Die GenoHotels sind unter den besten Tagungshotels 2023/2024 in Deutschland ausgezeichnet

Bei der Wahl der besten Tagungshotels in Deutschland sind die Häuser in Baunatal, Forsbach & Karlsruhe in den Kategorien „Seminare, Konferenz & Kreativprozesse“ erneut unter die TOP 10 gewählt worden.

Wählbar waren bei dieser zum 22. Mal ausgerichteten Wahl die im Verbund „TOP 250 Germany“ aufgenommenen exakt 250 Häuser aus dem ganzen Bundesgebiet. Diese Kooperation ist der größte Zusammenschluss qualitativ hochwertiger Tagungshotels in Deutschland. Zu dieser bereits streng selektierten Auswahl gehören die GenoHotels seit über 8 Jahren. Rund 22.000 Tagungsplaner Führungskräfte, Trainer und Personalentwickler waren aufgerufen, ihre Favoriten unter den „Besten Tagungshotels in Deutschland“ zu bestimmen.

Nunmehr konnten Markus Maier, Dirk-James Annas und Volker Fink im Rahmen der feierlichen Preisverleihung vor rund 130 Gästen im GenoHotel Baunatal die Auszeichnungen entgegennehmen. „Für uns in der Hotelkooperation ist das ein großer Erfolg und zeigt die Qualität der drei GenoHotels. Wir danken besonders unseren Teams, die täglich innovativ, zukunftsorientiert und mit einem großen Gastgeber-Herz unsere Gäste und Kunden willkommen heißen und Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern“.

Die Hotels haben folgende Platzierungen erzielt;

GenoHotel Baunatal:

3. Platz in der Kategorie Seminare

9. Platz in der Kategorie Kreativprozesse

GenoHotel Forsbach:

11. Platz in der Kategorie Seminare

9. Platz in der Kategorie Konferenz

GenoHotel Karlsruhe:

17. Platz in der Kategorie Seminare

10. Platz in der Kategorie Konferenz

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr war, dass das Branchentreffen inklusive der Preisverleihung sowie der Impulse-Tage am Vortag der Preisverleihung im GenoHotel Baunatal stattgefunden hat. Die Gäste und Teilnehmenden erwartete ein spannendes Programm mit vielen kreativen Aktivitäten rund um das Veranstaltungswochenende.

Einen Überblick über die im Verbund „TOP 250 Germany – Die besten Tagungshotels in Deutschland“ zusammengeschlossenen Häuser findet man im Internet unter www.top250tagungshotels.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GenoHotels

Frau Corinna Rolle-Semper

Schulze-Delitzsch-Straße 2

34225 Baunatal

Deutschland

fon ..: +49 5601 9786000

web ..: https://www.genohotels.com

email : verkauf@genohotels.com

GenoHotel Baunatal – Im Herzen Deutschlands bei Kassel

Einzigartiger Hotel-Campus

24 kreative Tagungsräume

153 Komfortzimmer

Sauna und Fitnessraum

Restaurant und Bistro

Schulze-Delitzsch-Straße 2

34225 Baunatal

www.genohotel-baunatal.de

GenoHotel Forsbach – Vor den Toren Kölns, am Rande des Königsforstes

Einzigartiges Seminar- und Tagungshotel

29 kreative Tagungsräume

170 Komfortzimmer

Sauna, Fitnessraum und Schwimmbad

Restaurant und Bar

Raiffeisenstraße 10 – 16

51503 Rösrath-Forsbach

www.genohotel-forsbach.de

GenoHotel Karlsruhe – Direkte Lage am Karlsruher Oberwald

Einzigartiges Campus-Hotel

33 kreative Tagungsräume

143 Komfortzimmer

Saunalandschaft und Fitnessraum

Restaurant und Bistro

Am Rüppurrer Schloß 40

76199 Karlsruhe

www.genohotel-karlsruhe.de

Kontakt GenoHotels:

Frau Corinna Rolle-Semper

Frau Sybille Rothenberger

Beratung und Verkauf

Internet www.genohotels.com

E-Mail: verkauf@genohotels.com

Pressekontakt:

GenoHotel Forsbach

Herr Martin Schneider

Raiffeisenstr. 10-16

51503 Rösrath-Forsbach

fon ..: +49 2205 8030

web ..: https://www.genohotel-forsbach.de

email : martin.schneider@genohotel-forsbach.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

