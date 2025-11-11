  • Neue Bälle für junge Kicker – Gottschling Immobilien unterstützt VfL Sportfreunde 07

    Gottschling Immobilien spendet Kunstrasenbälle an VfL Sportfreunde 07 e.V.
    Engagement für den Jugendfußball in Essen-Rüttenscheid – Pünktlich zur Eröffnung des neuen Kunstrasenplatzes

    BildEssen-Rüttenscheid, 11. November 2025 – Die Jugendabteilung des VfL Sportfreunde 07 e.V. freut sich über eine großzügige Spende von Gottschling Immobilien: Alle Jugendmannschaften des Vereins erhielten hochwertige Kunstrasenbälle, die perfekt auf den neuen Spielfeldbelag abgestimmt sind. Die symbolische Übergabe fand am 11. November im Büro von Gottschling Immobilien statt.

    Persönliches Engagement mit Stadtteilbezug
    Christian Gottschling, Geschäftsführer von Gottschling Immobilien, übergab die Bälle an Kai Gohlke, den Vorstand der Jugendabteilung. Für Gottschling ist die Spende eine Herzensangelegenheit: Als Vater zweier Nachwuchskicker beim VfL Sportfreunde 07 und Trainer der E1-Jugend ist er eng mit dem Verein verbunden.
    „Der VfL Sportfreunde 07 ist ein wichtiger Teil unseres Stadtteils. Hier wird nicht nur Fußball gespielt, sondern Gemeinschaft gelebt. Als Unternehmen, das fest in Essen verwurzelt ist, sehen wir es als unsere Verantwortung, dort zu unterstützen, wo wir leben und arbeiten“, erklärt Christian Gottschling.

    Pünktlich zur Platz-Eröffnung
    Die Spende kommt zur rechten Zeit: Am 17. November 2025 wird der neue Kunstrasenplatz des Vereins an der Veronikastr. 30 in Essen Rüttenscheid offiziell eröffnet. Die neuen Bälle werden den Trainingsalltag aller Jugendmannschaften bereichern und für frischen Schwung auf dem modernen Spielfeld sorgen.

    Kontinuierliches Engagement für den Jugendsport
    Die Ballspende ist Teil eines kontinuierlichen Engagements von Gottschling Immobilien im Kinder- und Jugendsport. Das Unternehmen unterstützt den VfL Sportfreunde 07 e.V. regelmäßig durch Bandenwerbung und Trikot-Sponsoring und zeigt damit, dass unternehmerischer Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung Hand in Hand gehen können.

    Über Gottschling Immobilien
    Gottschling Immobilien ist ein etabliertes Immobilienunternehmen mit Sitz in Essen und bietet umfassende Dienstleistungen rund um Immobilien: von der Vermietung und dem Verkauf über die Mietverwaltung bis hin zum Hausmeisterservice. Das 2006 gegründete Unternehmen betreut rund 4.000 Wohneinheiten und ist einer der führenden Immobiliendienstleister im Ruhrgebiet. Christian Gottschling engagiert sich darüber hinaus als Immobilien-Coach und Podcast-Host („Irgendwas mit Immobilien“).

    Pressekontakt:
    Gottschling Immobilien GmbH
    Christian Gottschling
    Germarkenstraße 37
    45147 Essen
    Tel.: 0201 / 20 20 01
    E-Mail: hallo@essenmakler.de
    Web: www.essenmakler.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Gottschling Immobilien GmbH
    Herr Christian Gottschling
    Gemarkenstr. 1
    45147 Essen
    Deutschland

    fon ..: +4920145875433
    web ..: https://www.essenmakler.de
    email : hallo@essenmakler.de

    Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.
    Weitere Pressemeldungen und Kontakt finden Sie unter https://www.essenmakler.de/presse/

    Pressekontakt:

    Gottschling Immobilien GmbH
    Herr Sylvia Müller
    Gemarkenstr. 37
    45147 Essen

    fon ..: +4920145875433
    web ..: https://www.essenmakler.de
    email : hallo@essenmakler.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Immobilienbewertung in 10 Minuten – Gottschling Immobilien auf der Baumesse Essen
      Den Wert der eigenen Immobilie erfahren und dabei den Eintritt sparen? Gottschling Immobilien macht es möglich - mit Freikarten und "Immobilienbewertung To Go" auf der Baumesse Essen...

    2. „Kunst in Flammen“ – Vernissage von Jessie Feuersenger bei Gottschling Immobilien in Essen
      Essen, im November 2025. - Wenn Immobilienräume zu Galerien werden und Kunst auf Unternehmergeist trifft, entsteht ein besonderer Dialog: Am 8. November 2025 lädt Gottschling Immobilien zur Vernissage...

    3. GOTTSCHLING Immobilien auf der Baumesse Essen 2024: Exklusive Einblicke in den Essener Immobilienmark
      Entdecken Sie die Zukunft des Wohnens mit GOTTSCHLING Immobilien auf der Baumesse Essen 2024. Sichern Sie sich exklusive Marktberichte und attraktive Gewinne!...

    4. Christian Gottschling: Immobilien-Experte mit Rundum-Service für problembehaftete Objekte
      Christian Gottschling kauft problembehaftete Immobilien direkt an, saniert mit eigenem Handwerkerteam und bietet mit dem Express-Verkauf eine schnelle, unkomplizierte Lösung für Eigentümer....

    5. Gottschling Immobilien: Neuer Nebenkostenrechner revolutioniert die Planung beim Immobilienkauf
      Nebenkosten beim Immobilienkauf einfach kalkulieren: Der neue kostenlose Nebenkostenrechner von Gottschling Immobilien bietet Käufern in nur einer Minute volle Kostenübersicht - mobil...

    6. GOTTSCHLING Immobilien: Ein Hoffnungsschimmer für Bochumer Familie bei RTL’s Punkt 12
      In einer herzergreifenden Episode von RTL's "Punkt 12" begleiten wir eine Bochumer Familie auf ihrer emotionalen Reise, ein neues Zuhause zu finden - dank der Expertise von Christian Gottschling...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.