, neue Shops oder Marktplätze nach. Ein sauberer Datenkern macht solche Schritte einfacher. Der Locafox POS Connector liefert genau diesen Kern und ermöglicht spätere Erweiterungen, ohne das Grundsystem neu aufbauen zu müssen

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Anna Jacobs
    Frau Anna Jacobs
    Darmstadter Landstrasse 123
    20149 Hamburg
    Deutschland

    fon ..: 040 6563832
    fax ..: 040 6563831
    web ..: http://www.annajacobspr.net
    email : anna@annajacobspr.net

