First American Uranium entdeckt während einer Standortbegehung einen neuen Pegmatitaufschluss und bestätigt im Projekt Seigneurie in Quebec prospektive Nb-REE-Entwicklungszüge auf 27 km Länge

Vancouver, BC, 29. Oktober 2025 / IRW-Press / First American Uranium Inc. (CSE: URM) (FWB: IOR) (OTCPK: FAUMF) (First American Uranium oder das Unternehmen) gibt den erfolgreichen Abschluss einer Begehung des Konzessionsgebiets Seigneurie bekannt, das sich in der Regionalgemeinde La Haute-Côte-Nord in Quebec befindet und im Bereich der Grenville Province, einer Georegion aus dem Proterozoikum, liegt. Die Standortbegehung fand am 22. Oktober 2025 im Beisein von Chief Executive Officer Murray Nye und Technical Advisor Clyde McMillan statt.

Zweck und wichtigste Erkenntnisse

Ziel der Begehung war es, die bisherigen Explorationsarbeiten im Nb-REE-Prospektionsgebiet Seigneurie zu validieren und die laufenden Feldprogramme zu bewerten. Während der Begehung entdeckte das Team einen mindestens 4 Meter mächtigen Pegmatitaufschluss (Abbildung 1), der ähnliche mineralogische und geologische Eigenschaften wie das Hauptprospektionsgebiet Seigneurie aufweist. Der Pegmatit enthält Quarz, Feldspat, Biotit und Magnetit und reagiert auf das Szintillometer. Diese neue Aufschlusszone erweitert die bekannte Ausdehnung des potenziell mineralisierten Nb-REE-Systems und lässt auf umfangreiche Explorationsmöglichkeiten im gesamten Konzessionsgebiet schließen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81586/FirstAmerican_291025_de_PRcom.001.jpeg

Abbildung 1: CEO Murray Nye auf dem neu entdeckten Pegmatitaufschluss mit Potenzial für Seltenerdmetalle und andere kritische Elemente. Dieser Aufschluss befindet sich 700 m südöstlich des Segneurie Nb-REE-Prospektionsgebiets. Die Intrusion scheint in Ost-West-Richtung zu verlaufen und neigt sich um 45 Grad nach Süden, wobei eine minimale sichtbare Mächtigkeit von 4 m am Aufschluss festgestellt wurde.

Derzeit werden im Konzessionsgebiet Seigneurie Schlitzproben entnommen und detaillierte geologische Kartierungen und Prospektionen durchgeführt. Im Rahmen der aktuellen geologischen Auswertungen, die luftgestützte Magnetfelddaten aus der Region mit den geologischen Kartierungsdaten der Regierung verbinden, konnte das Unternehmen vielversprechende Entwicklungszüge auf über 27 Kilometer Länge abgrenzen. Diese Entwicklungszüge korrelieren laut Auswertung mit magnetischen Lineamenten und kartierten Quarz-Syenit-Intrusionen. Daraus ergibt sich ein vorteilhaftes geologisches Umfeld, das für eine Niob- und Seltenderdmineralisierung spricht (Abbildung 2).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81586/FirstAmerican_291025_de_PRcom.002.png

Abbildung 2: Das Konzessionsgebiet Seigneurie befindet sich unweit der Uferzone des St. Lawrence River; eine Stromversorgungsleitung von Hydro-Québec verläuft quer durch das Konzessionsgelände. Anhand der geologischen und geophysikalischen Auswertungen wurden prospektive Entwicklungszüge auf etwa 27 km Länge abgegrenzt, die ähnliche Merkmale aufweisen wie der 5 km lange aussichtsreiche Korridor, in dem sich das Nb-REE-Prospektionsgebiet Seigneurie befindet.

Kommentar der Geschäftsführung

Unsere jüngste Standortbegehung bestärkt uns in unserer Ansicht, dass das Konzessionsgebiet Seigneurie ein vielversprechendes Explorationsprojekt für Niob und Seltenerdfunde darstellt und weiter erkundet werden sollte, so Murray Nye, CEO von First American Uranium. Die Ausmaße des Mineralisierungssystems, gepaart mit der Entdeckung einer neuen Pegmatit-Aufschlusszone und prospektiver Entwicklungszüge auf 27 km Länge, machen Seigneurie zu einem faszinierenden und chancenreichen Projekt für das Unternehmen. Wir sind zuversichtlich, dieses Projekt durch eine systematische Exploration weiter ausbauen und sein volles Potenzial ausschöpfen zu können.

