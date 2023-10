PRADIYA: Angoraschals – Wärme und Geborgenheit für Dich und Kinder in Nepal

Ein Geschenk, das Gutes tut

PRADIYA, eine aufstrebende Marke für hochwertige Angoraschals, hat sich der Förderung von Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung verschrieben. Der Name PRADIYA leitet sich von den Sanskrit-Wörtern „PRA“ und „DIYA“ ab, was „einen Samen pflanzen“ und „Licht bringen“ bedeutet. Diese Worte symbolisieren die Grundphilosophie der Marke – das Potenzial für Wachstum und Entwicklung zu erkennen und gleichzeitig eine positive und erleuchtende Kraft in die Welt zu bringen.

Bei PRADIYA steht Giving Back im Mittelpunkt. Durch den Verkauf von hochwertigen Angoraschals bietet das Unternehmen nicht nur den lokalen Kunsthandwerkern in Indien eine faire Bezahlung, sondern geht noch einen Schritt weiter. Ein Teil der Erlöse wird an ein Waisenhaus in Nepal gespendet, um benachteiligten Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen.

Das Hauptziel von PRADIYA ist es, Nachhaltigkeit zu fördern und eine bessere Zukunft für Kinder, Frauen und Familien in Entwicklungsländern zu schaffen. Das Unternehmen ist fest davon überzeugt, dass jedes Kind, jede Frau und jede Familie das Recht auf Bildung, Gesundheit und wirtschaftliche Chancen hat.

Die PRADIYA Schals werden mit großer Sorgfalt aus 100 % Angorawolle hergestellt und von talentierten Handwerkerinnen in Indien gefertigt. Diese Frauen beherrschen das Handwerk seit Generationen und haben eine Leidenschaft für ihre Arbeit. Durch diese Herangehensweise bietet das Unternehmen den Frauen eine nachhaltige Einkommensquelle und fördert ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit.

PRADIYA verkörpert die Werte von Slow Fashion. Die Schals werden auf nachhaltige Weise mit ressourcenschonenden Verfahren hergestellt, die seit Tausenden von Jahren existieren.

„We love Bunnies!“, sagt Karina Santjohanser, Gründerin von PRADIYA. Die Angorahasen haben auf einer Farm am Fuße des Himalayas ein liebevolles Zuhause gefunden. Die Hasen dürfen tagsüber im Freien in geräumigen Gehegen herumtollen und werden mit großer Achtsamkeit gepflegt. Die Pflege beinhaltet regelmäßiges sanftes Kämmen und Schneiden des Fells von Hand, um das Wohlbefinden der Tiere zu gewährleisten und Verletzungen zu vermeiden.

Ein wunderschönes Geschenk, das Wärme und Geborgenheit für Sie selbst oder eine liebe Person spendet und gleichzeitig ein positives Gefühl, das Leben von Frauen in Indien und Kindern in Nepal positiv zu beeinflussen.

