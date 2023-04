Firmenchef berichtet von Krieg im Unternehmen – Rechtsextremismus vs. Linksextremismus

Firmenchef: Radikalisierung- Linke und rechte Strömungen prallen in der Firma aufeinander und zerstören den Betriebsfrieden

Dass so ein Problem einmal auf ihn zukommt, hätte sich ein 46-jähriger Unternehmer bestimmt nie träumen lassen. Begonnen hat es mit der Corona-Krise, dann verschärfte sich alles mit dem Beginn des Ukraine -Russland Konfliktes, der Klimawende, Inflation und Teuerung. Rechte und linke Positionen der Angestellten prallen mitten im Unternehmen aufeinander und führen teils zu heftigen Auseinandersetzungen bis hin zu verbalen Übergriffen, die mittlerweile das ganze Unternehmen systematisch durchseuchte. Selbst eine eigens durch den Unternehmer einberufene Betriebsversammlung verbesserte die Lage nicht wesentlich. Hass, Hetze und Spaltung ziehen sich wie ein roter Faden durch das Unternehmen. Keiner traut dem anderen über den Weg, Anschuldigungen und Verdächtigungen waren an der Tagesordnung, Stalking, Mobbing, Beleidigungen, Belästigungen, Rassismus, Antisemitismus, Narzissmus, Psychoterror im Kollegenkreis, die Bemühungen des Supervisors in Form eines Rechtsanwaltes verliefen ebenfalls erfolglos im Sand. Der Ruf der Firma stand auf dem Spiel, mit unabsehbaren Folgen.

Detektive und Sicherheitsberater der ManagerSOS wurden eingeschaltet und hatten sich zu einer verdeckten Einschleusung entschieden, um die Störenfriede ausfindig zu machen und zuordnen zu können. Vier Wochen später das Ergebnis: Sieben Mitarbeiter gehörten der linken Szene an, fünf konnten eindeutig dem rechten Milieu zugeordnet werden. Hierbei wurden die Ermittlungen nicht nur auf das berufliche, sondern auch auf das private Umfeld ausgeweitet. Alle zwölf Angestellten wurden kurzfristig freigestellt und ein Kündigungsverfahren läuft. Die fehlenden Fachkräfte werden durch eine Leiharbeitsfirma ersetzt. Die aktuelle Steigerung der Kosten aufgrund der Energiewende brachten das Oberhaupt schlussendlich noch dazu, mithilfe der ManagerSOS seinen Firmenstandort ins Ausland zu versetzen. Rechtsanwälte haben die Abwicklung übernommen.

Die ManagerSOS Krisen und Sicherheit Consulting International besteht aus einem Netzwerk global aktiver Sicherheitsberater, Krisenmanager, Spezialeinsatzkräfte, Detektive – Berufs.-, Privat.-, und Wirtschaftsdetektive, Personenschützer mit militärischen und polizeilich fundierten mehrjährigen Vollausbildungen. Unsere erfahrenen Sicherheitsspezialisten sind absolut stressresistent, mehrsprachig und können sich international jeder noch so schwierigen und gefährlichen Krisen.- und Konfliktsituation entgegenstellen. Die Berater und Ermittler der Privatdetektei und Wirtschaftsdetektei ManagerSOS International führen deutschland.- europaweite.- und international operativ verdeckte Ermittlungen, Sicherheits.- und Schutzmaßnahmen sowie Sonder.- und Spezialaufträge in hochsensiblen privaten und wirtschaftlichen Angelegenheiten durch.

Unsere Aufgabe: Diskrete internationale Hilfe und Lösungen in Fällen von Wirtschaftskriminalität, Bedrohung, Erpressung, Spionage, Sabotage, Entführung, Betrug, Risk , Fraud, Compliance, Krisenmanagement, sensibel vertrauliche Problem.- und Verdachtsszenarien, Skandale, Affären, Ausnahme.- und Krisenfällen – kurzum jede Form der diskreten Problemlösung, Gefahrenabwehr und Schadensbekämpfung in prekär, brisanten und schwierigen Lagen und Situationen, ohne dass Informationen in falsche Hände geraten. Mandanten aus Wirtschaft, Handel und Industrie aber auch Privatpersonen vertrauen seit mehr als 20 Jahren unserer Kompetenz, Diskretion, Verschwiegenheit und Loyalität. Wir gehen an dehnbare Grenzen des Machbaren, scheuen keine Risiken, sind zeitnah einsatzbereit und lösen Probleme und tauchen lautlos wieder ab. Int. Rechtsanwälte, IT-Spezialisten und Journalisten sichern und runden die Aktivitäten der Sicherheitsdienstleistungen ab. Secret Problem Solving & Troubleshooting. Geht nicht, gibt es nicht! Unternehmer, KMU, Manager und Führungskräfte Krisen Notruf & Hilfe.

