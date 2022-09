Firmen Event wurde von erstklassiger Künstlerin bereichert

Die Kreuznacher Zentralwäscherei kann nicht nur gut waschen, sondern auch richtig feiern. Diverse Künstler werden bei diesen Events auch gerne gebucht, in diesem Jahr mit Origami und Sandmalerei Show

Bad Kreuznach. Nach zweijähriger Corona bedingter Pause lud die Kreuznacher Zentralwäscherei Ihr Personal nun wieder zur Firmenfeier ein. Wie beliebt dieser jährliche Event bei den Kolleginnen und Kollegen tatsächlich ist zeigte sich an der überwältigenden Teilnehmerzahl, die in diesem Jahr besonders hoch war.

Als anspruchsvoller Anfang der Veranstaltung wurde Origami Künstlerin verpflichtet

Die Vorfreude auf leckeres Essen, Tanz und die angekündigten Künstler für diesen Event war in den Gesichtern zu lesen, als bereits zum Sektempfang die ersten Attraktionen lockten. Fotobox, Zauberei und etwas live Musik legten den Teppich für den Abend, stehts beliebte Showacts für diese Art von Events. Doch in diesem Jahr hatte sich die Geschäftsleitung nochmal etwas ganz Neues einfallen lassen und eine Origami Künstlerin engagiert, die sogar ihr eigenes Outfit in detaillierter Arbeit selbst gefaltet hatte. Dazu trug die Unterhaltungskünstlerin originelle lila Strumpfhosen, eine Corsage, Schmuck aus Papier und das verrückteste an dieser Garderobe war eine Art Tisch, der im Kleid integriert war. Dieser ermöglicht es der Künstlerin als Walk Act auf dem Event zu agieren und völlig frei zwischen den Geladenen ihre Faltkunst zu präsentieren. Ihr war damit jede Aufmerksamkeit sicher. Wer sich ein Bild von dieser Papierkunst machen möchte, kann sich unter https://www.blubshow.de/kuenstler-fuer-events-buchen informieren. Sabrina knickte und legte die Papiere für die Anwesenden flink in jede gewünschte Form und erfüllte auch den noch so ausgefallensten Sonderwunsch. Ein Elefant, ein Diamantring oder gar ein Einhorn aus Papier? Für diese Show Künstlerin kein Problem. Immer wieder waren Laute des Entzückens zu hören, als die Zuschauer mit ihrem Wunsch-Origami von dannen zogen und glücklich lächelten. Eine wirklich schöne Idee für einen Empfang auf dem Firmen Event, so der einstimmige Tenor an diesem Abend.

Der Höhepunkt des Events war Künstlerin mit Sandmalerei Showact

Nach der Begrüßungsrede und einem üppigen Büffet Essen war die Bühne wieder frei für eine weitere Showeinlage der Origami Expertin. Aber nun schlüpfte Sabrina in eine andere Rolle und präsentierte als Sandmalerei Künstlerin ein ganz anderes Talent auf diesem Event. Dazu wurde eine Leinwand auf der Bühne platziert und ein Glastisch daneben, der von unten bestrahlt war. Auf der Glasplatte lag feiner Sand und mit eben diesem Sand malte Sie schließlich wunderschöne Bilder auf die Platte. Durch die Beleuchtung von unten entstanden Schatten und Lichträume und all dies wurde mit einer Kamera über dem Kopf der Sandmalerin auf die Leinwand übertragen. Die Zuschauer wurden Zeuge der live entstehenden Bilder, die in wieder neue Gestalt gebracht wurden und zu einer Geschichte wuchsen. Einen Trailer dieser Kunstform kann man unter https://www.blubshow.de/event-kuenstler genießen. Eine sehr interessante Form der Malerei, die diese Künstlerin bereits auf vielen Events präsentierte und die auch auf dieser Betriebsfeier sehr viel Anklang fand.

Künstlerin überraschte mit speziell für diesen Event entwickelter Show

Um dieses Rahmenprogramm abzurunden hatte sich Sabrina abermals eine Überraschung für ihr Publikum einfallen lassen. Eigens für diesen Anlass kreierte die Künstlerin zum Abschluss ein firmenbezogenes Bild als Erinnerung an diese Veranstaltung. Mit dem richtigen Gespür für die Mischung aus humorvollen Details und einer hochemotionalen Vorstellung traf diese Künstlerin mit ihrem Entertainment genau ins Schwarze. Die Belegschaft verabschiedete Sabrina dafür mit langanhaltendem Applaus.

