First American Uranium Inc. ernennt Clyde McMillan zum Vice President of Exploration und baut seine Strategie im Bereich der kritischen Mineralien in Quebec weiter aus

Vancouver, British Columbia – 19. November 2025 / IRW-Press / First American Uranium Inc. (CSE: NIOB) (FWB: IOR) (OTCQB: NIOMF) (First American Uranium oder das Unternehmen) freut sich, die Ernennung von Herrn Clyde McMillan, P.Geo., zum Vice President of Exploration (VP of Exploration) bekannt zu geben.

Herr McMillan ist Fachgeologe mit zehn Jahren Erfahrung im Bereich der Mineralexploration und verfügt über fundierte Kenntnisse der mineralreichsten Bergbaureviere der Provinz Quebec. Zu seinen beruflichen Stationen zählen Positionen bei den Firmen Azimut Exploration und Osisko Mining, gefolgt von drei Jahren in einer leitenden technischen Position bei Benz Mining. Sein Erfahrungsschatz erstreckt sich über gold- und kupferführende Erzgangsysteme, Lithium-Pegmatite sowie Niob-Seltenerdmetall-Lagerstätten. Er hat auch maßgeblich in dem Team mitgearbeitet, das an der Verdreifachung der Goldressourcen in der Eastmain Mine beteiligt war.

Als Vice President of Exploration wird Herr McMillan die Umsetzung der Explorationsstrategie von First American Uranium über das gesamte wachsende Portfolio an kritischen Mineralien hinweg beaufsichtigen. Zu seinen Aufgaben gehören die Programmgestaltung, die fachliche Aufsicht, die Zielgenerierung und die Weiterentwicklung der Explorationsinitiativen des Unternehmens in Quebec. Herrn McMillans Kenntnisse auf dem Gebiet der Edelmetalle und kritischen Mineralien stärken First American Uranium in seiner technischen Führungskompetenz und unterstützen die Strategie des Unternehmens, das Potenzial seiner Konzessionen in der geologischen Provinz Grenville auszuschöpfen.

Wir heißen Herrn Clyde McMillan als Vice President of Exploration sehr herzlich in unserem Unternehmen willkommen. Seine beachtliche Erfolgsbilanz und seine fachliche Führungskompetenz werden unser Explorationsprogramm stärken und sicherstellen, dass unsere Offenlegungen den höchsten Standards entsprechen, so Murray Nye, CEO von First American Uranium. Die Grenville Provinz in Quebec birgt außergewöhnliches Potenzial für die Auffindung kritischer Mineralien und ermöglicht den Zugang zu einem erstklassigen Rechtsgebiet nahe der US-Grenze. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Seltenen Erden und Niob sind wir mit diesem Konzessionspaket gut aufgestellt, um unseren Unternehmenswert langfristig zu steigern und uns gleichzeitig in die US-amerikanischen und kanadischen Initiativen zur Stärkung der heimischen Lieferketten für kritische Mineralien einzubringen.

ÜBER FIRST AMERICAN URANIUM INC.

First American Uranium Inc. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca (British Columbia) und ein vor kurzem erworbenes Konzessionspaket in der Grenville Provinz (Quebec). Die Konzessionsgebiete in Quebec eröffnen Zugang zu Seltenen Erden (REE), Niob (Nb) und Nickel-Kupfer-Vorkommen (Ni-Cu) und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

1055 West Georgia Street, Suite 1500

Vancouver, BC V6E 0B6

Kanada

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Murray Nye, CEO

E-Mail: finance@firstamericanuranium.ca

Telefon: +1 (647) 984-4204

CSE: NIOB

OTCQB: NIOMF

FWB: IOR

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder von einer Ausnahmeregelung von diesen Registrierungsanforderungen befreit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Resultate oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet, vorhersieht oder beabsichtigt, oder die anderweitig die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern und Ausdrücken wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell, Chance, Strategie, Ziel, Prognose und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten werden, eintreten würden, eintreten könnten oder eintreten sollten.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem: (i) Aussagen zu den Konzessionsgebieten und deren Mineralvorkommen; (ii) die geplanten Explorations-, Erschließungs- und Bewertungsaktivitäten des Unternehmens auf den Konzessionsgebieten; (iii) die erwarteten Vorteile der Akquisition, einschließlich der Erweiterung des Explorationsportfolios des Unternehmens, der erhöhten Präsenz bei kritischen Mineralzielen und des Potenzials zur Steigerung des langfristigen Shareholder Value; und (iv) das Potenzial der Grenville Provinz, bedeutende Vorkommen an Seltenerdelementen, Niob, Nickel-Kupfer oder anderen kritischen Mineralien zu beherbergen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Plänen, Absichten, Erwartungen und Überzeugungen des Unternehmens und unterliegen bestimmten Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen rechtzeitig erteilt werden, dass Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein werden und dass die Explorationsergebnisse weiterhin das Potenzial der Konzessionsgebiete bestätigen werden.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, gehören unter anderem: der Zeitpunkt und der Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen; Änderungen der Rohstoffpreise und Marktbedingungen; die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen; allgemeine wirtschaftliche, geschäftliche und politische Bedingungen; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralien verbunden sind, einschließlich operativer Risiken, geologischer Unsicherheiten, Umweltrisiken und Unfällen; Änderungen der staatlichen Vorschriften oder Politik; sowie der spekulative Charakter der Exploration und Erschließung von Mineralien. Weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, finden Sie in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen und dass man sich nicht übermäßig auf sie verlassen sollte. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung getroffen und basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen sowie den Einschätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zu diesem Zeitpunkt. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

