PUZZELO: Neue Premium-Marke verbindet Kunst, Design und Puzzle-Erlebnis – exklusiver Online-Shop jetzt live

Mit PUZZELO beginnt eine neue Puzzle-Generation: kunstvolle Motive, hochwertige Materialien und ein Online-Shop, der Designliebhaber begeistert.

Chemnitz, Deutschland – 13.11.2025 – Mit PUZZELO startet eine neue Marke, die Kunstliebhaber, Designfans und Puzzle-Enthusiasten gleichermaßen begeistert. PUZZELO bringt hochwertige 1.000-Teile-Puzzles heraus, die nicht nur zum Spielen einladen, sondern als echte Kunstwerke ins Zuhause passen.

Ab sofort ist der neue Online-Shop unter www.puzzelo.de offiziell live.

Die Motive werden sorgfältig kuratiert, hochwertig gedruckt und in einer Premium-Qualität gefertigt, die man sieht und spürt. Der Anspruch: Puzzle nicht als Zeitvertreib verstehen, sondern als stilvolles Erlebnis und Kunstform.

„PUZZELO steht für entschleunigte Momente, ästhetische Details und Kunst, die man mit den eigenen Händen erschaffen kann. Unsere Puzzles sind für Menschen gemacht, die Wert auf Design, Ruhe und Qualität legen“, sagt das Gründerteam hinter PUZZELO.

Der neue Online-Shop bietet zum Start mehrere exklusive Motive in Galeriequalität. Neben dem Design selbst überzeugt PUZZELO durch:

1.000 Teile in Premium-Qualität – präziser Schnitt, matte Oberfläche, hochwertige Haptik

Künstlerisch kuratierte Motive – jedes Puzzle ein ästhetisches Statement (Motiv der Woche: Der Wanderer über dem Nebelmeer – Caspar David Friedrich)

Edle Verpackung – ideal als Geschenk oder dekorativer Blickfang

Nachhaltige Produktion – sorgfältige Materialauswahl und kontrollierte Fertigung

Mit dem Launch möchte PUZZELO nicht nur Puzzle-Fans erreichen, sondern auch Menschen, die sich für Kunst, Interior-Design, Ruhe und bewusste Freizeitgestaltung interessieren.

Die Marke steht für die neue Generation hochwertiger Puzzles: elegant, durchdacht, anspruchsvoll.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Puzzelo GmbH

Herr Ruben Heinrich

Ulmenstr. 3b

09112 Chemnitz

Deutschland

fon ..: 015225883528

web ..: https://www.puzzelo.de

email : ruben.heinrich@puzzelo.com

Puzzelo wurde 2025 in Deutschland gegründet – mit dem Ziel, Kunst nicht nur zu zeigen, sondern erlebbar zu machen: als Puzzle, das entschleunigt, inspiriert und verbindet.

Wir erschaffen hochwertige Puzzles mit sorgfältig ausgewählten Motiven aus Malerei, Illustration und Kulturgeschichte. Die Bilder stammen aus renommierten Museen und Archiven in ganz Europa und werden von uns mit großer Sorgfalt für das Puzzle-Erlebnis aufbereitet – in Farbe, Komposition und Detail. So entstehen Produkte, die nicht nur ästhetisch begeistern, sondern auch kulturelle Tiefe und ein bewusstes Erleben ermöglichen.

Jedes Puzzelo ist mehr als ein Zeitvertreib. Es ist eine Einladung, sich Zeit zu nehmen. Zum Innehalten. Zum Eintauchen. Zum Zusammensetzen.

Ein Weg, Kunst in den Alltag zu bringen – nicht nur als dekoratives Objekt, sondern als gemeinsames Erlebnis.

Wir legen besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und Qualität: Unsere Puzzle bestehen aus FSC-zertifiziertem Karton, sind plastikfrei verpackt und werden so gestaltet, dass sie lange Freude bereiten – auch haptisch und visuell. Die Verpackung ist bewusst hochwertig konzipiert, damit sie sich auch als Geschenk sehen lassen kann.

Mit Puzzelo entsteht ein neuer Raum für Kunst und Achtsamkeit – im Wohn- oder Arbeitszimmer, allein oder gemeinsam, an langen Abenden oder ruhigen Sonntagen.

Unser Wunsch ist es, dass Kunst durch Puzzelo auf eine neue, bewusste Weise Einzug in Wohnungen und Familien hält – nicht als etwas Abstraktes oder Fernes, sondern als Teil des Alltags.

Als Quelle von Entspannung, Inspiration und analoger Verbindung in einer oft zu digitalen Welt.

– Ruben & Nadine, Gründer von Puzzelo

Pressekontakt:

Puzzelo GmbH

Herr Ruben Heinrich

Kappelbachgasse 1b

09116 Chemnitz

fon ..: 015225883528

email : info@puzzelo.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Das Drone-as-a-Service-Segment von ZenaTech ist für 82 % des Umsatzes im dritten Quartal 2025 verantwortlich, während das Unternehmen seinem Ziel von 25 Akquisitionen bis Mitte 2026 näherkommt DigiConsult Falk bietet Unterstützung beim Zeitgewinn für Steuerberater