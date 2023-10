KO-Stop stellt revolutionären Getränkeschutzdeckel vor: Mehr als nur ein Deckel

Die Firma KO-Stop hat die Zeichen der Zeit erkannt und hat ein Produkt auf den Markt gebracht, das nicht nur durch sein Design, sondern auch durch seine Funktionalität überzeugt.

Gelsenkirchen, Deutschland – Der innovative Getränkeschutzdeckel dient als effektive Maßnahme gegen das sogenannte »K.O.-Tropfen«-Phänomen und hat dabei weit mehr zu bieten als herkömmliche Schutzmittel.

Gestartet als Einweg Naturkautschuklatex-Abdeckung für Getränke, ist das Produkt bereits ein beliebtes Accessoire für Partygänger aller Altersklassen geworden. Doch KO-Stop wollte mehr: »Wir sahen den Bedarf nach einem stylischeren und nachhaltigen Produkt«, so Nikolai Rosse, der mit seiner Frau das Unternehmen gegründet hat. Deshalb hat das Unternehmen den Mehrwegdeckel aus Silikongummi entwickelt, der nicht nur durch Tageslicht selbstaufladend ist, sondern auch in Schwarzlicht fluoresziert. Auf Letzteren hat die Firma sogar ein Patent. »Es ist ein Blickfang, der gleichzeitig für Sicherheit sorgt«, kommentiert das Team.

Aber KO-Stop setzt den Fokus nicht allein auf Ästhetik und Nachhaltigkeit. In einer Zeit, in der die Fälle von mit K.O.-Tropfen versetzten Getränken nicht abnehmen, ist Sicherheit wichtiger denn je. »Wir wollen deutlich machen, dass dieses Problem nicht nur Frauen betrifft«, erklärt das Unternehmen. »Männer sind ebenso betroffen und das Risiko ist real für alle Geschlechter. Es gibt sogar Fälle, in denen K.O.-Tropfen zum Tod geführt haben.« Die Gefahr durch K.O.-Tropfen ist eine, die in unserer Gesellschaft nicht unterschätzt werden sollte. Das Risiko ist eine Tatsache: Ein Augenblick der Unaufmerksamkeit genügt, und das Getränk ist verunreinigt. Die gesundheitlichen Risiken sind nicht zu vernachlässigen: Neben dem unmittelbaren Risiko der körperlichen und seelischen Gewalt können K.O.-Tropfen zu schweren gesundheitlichen Komplikationen und im schlimmsten Fall sogar zum Tod führen. KO-Stop will mit seinem innovativen Produkt genau diese Risiken minimieren und das Bewusstsein für dieses ernsthafte Problem schärfen.

Neben dem Hauptzweck, einen zuverlässigen Schutz vor K.O.-Tropfen zu bieten, glänzt der Getränkeschutzdeckel von KO-Stop mit weiteren praktischen Vorteilen, die ihn zu einem echten Allrounder machen. Das innovative Design hat nicht nur ästhetische Qualitäten, sondern auch eine funktionelle Dimension. Der Deckel schützt effektiv vor dem Verschütten des Getränks, was insbesondere in belebten Bars, bei Festivals oder bei Outdoor-Aktivitäten von großem Nutzen ist. Wer kennt es nicht? Ein unbeabsichtigter Stoß gegen das Glas und schon ist die Kleidung ruiniert. Mit dem Deckel von KO-Stop bleibt das Getränk sicher im Glas.

Darüber hinaus bewahrt der Deckel das Getränk auch vor ungebetenen Gästen wie Insekten. Im Sommer, wenn Wespen und Fliegen besonders aktiv sind, kann das ein wahrer Segen sein. Wer möchte schon, dass seine Erfrischung zur Todesfalle für ein durstiges Insekt wird?

Das Produkt ist in zwei Materialvarianten erhältlich: als Einwegdeckel aus Naturkautschuklatex und als Mehrwegdeckel aus leuchtendem Silikongummi. Damit bietet KO-Stop für jeden Anlass und jede Vorliebe die passende Lösung. »Es geht uns darum, ein breites Publikum anzusprechen und so viele Menschen wie möglich zu schützen«, so das Unternehmen.

KO-Stop sieht seinen Getränkeschutzdeckel als wichtigen Schritt in Richtung einer sichereren und bewussteren Gesellschaft. Durch die Verbindung von Design und Funktionalität zielt das Produkt darauf ab, ein breites Bewusstsein für die Risiken von K.O.-Tropfen zu schaffen und gleichzeitig praktische Vorteile in den Alltag zu integrieren. Schon die Verpackung ist absolut stylisch und sorgt dafür, dass man sie überall mit hinnehmen kann.

Für Unternehmen gibt es das Produkt auch mit Logo versehen, so dass es auf den speziellen Bedarf gebrandet werden kann und ein hoher Wiedererkennungswert entsteht.

Für weitere Informationen über das Produkt und das Unternehmen steht KO-Stop gerne zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

„KO“ Stop

Herr Nikolai Rosse

Katharinastraße 22A

45896 Gelsenkirchen

Deutschland

fon ..: 01747398434

web ..: https://www.ko-stop.de

email : Ko-Stop@web.de

KO-Stop ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Sicherheitslösungen im Bereich der Gastronomie und Freizeitaktivitäten spezialisiert hat. Mit Sitz in Deutschland vereint KO-Stop Expertise in Materialwissenschaft, Design und Sozialverantwortung, um Produkte zu entwickeln, die nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch funktional sind. Ihr Flaggschiffprodukt, der Getränkeschutzdeckel, bietet einen umfassenden Schutz vor K.O.-Tropfen und erfüllt gleichzeitig alltägliche Bedürfnisse wie das Verhindern von Verschütten und das Abhalten von Insekten. Mit einer Auswahl zwischen Einweg- und Mehrwegoptionen aus Naturkautschuklatex und leuchtendem Silikongummi bietet das Unternehmen Lösungen für eine breite Zielgruppe. Durch die Kombination von praktischen und sicherheitsrelevanten Aspekten strebt KO-Stop danach, die öffentliche Wahrnehmung von Sicherheit zu verändern und einen bewussteren Umgang mit Risiken zu fördern.

