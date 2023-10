First Hydrogen veranstaltet ersten Track Event

Vancouver, B.C., 16. Oktober 2023 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / – First Hydrogen Corp. (FIRST HYDROGEN oder das Unternehmen) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seinen allerersten Track Day für große Flottenmanager im Vereinigten Königreich (UK) veranstalten wird, um seine einzigartigen Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV) zu präsentieren. Die Veranstaltung bietet die exklusive Gelegenheit, die mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebenen leichten Nutzfahrzeuge (FCEV) des Unternehmens auf der Teststrecke von HORIBA MIRA (UK) zu testen.

Ende Oktober wird First Hydrogen Mitglieder von rund 20 UK-Flottenbetreibern begrüßen, die zusammen mehr als eine Viertelmillion Flottenfahrzeuge besitzen und verwalten. Alle Teilnehmer haben die Möglichkeit, die ersten 3,5-Tonnen-FCEV ihrer Art aus nächster Nähe zu bestaunen und selbst zu fahren. Neben technischen Präsentationen und einer Fahrzeugvorführung, bei der die Technologie unter der Motorhaube vorgestellt wird, bietet der Tag den Teilnehmern auch die Möglichkeit, die praktischen Aspekte einer Einführung der FCEV in ihre eigenen emissionsfreien Flotten zu erörtern.

Die Fahrzeuge wurden bereits von der Flottenmanagementfirma Rivus und dem Energieunternehmen SSE auf der Straße getestet und sind derzeit bei großen Paketzustellern im Einsatz. First Hydrogen hat bereits bei mehr als 15 großen Flottenbetreibern, die auf der Warteliste für die Erprobung der Fahrzeuge in ihren eigenen Flotten stehen, Interesse an den Fahrzeugen geweckt. Auf der Veranstaltung kann First Hydrogen die Fähigkeiten der Fahrzeuge gleich mehreren Unternehmen an einem Tag demonstrieren. Dazu gehören die beeindruckende Reichweite von mehr als 630 km (400 Meilen) mit einer einzigen Betankung, der Fahrkomfort und – dank der effizienten Antriebstechnologie – die Fähigkeit, große Nutzlasten zu transportieren, ohne dass die Reichweite durch schlechte Witterungsbedingungen beeinträchtigt wird.

Angesichts ihrer erwarteten Beliebtheit steht die Veranstaltung nur geladenen Gästen offen und richtet sich an große UK-Flottenbetreiber, darunter auch Mitglieder des UK Aggregated Hydrogen Freight Consortium (AHFC). Das AHFC ist ein Zusammenschluss führender Wasserstoff- und Mobilitätsunternehmen im Vereinigten Königreich unter der Leitung von Element Energy und unter Mitwirkung der weltweiten industriellen Mitglieder von UK H2Mobility. Das AHFC arbeitet mit großen Flottenbetreibern und der Regierung zusammen, um die kommerzielle Einführung von FCEV und Wasserstoffbetankungsinfrastrukturen zu beschleunigen, sodass eine Dekarbonisierung von Transporter- und Lkw-Flotten mit hoher Kilometerleistung erreicht werden kann. Laut Allied Market Research wird der weltweite Markt für leichte Nutzfahrzeuge bis 2030 ein Volumen von voraussichtlich 786,5 Milliarden US-Dollar erreichen, und die Fahrzeuge von First Hydrogen werden dazu beitragen, dass die Branche ihre Null-Emissionen-Ziele erreicht.

Steve Gill, CEO von First Hydrogen Automotive, sagt: Wir sind überwältigt von dem Interesse, das uns Flottenbetreiber hinsichtlich einer Erprobung unserer Fahrzeuge entgegengebracht haben. Mehr als 15 Unternehmen stehen nun auf der Warteliste. Es besteht Zeitdruck für Fuhrparks, ihre Emissionsziele zu erfüllen, und diese Veranstaltung gibt diesen Flottenmanagern die Möglichkeit, sich hinter das Steuer zu setzen und sich ein eigenes Bild von der Reichweite, den Einsatzmöglichkeiten und den Vorteilen von FCEV im Vergleich zu anderen Fahrzeugen mit alternativem Kraftstoffantrieb zu machen. Unser Ziel ist es, die teilnehmenden Flottenmanager und Betriebsspezialisten mit einem klareren Bild von den Fähigkeiten der Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge von First Hydrogen nach Hause zu schicken, das ihnen als Entscheidungsgrundlage für den Kauf von emissionsfreien Flottenfahrzeugen dient.

Sollten wir ein anhaltendes Interesse von Seiten potenzieller Kunden feststellen, könnten wir dieses Format als Vorlage für eine Reihe ähnlicher Veranstaltungen in der Zukunft nutzen, mit dem Ziel, die Fahrzeuge nach Europa und Nordamerika zu bringen.

First Hydrogen Corp. ist ein Unternehmen mit Sitz in Vancouver (Kanada) und London (Vereinigtes Königreich), das sich auf emissionsfreie Fahrzeuge, die Produktion und den Vertrieb von grünem Wasserstoff, und überkritische Kohlendioxidextraktionssysteme spezialisiert hat. Im Rahmen von zwei Vereinbarungen mit den Firmen AVL Powertrain und Ballard Power Systems Inc. hat das Unternehmen leichte Demonstrationsnutzfahrzeuge (LCV) mit Wasserstoff-Brennstoffzellen mit einer Reichweite von über 630 Kilometern geplant und konstruiert. Diese Fahrzeuge werden zunächst bei 16 Flottenbetreibern im Vereinigten Königreich erprobt. Gleichzeitig hat das Unternehmen die Phase der maßgeschneiderten Fahrzeugentwicklung eingeleitet, in der es seine eigene Flotte emissionsfreier Fahrzeuge entwickeln wird. Außerdem entwickelt First Hydrogen in Zusammenarbeit mit der FEV Consulting GmbH, der Automobilberatung der FEV Group in Aachen, ein Wasserstoff-Betankungssystem. Das Unternehmen verfolgt außerdem Möglichkeiten in der Produktion und dem Vertrieb von grünem Wasserstoff im Vereinigten Königreich, der EU und Nordamerika.

