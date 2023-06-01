Neue Energie für den Sport: Kraftwerke Haag starten Markenkooperation mit Biathlon-Star Franziska Preuß

Seit Oktober 2025 ist die Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß Markenbotschafterin der Kraftwerke Haag. Preuß ist eng mit der Region Haag verbunden. Ihre sportliche Laufbahn begann im Skiclub Haag.

Die Kraftwerke Haag – kurz KWH – starten bereits im Herbst/Winter 2025 erste PR-Aktivitäten mit der erfolgreichen Biathletin Franziska Preuß. So wird Preuß ihre Fans und Follower auf der Website der KWH sowie auf den Social-Media-Kanälen in den nächsten Monaten mit in ihren Alltag nehmen und dort zeigen, wie sie mit der Ladekarte der KWH flexibel unterwegs ist. Weitere Aktionen mit der Profi-Sportlerin direkt vor Ort sind noch in Planung.

Energie und Sport – die perfekte Verbindung

„Wir sind sehr stolz und glücklich über diese Kooperation“, so Fabian Herl, Geschäftsführer der Kraftwerke Haag. Die gebürtige Wasserburgerin Franziska Preuß ist im oberbayerischen Ruhpolding zuhause. „Die regionale Verbindung ist uns bei der Auswahl unserer Kooperationspartner sehr wichtig“, so Herl. Zudem passen Energie und Sport einfach perfekt zusammen. Seit vielen Jahren fördern die KWH deshalb ganz bewusst den regionalen Sport. „Mit Franziska Preuß haben wir den besten Beweis dafür, wie wichtig die Nachwuchsförderung in den Vereinen ist. Sie ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man mit der richtigen Unterstützung den Sprung bis an die Weltspitze schaffen kann.“

Franziska Preuß – glaubwürdige Repräsentantin für erneuerbare Energie und E-Mobilität

Zudem teilt die Weltmeisterin das Engagement der KWH für den Ausbau von Ökostrom und die Mobilitätswende. Sie selbst fährt ganz bewusst ein E-Auto und trägt mit einer eigenen PV-Anlage auf dem Dach zur nachhaltigen Energiegewinnung und zur Reduzierung ihres CO?-Fußabdrucks bei. „Damit haben wir nicht nur einfach ein bekanntes Gesicht, sondern eine authentische Markenbotschafterin gefunden, die unsere Werte und Produkte überzeugend und glaubwürdig repräsentiert – bis hin zum Haushaltsstrom aus 100% erneuerbaren Energien“, freut sich Herl.

Kooperation rein auf regionaler Ebene – „Energie für Dahoam“

Die Kooperation ist bewusst regional ausgerichtet. Sie fokussiert sich auf gemeinsame Kommunikationsmaßnahmen im Umfeld der KWH in der Region Haag. Es handelt sich dabei um eine lokale Zusammenarbeit, die die Verbundenheit zu ihrer Heimat Oberbayern und den gemeinsamen Einsatz für nachhaltige Energie und Mobilität in den Vordergrund stellt. „Ich bin in der Region verwurzelt und freue mich, mit Kraftwerke Haag einen Partner aus der Heimat an meiner Seite zu haben, welchem Nachhaltigkeit, Umweltschutz und eine ressourcenschonende Energiegewinnung genauso am Herzen liegen wie mir“, so Preuß

Die Kraftwerke Haag (KWH) sind der regionaler Energieversorger der Region Haag in Oberbayern. Firmensitz ist Haag in Oberbayern. Seit 2025 beliefern die KWH ihre Kunden verstärkt mit Ökostrom aus 100 Prozent erneuerbaren Energien. Mit der Installation von PV-Anlagen und Batteriespeichern sowie die Einführung der KWH-Ladekarte im selben Jahr, treibt das Unternehmen zudem den Ausbau der Energiewende in der Region gezielt voran.

Schwerpunkte der aktuellen Unternehmensentwicklung sind der weitere Ausbau von Photovoltaikanlagen sowie die Förderung der Elektromobilität und innovativer Energielösungen im Rahmen der Energiewende. Die KWH versteht sich als verlässlicher Partner vor Ort, der die Energiewende regional umsetzt – mit hoher Fachkompetenz und einem klaren Bekenntnis zu Umwelt- und Klimaschutz.