Technical Advisor Clyde McMillan, P.Geo. (OGQ#2193), fügt hinzu: Das Nb-REE-Prospektionsgebiet Seigneurie, in dem zuvor bereits nach Uran und Thorium gesucht wurde, birgt enormes Potenzial für Vorkommen von Niob, Seltenen Erden und möglicherweise auch anderen kritischen Rohstoffen. Die von SOQUEM im Jahr 1978 ausgewertete Mächtigkeit von mindestens 50 Metern erscheint auf Grundlage aktueller Feldbeobachtungen als angemessen. Obwohl die wahre Mächtigkeit aufgrund der enormen Ausdehnung der Aufschlusszone schwer zu bestimmen ist, bieten die geologische Kontinuität und die Ausmaße vielversprechende Impulse für weitere Arbeiten.

Nächste Schritte

Die Feldteams des Unternehmens werden die Kartierungen, Probenahmen und Prospektionen während der gesamten Herbstsaison fortsetzen. Sobald Ergebnisse vorliegen, werden diese bekannt gegeben. Das entsprechende Datenmaterial dient als Orientierungshilfe für die nächste Explorationsphase, bei der möglicherweise auch Bohrziele definiert werden.

Strategische Vorteile

Das Konzessionsgebiet Seigneurie profitiert von einem hervorragenden Zugang zu Infrastruktureinrichtungen, nachdem es sich unweit des St. Lawrence River befindet und Stromversorgungsleitungen von Hydro-Québec direkt über das Gelände verlaufen. Diese logistischen Vorteile sind eine wichtige Stütze für die zukünftige Exploration und auch für potenzielle Erschließungsaktivitäten.

ÜBER FIRST AMERICAN URANIUM INC.

First American Uranium Inc. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca (British Columbia) und ein vor kurzem erworbenes Konzessionspaket in der Grenville Province (Quebec). Die Konzessionsgebiete in Quebec eröffnen Zugang zu Seltenen Erden (REE), Niob (Nb) und Nickel-Kupfer-Vorkommen (Ni-Cu) und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

IM AUFTRAG DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

1055 West Georgia Street, Suite 1500

Vancouver, BC V6E 0B6

Kanada

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Murray Nye, CEO

E-Mail: finance@firstamericanuranium.ca

Telefon: +1 (416) 300-7398

CSE:URM

OTCPK:FAUMF

FWB:IOR

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder von einer Ausnahmeregelung von diesen Registrierungsanforderungen befreit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Resultate oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet, vorhersieht oder beabsichtigt, oder die anderweitig die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern und Ausdrücken wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell, Chance, Strategie, Ziel, Prognose und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten werden, eintreten würden, eintreten könnten oder eintreten sollten.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: (i) Aussagen zu den Konzessionsgebieten des Unternehmens und deren Mineralvorkommen; (ii) die geplanten Explorations-, Erschließungs- und Bewertungsaktivitäten des Unternehmens auf den Konzessionsgebieten; und (iii) das Potenzial der Grenville Province, bedeutende Vorkommen an Seltenerdelementen, Niob, Nickel-Kupfer oder anderen kritischen Mineralien zu beherbergen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Plänen, Absichten, Erwartungen und Überzeugungen des Unternehmens und unterliegen bestimmten Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen rechtzeitig erteilt werden, dass Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein werden und dass die Explorationsergebnisse weiterhin das Potenzial der Konzessionsgebiete bestätigen werden.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: der Zeitpunkt und der Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen; Änderungen der Rohstoffpreise und Marktbedingungen; die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen; allgemeine wirtschaftliche, geschäftliche und politische Bedingungen; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralien verbunden sind, einschließlich operativer Risiken, geologischer Unsicherheiten, Umweltrisiken und Unfällen; Änderungen der staatlichen Vorschriften oder Politik; sowie der spekulative Charakter der Exploration und Erschließung von Mineralien. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, finden Sie in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen und dass man sich nicht übermäßig auf sie verlassen sollte. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung getroffen und basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen sowie den Einschätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zu diesem Zeitpunkt. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt. Clyde McMillan, P.Geo., Berater des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

First American Uranium Inc.

Kelvin Lee

1500 – 1055 West Georgia Street

V6E 4N7 Vancouver, BC

Kanada

email : klee@k2capital.ca

Pressekontakt:

First American Uranium Inc.

Kelvin Lee

1500 – 1055 West Georgia Street

V6E 4N7 Vancouver, BC

email : klee@k2capital.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Universal Digital Inc. schließt strategische Investition in ReYuu Japan Inc. ab Tätigkeitsbericht – September-Quartal 2025